¿Dónde se ubicarán los altares, escaparates y balcones del Corpus de Sevilla 2019?

El Ayuntamiento de Sevilla contará en la edición del Corpus Christi de 2019 con un total de 39 inscripciones, el mayor número en las tres modalidades: altares, escaparates y balcones. Este año contarán con una seguridad por medio del Consistorio (10 altares, 24 escaparates y 5 balcones). Todo sin contar con el de la Hiniesta situado en la Plaza de San Francisco y el del Señor de la Cena en el Palacio Arzobispal. Un trabajo elaborado con una comisión creada por parte de la Delegación de Fiestas Mayores y encabezada por Francisco Carrera Iglesias.

Además, habrá edificios emblemáticos decorados como Casa Consistorial, el Edificio Laredo, el Banco de España, la Casa de la Provincia, Cajasol, La Caixa, el Arzobispado y el edificio del Servicio Andaluz de Salud que se encuentra en la Avenida de la Constitución.

El montaje de los altares, balcones y escaparates deberán estar concluidos a las 19 horas del miércoles 19 de junio, mientras que los altares no podrán ser desmontados antes de las 14 horas del jueves 20 de junio. Los balcones, no podrán quitarse antes de las 19 horas del día del Corpus, y los escaparates no antes del viernes a las 19 horas.

La visita del jurado estará comprendido entre las 19 y 23 horas del miércoles 19 de junio.

Se mantiene la creación de los segundos premios para todas las categorías. La de altares mantiene, además, hasta cuatro accésits. En concreto, para cada categoría se han establecido los siguientes premios:

1. Altares en la calle: 1.000 euros para el primer premio y 500 euros para el segundo. El jurado, además, podrá otorgar hasta cuatro accésits de 300 euros cada uno.

2. Escaparates: 500 euros para el primer premio y 300 para el segundo.

3. Balcones: 500 euros para el premio y 300 el segundo.

Aquí, en Pasión en Sevilla, te ofrecemos el listado de altares, escaparates y balcones presentados a concurso:

Altares

Hermandad de San Juan Evangelista de Pedrera: Sierpes, 70.

Hermandad de la Oliva de Salteras: Sierpes, 65.

Hermandad de Pasión: Plaza del Salvador.

Hermandad del Amor: Villegas, 4.

Hermandad de San Benito: Francos.

Hermandad de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache: Plaza del Salvador.

Tania Bordado Bello: Villegas.

Hermandad de los Negritos: Francos.

Hermandad de la Resurrección: Cerrajería, 7.

Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista: Plaza de San Francisco.

Balcones

Casa Rodríguez: Francos, 35.

Cordonería Alba: Francos, 38.

Hermandad del Divimo Perdón: Cerrajería, 6.

Vicente Mallofret: Francos con esquina con Chapineros.

Hermandad de la Amargura: Sierpes, 85.

Escaparates

Casa Rodríguez: Francos: 35.

Herederos José Abad CB (Velasco): Francos, 30.

Cueyan Estudio y Diseño: Francos, 22.

Canales, Álvarez Quintero: 26.

Mantecados La Colchona: Cuna, 37.

Hermandad de las Siete Palabras: Chapineros, 1.

Tienda Sagra: Francos, 33.

Tienda Sagra: Chapineros, 3.

Hermandad del Rosario de San Julián: Chapineros, 1, local 3.

Hermandad del Cautivo y Rescatado (Cerería el Salvador): Álvarez Quintero, 6.

Hermandad de la Macarena (Comercio Pitusa Gasul): Francos, 31.

Hermandad de San Esteban (Comercio Ángeles Ávila): Francos, 4.

Cordonería Alba: Francos, 38.

Hermandad de la Salud de San Isidoro (La Despensa de Palacio): Villegas, 1.

Librería San Pablo: Sierpes, 57.

Jesús Manuel Crespo Fernández (Joyería Ignacio Franco): Cuesta del Rosario, 7.

Hermandad del Divino Perdón (Isabel Mediavilla): Francos, 34.

Hermandad de San Bernardo (Isabel Mediavilla): Cerrajería, 6.

Hermandad del Carmen de Santa Ana (Cuadros Venecia): Cuna.

Manuel Caliani Santos: Sierpes, 53.

Hermandad de la Soledad (Boli&Gras): Lineros, 4.

Hermandad de la Sed (Taller Ángela y Adela): Luchana, 6.

Hermandad de las Penas (La Despensa de Palacio): Villegas, 1.

Hermandad de Valvanera: Chapineros, 1.