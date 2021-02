Jordán, en el top-10 de los mejores asistentes de LaLiga El centrocampista ya lleva cinco, los que más llevan son De Frutos y Marcos Llorente, con siete

Joan Jordán, que tiene todas las papeletas para que mañana sea titular ante el Osasuna, está en el top-10 de los mejores asistentes en LaLiga con hasta cinco pases de gol. El centrocampista es un fijo para Lopetegui y se ha convertido en uno de los jugadores más eficientes del campeonato liguero. En cualquier caso, y como ya indicara el propio jugador hace unas semanas, su idea es seguir creciendo: «Quién me iba a decir cuando llegué que se iban a dar las cosas tan bien y que se iban a jugar partidos tan importantes. El año pasado fue inmejorable y este año tiene buena pinta tan bien«

Jordán fue a más en este sentido: «El año pasado ganamos la Europa League pero esto no para. Estoy en un club muy exigente y yo soy muy exigente también. Este es un año bonito. A día de hoy, el club va dando pasos tan importantes que no depende de jugadores. Se va uno, viene otro y el club sigue arriba. Se están haciendo cosas para instalarse entre los grandes de España y de Europa si no lo está ya».

En su primera temporada, Jordán fue importantísimo para ganar la Liga Europa en Alemania y clasificar al equipo a la Liga de Campeones. Ahora, y tras jugar el partido de mañana ante el Osasuna, el doble enfrentamiento ante el Barcelona, en LaLiga y en la Copa, y frente al Elche, lo que espera el catalán es ayudar al máximo al equipo para remontar ante los alemanes en la máxima competición continental.

El buen nivel de Jordán ha hecho que en las últimas quinielas aparezca como uno de los posibles jugadores convocados por el seleccionador de España, Luis Enrique, para los encuentros que se jugarán en marzo. Uno de ellos, el último y ante Kosovo, se disputará en el Estadio de La Cartuja. Este encuentro se jugará el miércoles 31 de marzo.