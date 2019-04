Se asoman con el torso desnudo a una ventana del Banco de España en la Carrera Oficial

Las protestas del público no se hicieron esperar cuando este Domingo de Ramos a media tarde dos hombres se asomaron a una ventana con el torso desnudo, al parecer desde el edificio del Banco de España, cuando una de las cofradías entraba en la avenida de la Constitución, uno de los ejes principales de la Carrera Oficial sevillana.

Según las fuentes consultadas, los hechos se habrían producido a media tarde, sobre las 19.30 horas, y los dos hombres no mostraban ningún mensaje, ni reivindicaron nada en concreto. Estos hechos fueron comentados a través de las redes sociales, y aunque al no mostrar actitud indecorosa al parecer no serían denunciables, si provocaron las protestas de quienes estaban presentes a esa hora en el lugar.

Después de que varios abonados de las sillas le hayan llamado la atención se han puesto la camiseta. Aun así han seguido con una actitud chulesca y de cachondeo, ¿tenemos que aguantar esta falta de respeto? @AlvaroNua @elllamadorcsr @Ayto_Sevilla @elCorreoWeb @abcdesevilla — CríticoCofrade (@CrticoCofrade1) 14 de abril de 2019