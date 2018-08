Así es el paso del Nazareno del Cerro al completo

Francis Verdugo, el encargado de confeccionar el que va a ser el nuevo paso para la Semana Santa de Sevilla, finalizaba hace unos días la talla del paso del Señor de la Humildad del Nazareno del Cerro del Águila. Toda la madera de las andas ya ha sido tallada en este taller del Polígono de La Red ofreciendo la portentosa imagen de un paso que ya comienza a ser toda una realidad.

Unas andas que sin duda va a ser una de sus obras cumbres, lleno de detalles como flores, hojas de acanto, la particular rocalla del estilo neobarroco hasta los enrejados que salpican la base del canasto. Una estructura piramidal que tendrá multitud de puntos de luz y unas cartelas que destacaran sobremanera.

Un paso que nunca ha sido visto al completo, tan sólo varios detalles, ya que hasta ahora la hermandad guardaba en secreto las imágenes del paso al completo, y ahora las ha dado a conocer.

Actualmente, las piezas han sido trasladadas al taller de Enrique Gonzálvez el cuál barnizará y dará el tono caoba definitivo al paso al completo. Además, los Hermanos Delgado están completando los trabajos de orfebrería y Manuel Mazuecos el de imaginería.

El autor de la obra, Francisco Verdugo, hermano del Cerro desde toda la vida, indicaba a Pasión en Sevilla, que está muy satisfecho del trabajo realizado, «Creo que estos momentos son históricos para la hermandad. Seguimos luchando. Nosotros hemos intentado hacerlo con mucho corazón y hacerlo lo mejor posible. Esto me lo provoca el amor que siento por mi trabajo. Emocionarme con lo que he hecho para seguir avanzando. Ésa ha sido una de mis inquietudes además de ser mi hermandad, obviamente. El temor, la disposición y la responsabilidad por eso es mayor. No sé si ha sido Dios quien me está guiando. No quiero demostrar nada. Me siento pleno y orgulloso y satisfecho. Miro el paso y lo veo en conjunto y me emociono, la verdad. Todo va perfecto como se esperaba y ya es una realidad».

Ficha técnica

Dimensiones: 2,20 x 4,10 metros (2,50 x 4,30 m contando el futuro relieve en las esquinas)

Trabajaderas: siete palos con espacio para cinco hombres en cada uno (35 costaleros)

Estilo: barroco, siguiendo el estilo de la cofradía, con líneas sinuosas.

Material: madera de cedro real barnizada.

Iluminación: faroles en las esquinas y candelabros de guardabrisas tanto en las esquinas como en el centro del paso.

Cartelas: la escena del frontal del canasto corresponde al Lavatorio de pies y la trasera al Bautismo de Jesucristo. En los respiraderos llevarán textos de las bienaventuranzas.

Maniguetas: tornadas en redondo y tapizadas en terciopelo morado, el mismo color que los faldones.

Esculturas: En las esquinas, los ángeles mancebos (en orfebrería broncínea) portan cada uno un elemento de los que forman parte del escudo de la hermandad.

Talla: Francisco José Verdugo

Carpintería: Enrique Gonzálvez

Escultura: Manuel Mazuecos

Orfebrería: Hermanos Delgado