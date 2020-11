Krasnodar - Sevilla: Un paso importante

Jaime Parejo SEGUIR Actualizado: 24/11/2020 07:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Liga de Campeones es el mejor escenario del fútbol de clubes. Todos los equipos sueñan con jugar esta competición y llegar lo más lejos posible, pocos lo logran. El Sevilla, rey de la Liga Europa, tiene el reto de consolidarse en esta élite mundial, tal y como han asegurado por activa y por pasiva sus rectores a la hora de valorar ese «paso más» a dar en los objetivos del equipo de cara al futuro a corto plazo. Además, esta competición provoca desgaste en LaLiga, distracción lo llaman algunos, una prueba más para comprobar si la entidad de Nervión y sus jugadores y técnicos tienen el poso suficiente para rendir en todos los ámbitos. Con la Liga Europa ya lo han demostrado, ahora quieren hacerlo con la Champions.

Hoy tiene la oportunidad el once de Julen Lopetegui de dar un salto gigante en sus aspiraciones. Incluso, de poder 'olvidarse' de ella hasta el mes de febrero. Y es que esta noche en Rusia el Sevilla puede dar un paso importante en la temporada sellando su billete para los octavos de final de la Liga de Campeones si vence al Krasnodar y no lo hace el Stade Rennais al Chelsea. Dos condicionantes perfectamente factibles. Eso sí, tal y como pudo comprobar en el encuentro de la jornada anteriores disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo ruso no es un rival que ponga las cosas fáciles. Con un equipo lleno de bajas fue capaz de situarse 0-2 en el marcador, aunque finalmente el ímpetu sevillista y la cobardía propia permitieron a los de Lopetegui darle la vuelta al resultado incluso en inferioridad numérica.

El Krasnodar recupera a un hombre importante que no estuvo en el duelo en Nervión como Remy Cabella, pero también tiene la baja por coronavirus de su portero titular Safanov. Eso no le impide ser un equipo peligroso como local, y más tras llegar recuperado anímicamente por su última victoria en la liga rusa. Los sevillistas ya pudieron comprobar las cualidades de Shapi Suleymanov, su hombre más desequilibrante y que marcó un gran gol de falta directa.

En los de Julen Lopetegui también existen bajas ciertamente importantes. Los inquilinos habituales de sus dos laterales son baja; Acuña, por lesión, y Navas, por sanción. En el costado izquierdo estará Sergio Escudero, que llega además crecido tras el gol ante el Celta del pasado sábado. El quebradero de cabeza está en el costado derecho, donde el recambio natural de Navas, Aleix Vidal, no ha viajado al no estar inscrito en la competición. El técnico del Sevilla tendrá que valorar si desplaza a Koundé a la derecha y cambia la pareja de Diego Carlos en el eje de la defensa o si, por el contrario, alinea una defensa de tres jugadores con Lucas Ocampos ejerciendo de carrilero derecho. No suele ser amigo el preparador vasco de tocar su esquema, pero todo es posible. En cuanto al resto del equipo, lo normal es que Rakitic y Jordán sean de la partida, mientras que Fernando podría ser sustituido por Gudelj. En el ataque Ocampos sería el jugador pegado a la banda derecha y Munir podría entrar por la izquierda, con De Jong o En-Nesyri en la delantera. Vaclik volverá a defender el marco sevillista tras la ausencia de Bono por coronavirus, enfermedad que también ha dejado en Sevilla a Carlos Fernández. Cinco canteranos esperarán su sueño de debutar en la máxima competición continental.