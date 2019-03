Salió por primera vez de costalero en Jerez de la Frontera para echarle una mano a su hermano. Víctor García Ángulo, profesional audiovisual, le conoció por casualidad. Le interesó tanto su historia que la ha plasmado en un audiovisual. La historia de José Cueto.

Últimos ratones ha habido varios pero parece que Cueto es quien cierra la serie. Los ratones eran una cuadrilla mítica, pero con el tiempo han pasado a ser una dinastía. Hombres del muelle o de los albañiles bragados en el trabajo manual por debajo del metro 60 de estatura que mandados por Rafael Franco el Fatiga, llegaron a ser codiciados para los palios. A José Cueto le ha sacado a la luz otro costalero. Victor García Angulo se mete debajo del decreto y es profesional del audiovisual. “Iba cada fin de semana a casa de mis padres y me pasaba por casa de Gloria, su hija. Allí José un día me dijo que vio en la prensa un reportaje sobre el último ratón. Pero también estaba él. Incluso fue a casa de este compañero a decírselo. El caso es que me lo comentó y yo me dije de hacer un documental para dar valor a su propia figura” “El Cueto” -patero de la Virgen del Subterráneo como aún lo recuerdan los más veteranos de la Cena y entre ellos Jesús Creagh– no eran forzudos pero sí tenían mucho nervio. Era bajitos y entregados, con la estatura perfecta para que los palios anduvieran de manera inmejorable. Trabajaba por la mañana en los albañiles, con una contrata que llevaba su capataz Rafael Franco y por la noche en una confitería.

En torno a 1944, cuando salió de la mili de dos años y medio a su hermano lo destinan a un cuartel de Jerez. Él conocía a un capataz, Antonio “El seguridad” y le preguntó si podía ir de costalero a Jerez. Sacó allí seis cofradías. Le dejaba el dinero a su hermano y se volvía tras la Semana Santa. Así estuvo dos años. Cuando licencian a su hermano se viene a Sevilla. Con el gusanillo en el cuerpo y la posibilidad de ganar dinero habla con Rafael Franco, su contratista y se estrena un lunes santo. Debió de hacerlo bien porque allí ya le dijeron que se fuera esa Madrugada a la Macarena. En el primer año saca cinco cofradías. “ Y he llegado a sacar todos los días, La Cena, El Museo, La Candelaria, Los Panaderos, Montesión, La Macarena, el Cachorro, La Trinidad y después la Resurrección de Castilleja.”

Aquellos costaleros no lo hacían por gusto sino por aliviar la economía familiar. Y más en una casa como la de Cueto al que le nacieron media docena de hijos. A principio de los sesenta podía sacar 1500 pesetas en una semana. Eso sí que era un extra cuando se tiene un salario que no llegaba a las 1200 pesetas al mes. Dejó de meterse en los pasos en los ochenta y nunca entendió que hubiera gente que saliera sin cobrar. “Serán hermanos… o primos. Y después se ven las consecuencias de un trabajo tan duro. Yo tuve que estar un año sin salir por problemas en la rodilla, y ahora doy diez pasos y me canso por haber salido tanto de costalero…”

En su relato está la ingenuidad infantil de la gente veterana. Tiene la cabeza fenomenal para recordar los centenares de episodios de los que fue protagonista siendo como eran los “top” de aquel universo de costaleros del muelle y de las obras, de la Puerta Osario y de Triana. Los de entonces estaban desprovistos de toda la mística que hoy envuelve el mundo del costal. Se metían bajo el paso porque lo pasaban bien. “No he armao yo ná ahí debajo. Cuando se ponía el que estaba delante apoyado en la trabajadera hacía yo así y le tiraba de los pelos del culo. ¿Quién ha sido? El Cueto, el Cueto… Hacíamos eso para echar a un lado el peso del trabajo…” Si veía uno que no iba derecho no tenía pudor en darle con la alpargata para que metiera los riñones..

Ahora vive en toda Sevilla. Pasa un mes con cada uno de sus hijos. Ya no sale a la calle a ver pasos. Si acaso los ve por la televisión. Y nada que ver con sus tiempos. Permanecen en su memoria dos momentos concretos. “Cuando se coronó la Macarena y estábamos llegando para sacar a la Virgen la policía nos cacheó porque allí estaba Franco. ¡Pero si nosotros hemos salido yendo delante Queipo de Llano y el general Bohorquez” El policía les dijo que solo cumplía órdenes. También tiene fresco como si hubiera sido ayer una salida del palio de Montesión en 1960 cuando la hermandad cumplió 400 años. “Salimos por la Puerta de San Miguel íbamos sobre los pies y cada tres metros nos teníamos que parar. Echamos dos horas desde la Catedral hasta el Arquillo. Detrás estaban todos los capataces de entonces para ver cómo íbamos, Bejarano, los Borrero, los Ariza, Vicente, el Penitente, Los Rechi. ¿Qué clase de gente traes aquí? Le preguntaban a Rafael Franco… Cuando llegamos a Montesión le dimos una vuelta en redondo y la metíamos y sacábamos cuatro o cinco veces. Al día siguiente el hermano mayor nos dio una comilona en un local que hay donde ahora está El Kilo…” Alfonso Borrero y su hermano Jeromo se lo quisieron llevar con él. Pero Cueto nunca dejó la cuadrilla del Fatiga.

Cuando en estos tiempos se le escucha a Antonio Santiago decirles a sus hombres, “hay que ser obedientes…” no es una expresión casual. En tiempos de los profesionales los capataces tenían que recordarles a sus hombres que ellos eran los que mandaban. “A veces- dice Cueto- no le hacíamos caso al capataz. Me acuerdo sacando al Cachorro que una muchacha estaba cantando una saeta. Y yo dije de parar. Me salí y le dije a la muchacha que si cantaba otra de ahí no nos movemos. Y cantó lo de “mecerla por Dios mecerla…”

Siempre le habló de usted a su capataz al que aún le conserva un respeto reverencial. Y eso que “con media papa” como él mismo dice, se llegaron a pelear verbalmente en un bar de la calle Sol. Ahora este último ratón, el último de verdad ha podido gracias al trabajo de García Angulo dejar para la posteridad el retrato de una época difícil pero hermosa, ingenua pero de verdad, gris pero llena de vida, sin imposturas, sin misticismo. La época en la que los palios andaban así de bien llevados por los ratones de Rafael Franco. Entre ellos José Cueto.