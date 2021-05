Ahora o nunca lo verás tan vulnerable, Sevilla

Francisco Pérez SEGUIR Sevilla Actualizado: 08/05/2021 08:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pocas veces va a encontrarse el Sevilla con un Real Madrid tan cascado como mañana en Valdebebas. Debilitado por las lesiones actuales o recientes de varios jugadores, depresivo por su eliminación en las semifinales de la Champions, estresado por su falta de gol, incómodo por ir a remolque de su eterno, el de la colchonería. Pocas veces van a tener los de Zidane enfrente un Sevilla tan compacto, tan seguro de sí mismo, tan poco especulativo. Queda la duda de si en la balanza de la motivación, el platillo local, con el título liguero aún a su alcance, soportará más peso que el de un visitante al que la derrota contra el Athletic despertó de un sueño precioso.

No entendería la afición sevillista, por mucho que los fracasos históricos anestesien el ansia de victoria cuando se rinde visita a la capital, que el equipo compareciese mañana en el obrador del merengue como si la temporada ya hubiera acabado para él, como si fuera a mostrarle a los de Zidane las chanclas tan monas compradas para las vacaciones. Hay nuevos objetivos por los que luchar, más allá del orgullo de Nervión: unos, factibles, como la participación en la Supercopa; otros, complicados, como el de un subcampeonato que no se festeja desde hace 64 años; algunos, necesarios, como el de ir sembrando en la conciencia de los rivales que se llegó como postulante al título para quedarse y no como flor de pandemia.

Está por ver si los grandes señalados por la derrota ante el Chelsea repiten titularidad con Zidane. El precario estado físico de Sergio Ramos lastró a la defensa y las risas de Hazard al concluir el choque hirieron a un madridismo que espera del belga más fútbol y respeto. También hay curiosidad por saber lo que le dice Pérez a Castro a cuenta de la Superliga, tras iniciar el sevillista un idilio con Aleksander Ceferin, el diablo que se viste de Zara para los madridistas. De mercadillo lo hacen para el sevillismo Martínez y González, la broma que Velasco Carballo gasta a Monchi. El que anuló la pasada campaña el gol a De Jong y, en el VAR, el árbitro con el que menos partidos ganó el Sevilla en los últimos 12 años. Gran reserva el tipo.