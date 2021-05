Se repite una historia que ya se vivió el año pasado en el Sevilla FCMunir El Haddadi vuelve a desaparecer del equipo por decisión técnica durante la de temporada. El delantero no ha entrado en las últimas dos convocatorias, pero es que desde la debacle de la Copa del Rey en el partido de vuelta de la semifinal contra el Barcelona en el Camp Nou, seguida de la derrota liguera contra el Elche y la eliminación de la Champions League contra el Borussia de Dortmund, ha jugado sólo 29 minutos. Es decir, de los once partidos disputados por el Sevilla en este tiempo ha participado sólo en tres, nunca como titular y siendo en el que más tiempo estuvo con 24 minutos el del Elche correspondiente al aplazado de la jornada 2ª. El delantero ya vivió una circunstancia parecida la pasada campaña cuando el equipo de Nervión cayó en octavos de final del torneo del KO contra el Mirandés el 30 de enero de 2020. El hispano-marroquí no volvió a jugar hasta la reanudación de la competición en junio.

El enfado del delantero sevillista por quedarse fuera de la convocatoria para el partido contra el Real Madrid fue evidente por un mensaje publicado en sus redes sociales en el que ponía: «Un poco de respeto». Aunque lo borró una hora después. Munir volvió a no entrar en la lista ofrecida por Julen Lopetegui para enfrentarse al Valencia, pero esta vez no hubo reacción pública del jugador que sí compartió una imagen en la grada del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante el partido, demostrando su apoyo al equipo.

El jugador, además de no estar contento, no entiende el porqué de esta situación cuando su rendimiento en los partidos que ha disputado ha sido bueno. Munir ha anotado cinco goles y dado dos asistencias en 36 comparecencias en el terreno de juego. Aunque no parecen grandes estadísticas teniendo en cuenta que sólo ha sido titular en quince partidos y ha participado un total 1.457 minutos, obtiene un ratio de aproximadamente un gol cada tres partidos. En-Nesyri, que es el máximo goleador del equipo, ha disputado 50 partidos y marcado 24 goles, lo que significa un gol casi cada dos partidos. Además ha sabido reinventarse y de delantero puro ha pasado a defenderse con soltura en los extremos cuando ha hecho falta.

Pero no sólo ha respondido en el campo, también es un referente entre sus compañeros. Es uno de los que más carisma tiene dentro del vestuario y además el club ha valorado positivamente en alguna ocasión su aportación a hacer grupo. De hecho el pasado verano se le vio de vacaciones, las pocas de las que disfrutaron en la plantilla sevillista, con Nemanja Gudelj. En los entrenamientos parece tener buena relación con sus compañeros con los que bromea y ríe a menudo, sin aparentemente descuidar el trabajo.

Otra de las muestras del compromiso de Munir con el Sevilla es cómo se ha preparado para afrontar el mes de Ramadán, durante el cual los musulmanes deben ayunar hasta la puesta de sol. Esto podría afectar al rendimiento físico de un jugador pero para evitarlo se puso en manos de un especialista que, junto con el trabajo que hacía con el Sevilla, ha realizado un entrenamiento específico para poder soportar esa situación de vigilia unida al trabajo físico. El Ramadán empezó el 12 de abril y terminó el pasado miércoles, y aunque no ha jugado más que cinco minutos en este mes, en las sesiones diarias de entrenamiento se le ha visto trabajando junto a sus compañeros sin problema alguno.

Munir ha echado de menos que el entrenador vasco haya tenido algunas palabras con él, ya sea en el entrenamiento o fuera, en las que explique las razones de estas decisiones o el porqué del descontento con él, o, incluso que le hubiera dicho lo que manifestó en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia en la que aseguró que la ausencia del internacional con Marruecos en la convocatoria contra el Real Madrid, aún no se conocía que tampoco estaría en la lista para el choque contra el equipo valencianista, se debía «a una decisión técnica». Al parecer, Lopetegui no está contento con la actitud del jugador y estas dos ausencias tendrían que ver con un toque de atención para Munir.

En la 2019-20 consiguió recuperar la confianza del entrenador y participó en toda la recta final del campeonato liguero y de la Europa League, jugando en todos los partidos y marcando tres goles. Pero esta temporada sólo quedan dos partidos y parece que los puentes entre técnico y jugador están totalmente destruidos.

Esta falta de entendimiento hace posible que en el próximo mercado de fichajes el nombre de Munir esté en la lista de salidas, pese a que aún tiene dos años más de contrato. El delantero quiere jugar y más teniendo en cuenta que este año ha podido por fin cumplir su sueño de jugar con leones del Atlas con el que quiere disputar el Mundial de Catar 2022, y para volver a ser llamado por el combinado nacional necesita minutos de juego, por lo que, dadas las circunstancias, es posible que tanto el club como el jugador sean partidarios de una salida.