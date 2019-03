Anónimos y protagonistas: Ángel García Alonso, un siglo de blanco y negro

Tiene los ojos azules como el escapulario de la cofradía. Su piel es blanca, como la túnica desgastada por tantos años de fidelidad. Lleva el luto por dentro… por su mujer, su hija y tantos hermanos que ya han mirado a la cara al Cristo de la Fundación. Se llama Ángel García Alonso y es el hermano más antiguo de los Negros, pero no ostenta el número 1. Los tres primeros de la nómina quedaron reservados para siempre. El primero y el segundo se retiraron en honor a Fernando de Molina, hermano mayor, y Pedro Francisco Moreno, alcalde, que siendo negros libres, se vendieron como esclavos para sufragar los gastos de culto a la Virgen en 1615. El tercero está reservado para el arzobispo que en cada momento regente el sillón episcopal. Ángel es el número cuatro.

Acaba de cumplir 97 años. Nació en la calle Tinte. «El marido de mi tía fue el que donó junto a otro amigo el paso del Cristo de la Fundación». Ángel, con casi ya un siglo de vida, tiene una memoria prodigiosa. Su casa está repleta de recuerdos, con fotos de sus padres, hermanos, su esposa, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, que ya son 15. La mayoría salen en los Negritos. Saca un álbum de fotos y recortes antiguos donde están grabados todos los recuerdos que guarda de la hermandad. Y va contando su historia…

«Me apuntaron nada más nacer pero en la guerra se perdió todo. A la hermandad le consta mi pertenencia a partir de 1939. Por eso, hace cinco años, me dieron la medalla de los 75 años rodeado de toda mi familia». Ángel, cuya salud está fuerte, cumplirá los cien dentro de tres años. Así se lo ha asegurado su médico. No habrá muchos casos de hermanos que lleguen a celebrar esa cifra vinculados a sus imágenes. Allí ha enraizado su vida. Es una persona fiel en toda su extensión: 97 años en los Negritos y, profesionalmente, siempre vinculado a la misma empresa pese a que le llovieron ofertas para cambiar: «A los seis hijos les he dejado una casa y el negocio. Se lo prometí, han heredado en vida. Menos esta casa, que el día que me muera es para ellos, para los cinco, porque una hija mía murió, por lo que será también para sus dos hijos. Fui siempre un trabajador, no fui rico, pero me vino el trabajo del cielo y yo no he sido tan bueno… Me hubiera gustado que estuviera aquí mi mujer, Isabel Falcón Bono, pero no ha podido ser…». Es pronunciar su nombre y a Ángel le tiembla la voz y en el azul profundo de sus ojos le salta una lágrima que se contagia.

Pasa otra página del álbum. Habla del puñal que le regaló a su Virgen de los Ángeles. La dolorosa lleva clavado en el corazón el regalo de su hemano más veterano, cuyo nombre también quedó grabado. Cambia de tema. «En 1943 estuve en la Segunda Guerra Mundial. Me llamaron al servicio y me destinaron a Larache. De allí a Tetuán y luego a Melilla». Pero siempre estuvo ligado a la profesión inmobiliaria: «Yo vendí esta barriada del Juncal», donde vive.

Y vuelve a su hermandad cuando aparece, al pasar la página del álbum, la noticia del descubrimiento en la capilla de los Negritos de los restos mortales de Salvador de la Cruz, otro hermano de raza negra que se vendió como esclavo para subvenir a las necesidades de la cofradía en la segunda mitad del XVIII. De aquel hombre cuentan que murió con 115 años. En los Negritos, la esperanza de vida está muy alta. Ángel, precisamente, fue uno de los descubridores del nicho. «Cuando la gran arriá de Sevilla, la capilla se inundó y hubo que hacer obras. Juan Alberto Lugo y yo dijimos de buscar su enterramiento y lo encontramos. Era un negro enorme, con una tibia y un peroné…». Ángel recuerda, al ver una foto del manto en el año de su estreno, la polémica que causó «¿No me voy a acordar? Al principio no entró en la liturgia, pero ahora gusta tanto como el que más».

Pasa otra página y aparece la esquela de su amigo Antonio Machín y la de Luis Rivas, «un alcalde muy bueno, que murió un Jueves Santo. Un gran médico que no cobraba a los enfermos…». La voz vuelve a temblarle. Ángel, ¿guarda usted la túnica? «La tengo preparada para cuando me muera. Ya he dicho que no quiero que me quemen, sino que me entierren al lado de mi mujer». Antes, mucho antes, este hombre de casi un siglo de historia que lleva el nombre de su Virgen la verá coronarse el próximo mes de mayo. Y de ahí, a cumplir los cien años, sólo hay un paso…

Muy personal

Lugar y fecha de nacimiento

Nació el 5 de mayo de 1922 en la calle Tinte. Desde ese año pertenece a los Negritos.

«He luchado mucho»

Ángel conoció una hermandad «muy pobre» y ha dado su vida para que, ahora, haya crecido tanto.

Recortes de prensa

Ha sido toda su vida suscriptor de ABC y guarda numerosas noticias sobre los Negritos. El descubrimiento de la tumba del esclavo negro o un recuadro de Burgos titulado «Machín, las migas y el alcalde» son bienes preciados de la memoria de este hombre centenario.