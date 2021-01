El ostracismo del Mudo Vázquez El argentino, que acaba contrato en junio, ha perdido protagonismo en el Sevilla en estas dos últimas temporadas

Ana Mencos SEGUIR Sevilla Actualizado: 08/01/2021 07:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sólo seis meses de contrato le quedan a Franco Vázquez con el Sevilla FC y no habrá renovación salvo sorpresa. El jugador ha ido perdiendo protagonismo desde que llegó en el verano de 2016 y en esos casi cinco años también ha ido perdiendo adeptos en la grada desde la que se le critica cada movimiento que hace, el último no coger el brazalete de capitán cuando se lo ofreció Sergi Gómez en el partido contra el Linares. El argentino no tardó en explicar que «sentí que no tenía necesidad de dármelo» una señal clara de respeto hacia el defensa que lo portaba desde el inicio del partido, pero muchos aficionados se ofendieron y arremetieron contra el Mudo en ese altavoz que son las redes sociales.

Cierto es que el rendimiento del centrocampista ha ido decreciendo con el paso de los años y se le señala muchas veces por una supuesta falta de actitud y de ganas, aunque ha dado grandes momentos a los sevillistas y goles que los han levantado de sus asientos.

En julio de 2016 llegaba el de Tanti a un Sevilla que acaba de ganar su tercera Europa League consecutiva, la quinta en total, y que iba a jugar la Champions League. Llegaba desde el Palermo al que ayudó a subir a la Serie A después de pasar una temporada cedido en el Rayo Vallecano, club con el que se estrenó en la liga española. Sus actuaciones en el conjunto rosanero le valieron para que Monchi se fijase en él y lo reclutase para el Sevilla pentacampeón. El italoargetino llegó por 15 millones de euros para las cinco temporadas que finalizan el próximo mes de junio.

Desde su desembarco desempeñó un papel relevante siendo aprovechado por los entrenadores en todas las posiciones del centro del campo en adelante, desde pivote a delantero. En su primera temporada, 2016-17, jugó 38 partidos, siendo titular en 33 de ellos. Jugó un total de 2.670 minutos en los que anotó ocho goles, siendo su temporada más fructífera, y asistió en tres ocasiones a sus compañeros.

En la siguiente campaña, que empezó a las órdenes de Eduardo Berizzo, continuó con Vincenzo Montella y finalizó con Joaquín Caparrós, tuvo una mayor presencia en el terreno de juego con 44 partidos disputados aunque en esta ocasión sólo marcó cinco goles y dio ocho asistencias. La 2017-2018 estuvo marcada en su inicio por una lesión de rodilla que le impidió participar en el primer mes de competición doméstica y europea. Fue titular en 32 partidos y jugó un total de 2.799 minutos.

La temporada en la que participó en más partidos fue la 2018-19 con 52 partidos de los que salió en el once inicial en cuarenta, entre LaLiga, Europa League, Supercopa y Copa del Rey. En ese año convirtió en seis ocasiones y asistió siete veces a sus compañeros, en los 3.500 minutos que disputó. Ese fue el Sevilla que a las órdenes de Machín cayó en los octavos de final de la competición europea fetiche de los rojiblancos.

Con la llegada de Julen Lopetegui en verano de 2019 y con solo dos temporadas por delante comenzaron los rumores de salida de Franco Vázquez. El Sevilla no estaba dispuesto a dejarlo salir por cualquier cantidad y las ofertas que llegaron no cumplían las expectativas. Sin embargo, esa temporada su papel en el equipo se vio prácticamente reducido al de suplente, si bien jugó en 42 partidos, solo en 14 ocasiones lo hizo de titular, jugando un total de 1.544 minutos y ganó una Liga Europa. Pese al escaso tiempo que estuvo en el campo anotó seis tantos lo que supone uno cada 257 minutos mientras que en la temporada que más goles hizo fueron cada 333 minutos.

Este año de nuevo está pasando más tiempo en el banquillo que en el terreno de juego. Ha jugado doce de los 25 partidos disputados por el equipo de Nervión hasta el momento y solo ha sido titular en dos y su casillero de goles se mantiene vacío.

Su cabeza parece estar lejos del Sevilla y podría salir en el recién iniciado mercado invernal si llegase una oferta que satisficiera a jugador y club. En una entrevista reciente el jugador reconoció que le encantaría volver a Italia y, según su agente confesó, la Lazio sería el mejor posicionado para hacerse con los servicios del Mudo, pero es más que probable que el jugador pretenda agotar los seis meses que le restan en el club rojiblanco.