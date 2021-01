Betis - Sevilla La peor imagen sevillista en el «peor» escenario posible Quizás el Sevilla más flojo de la era Lopetegui no dio la sensación jamás de poder ganarle a un Betis mejor

Sólo había que darse la vuelta por las redes sociales para comprobar el perfecto resumen de lo que fue el derbi que empataron ayer Betis y Sevilla. Los verdiblancos, enfadados por no haber podido certificar un triunfo que, sin duda, merecieron, y los sevillistas muy enfadados con su equipo por la imagen dada en un terreno de juego en el que estaban obligados a ganar. Porque ser más grande, en presupuesto, nivel de jugadores y títulos obliga a imponerse en todos los campos o, al menos, en competir siempre. Desde el pitido inicial se pudo comprobar que el once de Lopetegui no había saltado al terreno de juego con la actitud necesaria para llevarse el duelo. El Betis, más intenso y con mucho más criterio a la hora de encontrar vías de penetración en el sistema defensivo rival, llegaba con más certeza y peligro al marco de Bono.

Canales y, especialmente Lainez, se bastaban para sembrar las dudas en un Sevilla que distaba mucho del que se había impuesto al Villarreal hace apenas unos días. Lo que más llamaba la atención era la falta de intensidad, el ganar cada batalla en la medular, donde Óliver Torres, Suso y Gudelj corrían como pollos sin cabeza, nunca en el sitio correcto para anular a la sala de máquinas de Pellegrini.

Justo en el «peor» escenario (por la importancia del tipo de partido y el rival que estaba enfrente) el Sevilla de Lopetegui mostró su peor imagen. Ni siquiera el gol, fruto de un rebote defensivo tras un despeje defectuoso de Mandi, hizo creer a los sevillistas en llevarse los tres puntos del Benito Villamarín. No tardaron en encontrar dos penaltis los verdiblancos para haberse llevado un triunfo que sin duda merecían, pero apareció la providencia en manos de Bono para rescatar un punto para un Sevilla que dio una imagen no acorde a lo que todos hubieran esperado antes del duelo.

Y es que, aunque le guste buscar frases de cara a la galería que quedan muy bien para el técnico visitante, el Sevilla era el favorito ayer, por situación en la tabla, sensaciones mostradas y bajas en el rival. Un favoritismo que casi no se vio en los 90 minutos de juego. Si Canales hubiera tenido algo más de gasolina en el depósito o si, simplemente, Fekir hubiera estado acertado en el punto de penalti, la historia hubiera registrado una derrota de la que nadie hubiera renegado. Es lo que tiene el fútbol, que a veces no premia a los mejores, que a veces no castiga a los peores.