Francisco Vélez, elegido presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla

El actual tesorero del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez de Luna, se ha impuesto al presidente, Antonio Piñero, en las elecciones celebradas en la noche de este jueves 15 de noviembre por un margen de 9 votos. Los 124 hermanos mayores han votado de la siguiente forma:

A favor de la candidatura de Francisco Vélez: 64

A favor de la candidatura de Antonio Piñero: 55

En blanco: 5

De esta forma, en estos comicios anticipados, motivados por la renuncia del anterior presidente, ha resultado vencedora la candidatura más renovadora, ya que tan sólo ocho de los miembros que componen la lista tienen cargo actual en la junta superior, por los once del equipo propuesto por Piñero.

A la nueva junta superior, que tomará posesión en los próximos días, le quedan por delante retos muy importantes. El primero de ellos, como el propio Vélez aseguró en una entrevista en ABC, será el de recuperar el prestigio perdido de la institución, por los constantes problemas internos de los últimos años.

Igualmente, el nuevo Consejo tendrá algo más de cuatro meses para dar una solución a días conflictivos como el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo, la Madrugada o el Martes Santo. En este último caso, Vélez ya ha anunciado en distintas declaraciones que su junta no aprobará la solicitud que presentarán los hermanos mayores de esta jornada para que vuelva a repetirse el recorrido a la inversa por la Carrera Oficial. Por ello, deberá sentarse a negociar con los responsables de las ocho cofradías en busca de una solución que contente a todos y que no altere el sentido natural de las estaciones de penitencia. No será nada fácil, ya que los hermanos mayores le han mostrado su enfado a Francisco Vélez por negarse a aprobar un plan aprobado por todos ellos.

De lo que parece que no se volverá a hablar, al menos en los próximos cuatro años, será de una reforma integral de la Carrera Oficial, ya que el equipo de Vélez considera que no es necesaria y que, tan sólo, haría falta «cortar las puntas» a la calle Sierpes. El Consejo seguirá trabajando para eliminar sillas en esta zona, pero siempre reubicando a sus abonados en otros lugares de la Carrera Oficial.

Habrá ampliación