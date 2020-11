De Maradona a Diego en Sevilla El astro argentino cautivó a sus compañeros por su humildad y sencillez

Roberto Arrocha SEGUIR SEVILLA Actualizado: 26/11/2020 18:43h

Hace 28 años y unos meses, Maradona pisó Sevilla para quedarse. Con el séquito de periodistas argentinos que le perseguían allá donde fuera, el considerado para muchos el mejor jugador del mundo rompió con los clichés y le dijo a Conte que venía a ayudar. También habló con Unzué, con Martagón, con Rafa Paz y con un Monchi que hoy llora la desaparición de Maradona y se queda con la perdurabilidad e un mito. Porque Maradona, también en Sevilla, fue Maradona. Un futbolista capaz de sorprender a sus compañeros con una naranja en el vestuario mientras le daba ligeros toques con las botas y una persona capacitada para ayudar a quien fuera, Menos a él. Ahí, se equivocó, sí, como Monchi le recordaba ayer en su particular homenaje en las redes sociales: «No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía». Monchi se quedó con la persona. Con el futbolista ya lo vimos todos. Impresionante. Brutal. Pero a la persona, al Diego humilde, muy poco le hacía falta para sorprender a los suyos. Era detallista. Un día le compró un reloj «de los buenos» a Monchi para que no se pusiera ninguno falso; otro día, con Pinedita, protagonizó una de las acciones más nobles que se recuerdan. Maradona acababa de ser sustituido por Pineda y el «10» argentino se marchó malhumorado. Unas horas después, Maradona reunió a los «muchachos», como a él les gustaba llamar a sus compañeros, y pidió la palabra: «Quiero disculparme con Pinedita, que no le di la mano cuando entré en el terreno de juego. No volverá a ocurrir», dijo ante la sorpresa de los jugadores del Sevilla.

A Maradona, dicen los que más tiempo pasaron con él, se le veía feliz en Sevilla. Después de un tiempo duro en Nápoles, después de que la FIFA lo sujetara y lo apartara de los terrenos de juego, el astro encontró en la ciudad hispalense el amor por todo. Volvió a jugar en aquella noche de septiembre de 1992 cuando el Bayern de Múnich se presentó en Nervión. El espectáculo se vio en todo el mundo; después llegaron los encuentros ante el Athletic en San Mamés y el Zaragoza en el Sánchez-Pizjuán, partido en el que marcó de penalti y se fue a celebrar con la afición su primera alegría.

Más tarde llegaría el duelo ante el Madrid, posiblemente, el mejor encuentro de Maradona con la camiseta del Sevilla. Lo bordó. Antes del partido ya estaba con ganas, dando vueltas por el vestuario y bromeando, incluso, con algunos compañeros. Maradona se estaba preparando. Regalando ilusiones a la hinchada. Vivía como jugaba. Imprevisible. Rápido. Sin mirar atrás. Sólo quería seguir y seguir, también en Sevilla. Apenas estuvo una temporada porque no se encontró. Lo que parecía ser el lugar ideal para recobrar la pasión por el futbol, también terminó por recrudecerse. Volvió a Argentina y siguió a lo suyo. Los sueños de Maradona. Los sueños de un Sevilla que hoy llora que se ha ido. Queda en los corazones.