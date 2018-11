-¿Por qué se presenta?

-Lo que me motiva a presentarme es que la situación actual del Consejo no es la deseable. El haber estado tanto tiempo me ha hecho amar a la institución, y trabajar con presidentes como Antonio Ríos, Manuel Román o Adolfo Arenas, entre otros. Conozco lo que debe ser el Consejo y lo que no debe ser, y eso me da la herramienta suficiente para enderezar el timón.

– ¿Qué perfiles ha buscado para completar su equipo?

-Son personas con prestigio social y profesional y que han tenido responsabilidad en dirección de hermandades y otras entidades, lo que nos va a permitir un objetivo que es profesionalizar la institución. Son personas con profundas raíces religiosas y que saben que es imprescindible prestar servicio de forma eficaz.

– ¿Qué le ha pasado al Consejo en los últimos años y qué le hace falta?

-En los últimos años ha ido perdiendo el prestigio que siempre le caracterizó entre las hermandades e incluso ante la sociedad civil. Ya urge restablecerlo. Necesita rigor y seriedad en la gestión y tener claro sus objetivos, que son el servicio, la coordinación y la ayuda a las hermandades. También, colaborar con voz propia en la vertebración y mejora de la sociedad civil sevillana y, por supuesto, al servicio de la Iglesia. Esta pérdida de prestigio es correlativo con lo ocurrido en otras muchas instituciones y producto de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.

– ¿Cuál es su proyecto?

-Queremos dar cumplimiento al artículo 2 de los estatutos, de ofrecer servicios a las hermandades. Por ejemplo, asesorar en materia fiscal, protección de datos, contabilidad y otros asuntos como la comunicación. También, queremos alcanzar convenios como el que había de la digitalización de archivos, entre otros muchos. Asimismo, tenemos la intención de seguir mejorando la gestión de las sillas y el sistema administrativo de la institución con una mejor informatización, puesta al servicio de las hermandades. Nos comprometemos a informar periódicamente de los objetivos que nos marquemos y mejorar la comunicación con los hermanos mayores. El pleno y la asamblea anual son absolutamente insuficientes para fomentar una mayor participación de éstos en el Consejo.

– ¿Necesita la Carrera Oficial una gran reforma?

-La Carrera Oficial no necesita una reforma más allá de algunos aspectos puntuales en la calle Sierpes, donde habría que hacer algunas actuaciones concretas, pero siempre sin dejar a ningún abonado sin sillas.

– Martes Santo al revés. ¿Sí o no?

-No. Estoy convencido de que hay alternativas satisfactorias que faciliten el discurrir de las hermandades sin tener que alterar el sentido. Los hermanos mayores del Martes Santo han dado muestras de buena voluntad y flexibilidad cambiando el orden, horarios e itinerarios este año. Desde el momento que tome posesión, en caso de resultar elegido, me comprometo a iniciar las reuniones y estudios pertinentes para conseguir una solución, porque es absolutamente comprensible que las cofradías no deben entrar a horas tan tardías ni hacer esos esfuerzos desmesurados de estos años.

– ¿Qué opina de las vallas y los aforamientos?

-Debido a la masificación creciente, en determinadas situaciones se ha constatado que hay zonas problemáticas y que estos sistemas de control son necesarios en aras de la seguridad. Esto hay que compatibilizarlo con que la Semana Santa es una manifestación de religiosidad popular y la proximidad de la imagen a los fieles es esencial.