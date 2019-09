El Carmen, abierto al cambio dentro del MiÃ©rcoles Santo

La hermandad del Carmen celebrará el próximo 18 de septiembre su cabildo de elecciones, en el que se presentará nuevamente Manuel Luis Pazos como único candidato. El actual hermano mayor de la corporación del Miércoles Santo ya ha iniciado un reto clave para la evolución de la cofradía, como es la ejecución del nuevo palio, a la que se une en 2020 el XV aniversario de las primeras reglas penitenciales.

Tal y como adelantó Pasión en Sevilla, el Carmen pretende lleva a cabo una salida extraordinaria de la Virgen entre septiembre y octubre del año próximo. «Los actos estarán vinculados a una acción social para conmemorar el 25 aniversario de la hermandad. Será importante y tendrá continuidad en el tiempo, no será una acción social efímera. Todavía no podemos adelantar nada. Además, seguramente haya un vía crucis extraordinario del Señor y una salida extraordinaria de la Virgen. Las Normas Diocesanas lo permiten pero no está claro si será bajo palio», afirmaba Manuel Luis Pazos a este sitio web. Los mandatos actuales duran cuatro años, pero la corporación trabaja en una modificación de las reglas para que los mismos se acorten a tres años.

Con este adelanto al margen y la ejecución del nuevo palio en marcha en el Taller de Manuel Solano, otro de los aspectos patrimoniales que la hermandad quiere empezar en el nuevo mandato es el proyecto del nuevo altar para sus titulares. «Desde que estamos aquí no hemos cambiado nuestro altar y necesitamos mejorar. Probablemente habrá que comenzar por fases y acometer diversas partes de la renovación parcial del actual. Se trata de un proyecto de cierta entidad para nosotros», relataba Manuel Luis Pazos.

Cambio en el Miércoles Santo

Otro de los puntos de referencia para el Carmen es la situación del Miércoles Santo. Tras conocer que no habrá modificaciones en la jornada, el hermano mayor de la corporación carmelita habla claramente de sus preferencias. «Todo es resultado de una reunión que tuvimos el pasado martes. No se vio ninguna solución viable o que tuviera el acuerdo suficiente de todos. No había cambios que mejorasen la jornada así que se optó por dejarla como está. Lógicamente las hermandades que estamos en lo extremos pensamos que puede haber otro sitio mejor, tanto la última como la primera tienen su desventajas. No podemos irnos mucho más allá en el día por nuestra situación, pero todo lo que sea un cambio dentro de las primeras cofradías del día, estamos abiertos a cualquier cambio», reconocía el hermano mayor del Carmen.

Junto a la mejora del ajuar de las imágenes secundarias del paso de misterio, la hermandad quiere potenciar las aciones de caridad que ya lleva a cabo «con los conventos de Santa Isabel, el de las Carmelitas de Santa Ana, el economato casco antiguo con el apoyo con voluntarios. Que la atención a los hermanos sea no solo económica, si no a su vida laboral y a la familia», concluía Manuel Luis Pazos.