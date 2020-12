Ciudad de Lucena - Sevilla: El tiempo de disfrutar una nueva ilusión El Sevilla arranca su andadura en la Copa del Rey con la esperanza de pujar por el título ante un Ciudad de Lucena con ganas de sorprender

Jaime Parejo SEGUIR Sevilla Actualizado: 15/12/2020 09:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se acerca la Navidad, una época siempre marcada por la palabra ilusión, si cabe más en este año desastroso en el que la pandemia de coronavirus ha propiciado que no exista tanto acercamiento y tantos momentos para el recuerdo entre amigos y familiares. Sea como fuere, hoy sí habrá un momento para la ilusión en la localidad cordobesa de Lucena, donde tanto el conjunto local como el Sevilla estrenarán ilusiones sobre el terreno de juego. Empezando por la cercanía al lector habitual de estas páginas, la ilusión en el Sevilla radica en el pistoletazo de salida de una competición en la que siempre ha ofrecido buenos rendimientos hasta el punto de que ha jugado cuatro finales a lo largo del presente siglo, las ganadas ante el Getafe (2007) y el Atlético (2010), y las perdidas ante el F. C. Barcelona en 2016 (2-0) y 2018 (5-0). Ha sido un equipo muy copero el sevillista, sabedor de que, dentro de su hambre de títulos, de tocar plata, el torneo del K. O. siempre es una buena oportunidad.

Además, Julen Lopetegui seguro que querrá hacer olvidar el papel de su equipo en la edición de la temporada pasada, en la que su equipo cayó de forma estrepitosa ante el Mirandés en Anduva, en una noche para el olvido del técnico vasco. Es tiempo de una nueva ilusión en esta Copa del Rey que en sus primeros compases permite rotaciones por la indudable inferior calidad del rival, pero no relajaciones para no ser portada en sentido negativo de todos los medios al día siguiente. El Sevilla siempre ilusiona con tocar plata, y la misma se pone en juego desde hoy mismo cuando arranque a rodar el balón en el estadio Municipal de Ciudad de Lucena. No habrá tiempo ya para pensar en el sorteo de Champions que deparó al Borussia Dortmund o en el próximo envite liguero ante el Real Valladolid del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Solo un once contra once con el balón de por medio.

Y es que, enfrente de los pupilos de Julen Lopetegui estará un Ciudad de Lucena que vive como una fiesta esta cita, que no dejará un balón por perdido en el que quizás sea el partido ante el rival más importante de toda su historia. Un equipo que juega la Liga de Campeones visita su terreno de juego de césped artificial, y nada hará más ilusión a los jugadores del conjunto de la Tercera división que mostrarse a nivel nacional e intentar ponerles en aprietos bajo el empuje de los aficionados que podrán acceder al recinto cordobés. El sueño de eliminar al campeó de la Liga Europa es un estímulo para un club que la campaña pasada se quedó a las puertas del ascenso a Segunda B al caer eliminado por el filial del Betis. Además, su entrenador con pasado sevillista, Dimas Carrasco, o del capitán Pablo Gallardo, formado en las bases del club Nervión, añaden un plus emocional. El Ciudad de Lucena marcha en la actualidad en la segunda posición de su grupo en Tercera división y mantiene su apuesta por el salto de categoría en esta atípica temporada.

En el Sevilla este encuentro es buen momento para que los menos habituales tengan su espacio y se ganen futuras participaciones, si bien el técnico no se fía de este tipo de encerronas en territorio rival tal y como expresó en rueda de prensa al asegurar que «en la Copa son todo finales contra rivales que juegan con esa misma mentalidad. Ayuda la ilusión, las ganas y la concentración que hay que dedicarle. El Lucena es un equipo bien trabajado y que va a jugar el partido de su vida, por lo que tenemos que ir con las orejas tiesas, respetando al rival y con la ilusión de pasar la ronda». Lopetegui cuenta con las bajas de Vaclik, Jesús Navas, Escudero y Munir, pero introducirá a buen seguro cambios para refrescar las piernas de un equipo muy cargado de partidos. Así, se espera que debute el tercer portero Javi Díaz, así como la presencia de hombres menos habituales como Sergi Gómez, Carlos Fernández e, incluso, el central francés Joris Gnagnon, quien aún no ha debutado en esta temporada. La oportunidad la tiene ahí.