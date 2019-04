Charo Padilla: «En el Pregón no haré nada que no se haya hecho antes… o sí»

La pregonera Charo Padilla ha hecho su última aparición pública antes del Pregón de la Semana Santa que dará el próximo domingo 7 de abril en el Teatro de la Maestranza. La periodista participó en los tradicionales desayunos del restaurante La Raza, donde ofreció las últimas claves del acto principal de la Cuaresma.

La protagonista se sincero a los medios: «Llevo un tiempo en el que pierdo la noción de los días. A estas alturas que quedan cinco días empiezo a notar que esas mariposillas están pegando bocados dentro del estómago». Todo ello en una una precuaresma y Cuaresma que asegura «ha sido emocionante, donde me he reído, he llorado y he crecido espiritualmente». Además «he aprendido mucho con estos actos como hablarle a un público de todas las edades y condiciones», reflexiona Padilla.

Reconoce que hace varios días que lo tiene «abandonado». Al fin y al cabo desea que sea un pregón que «no se olvide y que emocione. Está hecho a corazón abierto, con el alma desnuda. Es el pregón de todos vosotros, muy vuestro, de la calle, del sevillano, del salón de una casa, de la sacristía…».

Muestra sus preocupaciones que es sobre todo «estar bien físicamente para ese día». Reconoce que «estará nerviosa los primeros minutos pero creo que controlaré el escenario. Como me pregunten quince veces si estás nerviosa, al número quince le pego un ‘bocao’ a quien sea», respondía entre risas.

Sin miedo a la crítica

Sabe que «habrá gente a la que no le guste y a otros que le encantará. Siempre digo que el despelleje forma parte del pregón», por eso no «no sufriré con eso». Aunque a la pregunta de si añadirá algo distinto al pregón como han realizado sus antecesores responde que «No va nada que no se haya hecho antes… o sí».

Habrá una copia del pregón en su casa, custodiado por dos rosarios bendecidos por dos papas: Francisco y San Juan Pablo II, regalo del Arzobispo, metidos en una caja regalada por los niños de ASPACE con el rostro del Gran Poder. Reconoce que ha recogido muchos regalos: «Cuadros, pañuelos, tirantes, un bolígrafo, un reportaje fotográfico, la medalla de los Dolores del Cerro, un jarrillo, flores, un busto, un micrófono con el logotipo del Consejo,…».

Pregón que no ha sido filtrado al más mínimo, ni en su propia casa a sus hijos. Contó entre risas que su hijo le «está matando por que le lea el pregón y no le he leído nada, porque yo se que todos los niños de su clase le están preguntando y a la quinta lo va a acabar desvelando». La familia ha estado involucrada al completo con su pregón. Primero, su hija de 15 años Sofía Marvizón Padilla, que ha pintado la portada del texto; reconociendo que «es tan responsable y perfeccionista, porque que si veo que no está para ponerlo en una portada no se ponía, pero la pintura es maravillosa». Segundo, su marido, el compositor Manuel Marvizón, pieza clave de este pregón y que incluso se animó a hacerle esta pregunta a su mujer en el encuentro con los periodistas: «¿Tú crees que cuando acabe vas a ser la misma de siempre?», a lo que Padilla respondió: «Te digo yo que sí, pero que tarden en bajarme de esta nube. En Semana Santa que me dediquen quinientas levantás pero yo no toco el martillo». Por ello, «yo haré la Semana Santa con absoluta normalidad, con la radio; aunque dicen que los pregoneros siempre son pregoneros como los toreros». Por ello, reconoce que cuando acabe este «no estará por la labor de hacer muchos pregones, ni muchos ni ninguno. En este ya he echado todo el resto que tenía que echar».

«Sevilla sabe como nadie llevar sus cofradías»

Como mensaje final, la pregonera pidió a las cofradías, entre tanta polémica interna y organizativa que «vivan una experiencia maravillosa, que disfruten, que saquen sus pasos a la acalle y lo muestren con orgullo. Porque sacar los pasos a la calle es la mayor muestra de fe que llevan las cofradías. Sevilla sabe como nadie como llevarlas. Si saben que hay que apretar, se aprieta. Le digo a las cofradías que disfruten, desde el que lleva la cruz de guía hasta el tío que lleva la caña. Es una semana para disfrutar indiscutiblemente».