Historias de la Semana Santa: «Disciplinantes y nazarenos penitentes»

Sevilla es penitente desde que la reconquistó Fernando III, a mediados del siglo XIII. Antes de morir aquí, el devoto rey pidió ser amortajado con un saco o sayal para marcharse revestido como flagelante. Por tanto, la historia de los disciplinantes es paralela a la de nuestra ciudad. Pecadores arrepentidos que públicamente se castigaban con flagelos e instrumentos de martirio, ataviados de vestiduras penitenciales, con la fe de alcanzar la conversión. Durante el siglo XIV los pobladores utilizaban ya este tipo de túnicas en rogativas públicas para implorar misericordia divina, y el cese de las terribles epidemias de peste que, de década en década, venían a azotarnos. El historiador sevillano Bermejo y Carballo sitúa los precedentes del ropaje penitencial en aquellas procesiones. Descalzos, se cubrían el rostro para guardar el anonimato con un morrión romo, ajustado a la cabeza, y lucían una túnica de color blanco abierta por la espalda y el pecho, que caía por el cinturón. Durante el recorrido se autoflagelaban con vigor, ensangrentándose casi todo el cuerpo.

Tras surgir las primeras cofradías sevillanas gremiales en la Edad Media, las pasionarias cumplían sus estaciones penitenciales en Semana Santa. Unas, por las afueras de la urbe, caminando hacia el humilladero de la Cruz del Campo, y otras, por el interior como la de Vera Cruz, que cruzaba las calles aledañas a la catedral y otros templos de alrededor. Procuraban recibir como cofrades a gente honrada y principal, por lo que procesionaban guardando una gran compostura y ejemplaridad. También participaban mujeres, alumbrando con cera, de la misma guisa que los hermanos de luces.

Después de la conquista de América, Sevilla terminó excediendo a toda España en número de iglesias y conventos. Su grandeza no consistía solo en la riqueza económica, sino en la amplia oferta piadosa y religiosa que atesoraba. También fue madre del mundo en lo devocional y en la espiritualidad. La participación de penitentes en Semana Santa podía cifrarse, en aquella época, en torno a las 4.000 personas. Vivió un apasionante Siglo de Oro, extraordinariamente barroco y muy renaciente, como bien ha definido el profesor Fernando Quiles.

Entre las obras del Abad Gordillo, escritas en la primera mitad del siglo XVII, centramos ahora el foco en «las religiosas estaciones que frecuenta la devoción sevillana». De los enclaves más emblemáticos que destaca, figuran la propia catedral, varios templos céntricos como El Salvador, el convento de San Pablo, la iglesia de la Magdalena o la parroquia de San Lorenzo, así como otros emplazamientos del extrarradio: el humilladero de la Cruz del Campo, la ermita de San Sebastián en el Prado y los hospitales macarenos de la Sangre (sede del Parlamento andaluz) y San Lázaro.

Nazarenos

En aquel centro asistencial, donde se hallaba establecida la cofradía de El Silencio, ubica el padre Gordillo el surgimiento de los nazarenos sevillanos, en las últimas décadas del siglo XVI, debido a la novedad penitencial que incorporó. La hermandad se denominaba Santa Cruz de Jerusalén, aunque popularmente era conocida como de las Cruces de Jesús Nazareno, o de los Nazarenos, porque en ella los hermanos portaban como penitencia –expresa literalmente¬– «una cruz a cuesta y en hombros, además de las túnicas de lienzo leonado, o morado de color, que llevan puestas los cofrades, coronas de hierbas de cambrones y cabelleras con que cubrían los rostros, y sogas en las gargantas de espartos, gruesas y ceñidas del cuello por todo el cuerpo y cintura». Su denominación pasó luego a extenderse a los penitentes de las demás cofradías.

Comenzaron a emplearse los capirotes altos. De ello dan testimonio las reglas que el arzobispado hispalense aprobó a las hermandades en tiempos de la Contrarreforma. La utilización del capirote de papelón alargado queda recogida en las reglas la de la Hiniesta, mientras que Alejandro Guichot puntualiza que los nazarenos del Silencio lo adoptaron igualmente a partir de 1586. Nació así la nueva vestidura penitencial de los nazarenos que ha llegado hasta nuestros días, con los cambios lógicos de la evolución de los tiempos.

Los Alquilones

Pero el verdadero sentimiento piadoso de los primitivos penitentes fue decayendo con el paso de los años, e incluso llegó a corromperse. Muchos penitentes acudían solo a demostrar una exagerada virilidad, luciendo túnicas cortas y casi transparentes. Sin embargo, otros que no querían desnudar sus espaldas encontraron el recurso de utilizar túnicas gruesas que amortiguaban el golpe. Los más poderosos, económicamente, salían como hermanos de luces, con tal de no sufrir heridas, y pagaban a sus sirvientes para que se castigasen ellos como disciplinantes. En el Sínodo de 1604, la Iglesia de Sevilla prohibió ya todos estos excesos, pero continuaron repitiéndose. Algunas hermandades, como las Cigarreras, probaron con multar a los cofrades que se excusasen y no cumpliesen la estación penitencial como disciplinantes de sangre.

En la segunda mitad del siglo XVIII los ilustrados cargaron duramente contra estos ritos penitenciales de la flagelación, y el gobierno de Carlos III legisló órdenes a fin de desterrarlos. Criticaban que los disciplinantes presumían de su hombría, bajo un estado ostensible de embriaguez, y se bañaban en su propia sangre hasta poner las calles y los templos sucios y repugnantes. Los flagelantes, escribió Blanco White, «procedían de lo más abyecto de las clases bajas y antes de incorporarse a la procesión se herían la espalda, y ya en ella se azotaban unos a otros con disciplina hasta hacer que la sangre corriera por sus hábitos». Aquellas escenas escandalizaban y atemorizaban a los niños.

Prohibido el antifaz

En el último tercio del siglo XVII se adoptaron algunas medidas correctivas para atenuar abusos cometidos por los nazarenos, bajo el anonimato del antifaz. Un Jueves Santo por la noche se suscitó una reyerta entre dos nazarenos nada más salir de la catedral, que se saldó con la muerte de uno de ellos. Este y otros incidentes propiciaron que las cofradías no pudiesen procesionar de noche, ni que en ellas se cubrieran las caras los nazarenos que llevaban velas. Si bien, podían mantenerlas ocultas los que fueran disciplinándose o cargando cruces.

Cien años más tarde, después de numerosos incidentes, el Consejo de Castilla dictó una real cédula, el mes de febrero de 1777, por la que se prohibían los disciplinantes, empalados y otros espectáculos en las procesiones de Semana Santa, Cruces de Mayo, rogativas y otros actos religiosos. El arzobispo Delgado y Venegas, amigo de Carlos III, hizo cumplir escrupulosamente el dictamen en Sevilla, así como en todos los lugares de su antiguo reinado. Se pedía un mayor decoro, veneración y compostura. Los desmanes continuaron sucediéndose y las medidas ilustradas fracasaban. En 1786 se publicó el decreto de reforma y extinción de las hermandades que exigía la aprobación real de las reglas de las cofradías que pretendiesen sobrevivir.

La reorganización decimonónica de las cofradías repercutió mucho en el estilo estético de la vestidura de los nazarenos, que continuará la tradición del costumbrismo popular, apoyándose en el patrón medieval del atuendo disciplinante. El hábito nazareno de los compases primeros de aquella centuria, representaba ser una túnica de amplio vuelo, sujeta con cinturón de esparto que ciñe a la cintura la alargada cola, también recogida al brazo. El calzado que predominó, fue la zapatilla de negro charol. Pero del modelo arcaico se pasará a otro distinto, en 1856, fecha en la que comenzará a independizarse la capa de la túnica. A esta nueva tipología fueron afiliándose gradualmente muchas corporaciones. Hoy, el número de cofradías que mantienen la túnica de cola primigenia se iguala prácticamente con las que emplean la capa al vuelo.

Después de quedar en desuso los ejercicios de martirio, ha pervivido la penitencia de acompañar al Señor, o a su bendita Madre, durante la procesión por las calles, como el mejor apostolado cristiano y la más multitudinaria lección religiosa que puede tributar Sevilla.

Fresco

Unas pinturas murales del siglo XVI, del convento franciscano de San Miguel de Huejotzingo (México), testimonian el orden de una procesión penitencial, con la participación de penitentes descalzos, y la cuerda de San Francisco en sus cinturas. Los disciplinantes se azotan unos, y otros cargan cruces, mientras estacionan encadenados. Estas prácticas fueron exportadas a América, a través de Sevilla, mediante los conventos radicados aquí y su Iglesia Metropolitana y Patriarcal, modelo para todas las del Nuevo Mundo. Las analogías de las procesiones de sangre con Nueva España fueron analizadas por el profesor Jesús Miguel Palomero, mientras que los frescos mexicanos que ya habían sido dados a conocer por Guillermo Tovar y Diego Angulo, los estudió específicamente Susan Verdi. Y el pintor que captó, con minucia, todos los detalles compositivos del hábito penitencial de todas las cofradías sevillanas, fue el pintor Francisco Hohenleiter, en 1924.

