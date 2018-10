Así se hizo el Nazareno de la Humildad del Cerro del Águila

No todos los años se estrena una imagen. El próximo Martes Santo los hermanos del Cerro harán estación de penitencia con un Nazareno joven y diferente. El Cristo irá proclamando a los cuatro vientos su autoría porque en la boca está grabado su nombre: «El nombre del Padre».

Un padre que se llama Juan Manuel y se apellida Miñarro. El imaginero y profesor es un hombre como sacado del Renacimiento y tele transportado en el tiempo a la calle Viriato. Miñarro es el humanista que le ha dado forma a otra manera de representar el camino del Calvario. Pero vayamos a su nacimiento. En 2004 y después de muchos años de imaginarlo, la parroquia de Los Dolores recibe un nazareno diferente que toma el título de la Humildad. Los rasgos semíticos, la cruz cuadrada o las señales de la Sábana Santa le dotan de una personalidad extraordinaria. Teniendo en cuenta que el último nazareno estrenado en la Semana Santa fue el de las Penas de San Roque que salió por primera vez en la Semana Santa de 1940, la evolución es absoluta.

“Aunque el Nazareno del Cerro como idea nació bastantes años antes – confiesa Miñarro- un mes de diciembre del año 2002 en una visita al museo del Prado me enfrenté con un cuadro de Sebastiano del Piombo fechado en el año 1516, y ante dicho cuadro, a pesar de que ya lo conocía de otras visitas, vi por primera vez el modelo de inspiración de mi Nazareno, que por supuesto también se alimentaria, de forma inevitable, de la mística fuerza del Señor de Sevilla y de mis estudios Sobre la Sabana Santa de Turín que en aquellos momentos ya había iniciado”.

El autor asegura que su intención no fue cometer la osadía de crear un modelo de referencia. Pero le ha salido. “Lo que si intento siempre en mis obras es esforzarme en tener un comportamiento original y hacer imágenes para el siglo XXI, comprometidas con su tiempo, huyendo de estereotipos y de estériles estampas piadosas que comienzan a estar muy desfasadas. He intentado hacer una imagen en la cual su personalidad y su individualidad quedasen claras e inconfundibles incluso si pudiésemos ver proyectada solo su silueta. Algo que es muy difícil de conseguir en Sevilla, sin caer en exageraciones banales y máxime teniendo en cuenta la nómina de nazarenos tan increíbles que poseemos. He buscado una imagen de Poder y a la vez de una representación elocuente de la Humildad” Y al igual que le ocurre al Nazareno de Benlliure de Málaga “el Nazareno del Cerro – dice Miñarro- adquiere una compromiso con su tiempo y con mi historia personal, y por ello no pasara desapercibida ni quedara adocenada.”

El Gran Poder es una referencia inevitable. El Señor estuvo muy cerca de su autor durante la infancia y también con el paso del tiempo Miñarro reparó en que se trata de “un fenómeno material y estético abrumador, único e irrepetible con alma propia, más allá de lo simplemente formal” La tipología de cruz será una seña de identidad. Se quiere que sea al mismo tiempo cruz alborea y cruz plana ya que el imaginero no quiere dejar de representa la esencia misma del árbol de la redención, por ello llevara algo de corteza en la parte superior y posterior del estipes y patíbulo. La cruz la está tallando en madera de cedro del Canadá, con carpintería de Enrique González Gonzálvez, Enrique Lobo Lozano, autor también de la de camarín y de la de salida del Gran Poder. Otro rasgo diferencial como guiño a los estudios sobre la Sábana Santa es la melena recogida o arremolinada en una coleta que cae sobre la espalda y que se verá muy bien cuando procesiones. Francisco Carrera está estudiando qué tejido elige para su túnica de salida. Y un secreto, “debajo de la lengua –confiesa el autor- lleva fecha y firma. Y aunque este detalle quizás si sea más conocido, le diré que en su corona de espinas hay un caracol y uno de los terminales es la cabeza de una serpiente. El caracol representa su victoria sobre la muerte y la serpiente su victoria sobre el pecado”. Si este Cristo pudiera hablar su primera palabra sería Miñarro, como tiene grabado en lo más íntimo de su boca. El nombre del padre.