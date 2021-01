Betis - Sevilla Koundé: «El derbi, aun sin público, es especial» El central sevillista deja claro que la ausencia de aficionados en las gradas no le quita motivación al duelo

Del buen rendimiento defensivo del Sevilla es en gran parte responsable Jules Koundé (París, 1998), que junto a Diego Carlos le ha dado al conjunto de Nervión una fiabilidad a a zaga que se pondrá a prueba hoy en el derbi ante el Betis.

-Feliz año ante todo.

-Igualmente, gracias.

-¿Qué balance hace de 2020?

-Un año con contrastes. Difícil a nivel sanitario a nivel mundial, pero si nos centramos en lo que hicimos en lo deportivo, a nivel de club, ha sido un muy buen año, conseguimos un título y meternos en la Liga de Campeones, estamos contentos por eso. Lástima que no haya afición y estemos pasando un momento muy difícil.

-Ha sido el 2020 el año de Koundé.

-Creo que he mejorado mucho en muchos aspectos, lo primero en la concentración, creo que estoy más centrado y no tengo acciones en las que esté despistado. Eso es muy importante para mí porque soy defensa central y lo importante es dar seguridad, en eso he mejorado. También tácticamente, que lo trabajamos muy bien aquí. Estoy creciendo en muchos aspectos, pero me queda todavía.

-En ese crecimiento táctico tiene mucho que ver Lopetegui, ¿no?

-Sí claro, trabajamos muy bien. Me habla mucho cuando hay cosas que él ve para ayudarme. Además tengo buenos compañeros que me ayudan a posicionarme, pero el entrenador tiene una gran responsabilidad en esto.

-Responsables han tenido que ser, y mucho, con el protocolo de actuación por la pandemia. Para alguien que vive solo como usted, ¿ha sido duro?

-Es verdad que es complicado, pero tenemos la suerte de poder jugar al fútbol, poder hacer nuestro trabajo, aunque para mí es una pasión antes que todo. Somos privilegiados, ¿sabe? Y tenemos que estar contento porque hay personas que sufren mucho más. Reconozco que es difícil no poder compartir momentos con muchas personas, pero toca adaptarnos y dar el máximo.

-¿Será uno de sus deseos para este 2021?

-Claro, es el deseo de todo el mundo. Va a ser difícil pero lo espero, que a finales de año podamos tener la suerte de juntarnos o simplemente volver a una situación más normal.

-Y en lo deportivo, ¿qué le pide a este 2021?

-Lo primero que me respeten las lesiones, y ganar, todos los partidos que podamos. Seguir en la Champions y pasar la ronda con el Borussia Dortmund. Mejorar como equipo y a nivel personal. Crecer y mejorar en mi juego y meternos muy arriba.

Koundé agarra el balón «Adrenalina» que LaLiga utiliza en sus partidos más destacados, como el derbi sevillano - ABC

-Un 2021 que llega de la mejor manera, con un derbi. ¿Cómo lo afrontan?

-Con muchas ganas, mucha ambición. Queremos ganar este partido, porque son tres puntos y por el contexto, es un partido muy importante para la afición y vamos a darlo todo.

-Usted ha vivido derbis con y sin público, no hay comparación…

-Claro, este tipo de partidos sigue teniendo un sabor especial, pero sin la afición es diferente. Porque lo viví en el campo del Betis, era una locura, la calle llena de gente… Eso te motiva, aunque no la necesitamos por el partido que es, pero te da un plus clarísimo. Pero bueno, es un partido muy importante ante un equipo con muy buenos jugadores, peligroso arriba. Vamos a tener que hacer lo de siempre, estar concentrados y hacer daño.

-¿No es como un partido normal pero con un rival especial?

-Sí, sí, es diferente. Al final de la temporada pasada viví el derbi sin público, era diferente, pero te puedo asegurar que la motivación de nuestro equipo, y seguro que la del Betis, sigue igual porque sabemos lo que significa este partido para nuestra afición. Te da ese pequeño plus, no puedes pensar «bueno no hay aficionados…», siempre tienes la motivación, miramos para arriba. Es un partido especial, son tres puntos y los queremos.

«A veces hay equipos peor clasificados que te ganan, no hay que mirar solo la clasificación» Julen Koundé , Defensa del Sevilla FC

-Os enfrentáis un equipo sólido defensivamente contra otro que es el más goleado de la división. ¿Puede ser esto determinante?

-Es difícil, estamos en una buena fase, es importante. La clasificación suele decir algo, es verdad, pero al final un partido son 90 minutos, cada uno es diferente. A veces hay equipos peor clasificados que te ganan, no hay que mirar solo la clasificación, sino otros factores. Es cierto que somos un bloque muy difícil, es nuestra fortaleza, adaptarnos bien al partido que tenemos enfrente ante cualquier equipo, tanto cuando tenemos la pelota y dominamos como cuando tenemos que jugar más arropado.

-¿Conoce a algún jugador del Betis personalmente? ¿A Fekir, por ejemplo?

-No, conozco a Fekir como la mayoría puede conocerlo, pero no personalmente, sino de lejos.

-Hablando de mayorías, ¿cuánto desea que vuelva la gente al fútbol?

-Es un placer jugar con aficionados, lo deseo lo más pronto posible, dentro de las circunstancias, ya que el tema sanitario es más importante que el fútbol. Los deportes se juegan para la gente, y cuando no hay gente en el estadio tiene menos sentido. Hace tiempo que tuvimos que adaptarnos a esta circunstancia.

-Cuando mejore el tema sanitario a nivel global, ¿qué le gustaría hacer fuera del fútbol que no pueda hacer ahora?

-Varias cosas. Viajar, por ejemplo, pero para eso tenemos que tener días libres (risas). También ir a conciertos, porque me gusta mucho la música… pero bueno, como dije somos privilegiados y tengo la posibilidad de hacer cosas teniendo cuidado. Nos movemos al menos, no estamos en casa todo el día.

-Quizás en un tiempo pueda ir a Los Ángeles a ver a Lebron James…

-Estaría bien eso.