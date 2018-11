– ¿Por qué se presenta?

– Cuando renunció Joaquín estimé, por responsabilidad, que debía convocar elecciones. Luego me planteé si quería presentarme y al final decidí dar el paso estimando que en estos dos años he sido consciente de que podía hacer cosas nuevas.

– ¿Qué perfiles ha buscado para completar su equipo?

– Para mí hay una cualidad: es un equipo muy cohesionado y unido. Esto es muy importante y una baza fundamental para poder trabajar con serenidad y responsabilidad. También es un equipo muy renovado, ya que la mayoría llevan dos años, otros ninguno y otros, como máximo seis años. Y, en general, son personas con mucha experiencia, la mayoría fueron hermanos mayores y otros han asumido cargos de responsabilidad.

– ¿Qué le ha pasado al Consejo en los últimos años y qué le hace falta?

– Las circunstancias personales que han sucedido con los dos anteriores presidentes no cabe duda de que afectan a la imagen del Consejo. Pero el crédito lo debe tener la institución, que son los 21 miembros de la junta superior y los 124 hermanos mayores. Tenemos que hacer un esfuerzo todos. Más que prestigio, hay que dar sensación de unión. Para ello hace falta mucha más comunicación con los hermanos mayores, conocer cuál es su opinión y que no todo se concrete en dos convivencias que tenemos al año.

– ¿Cuál es su proyecto?

– Me gustaría plasmar tres ideas: la primera, el servicio a las hermandades. Aunque parezca un tópico, queremos que haya una colaboración recíproca, asesoramiento, información… Todas las hermandades no son iguales y no tienen los mismos recursos, y para eso está el Consejo. La segunda idea es la de transparencia de la gestión interna y también externa, como por ejemplo la publicación de las cuentas, ya que debemos hacerlo sin temor a nada, como ya hace el Arzobispado. La tercera idea es la comunicación. Hace falta profesionalizarla, con una persona que sepa transmitir las noticias que generan las hermandades y tener un contacto con la prensa más organizado. El Consejo debe ser ese medio donde acudan a informarse y la web debe servir como repositorio específico para que las hermandades cuelguen sus noticias.

– ¿Necesita la Carrera Oficial una gran reforma?

– Primero hay que estudiarlo, hablar con los hermanos mayores y saber qué es lo que queremos. En estos dos años se ha trabajado mucho y bien, pero no ha habido claridad y fluidez en la comunicación, ya que se estaba tratando con temor. En ese estudio debemos valorar elementos económicos, logísticos, itinerarios… Pero no hay que tener temor a plantearse las cosas, ya que en cuatro siglos nos hemos adaptado siempre a los tiempos.

– Martes Santo al revés. ¿Sí o no?

– Si el día lo solicita, se estudiará por la sección de penitencia. La cuestión es valorar si ese cambio de sentido desnaturaliza la estación de penitencia o supone un cambio sustancial en la Carrera Oficial. Lo natural sería que todos los días fueran por el mismo sentido y soluciones alternativas hay siempre, es cuestión de estudiarlas. Pero aquí los ocho hermanos mayores se han puesto de acuerdo.

– ¿Qué opina de las vallas y los aforamientos?

– La Semana Santa no es la misma que hace 50 años y hay que asumir ciertas decisiones, pero con sentido de la medida. No vamos a poner vallas porque sí, ya que hay que respetar la tradición, pero hay zonas conflictivas que se ha demostrado que solucionan.