Los vecinos más veteranos del Cerro del Águila llevaban 30 años con el único recuerdo de las estampas en blanco y negro de aquellas procesiones de gloria de la Virgen de los Dolores por las calles del barrio los últimos domingos de septiembre. Sencilla, sin su palio, la dolorosa de Sebastián Santos visitaba las casas de este pueblo inserto en una gran ciudad coincidiendo con la velá por su festividad. Así entre 1943 y 1987, cuando, ya convertida en hermandad de penitencia, dos años después cruzó la frontera antaño inabordable por el cauce del Tamarguillo para llegar a la Catedral. Este sábado, tres decenios después, la patrona de uno de los barrios más populares de la ciudad pondrá color a las estampas de los más viejos del lugar y saldrá en una procesión extraordinaria e histórica. Lo hará el día de su festividad, también en el aniversario de su coronación, para celebrar que hace 75 años se consagró una parroquia que hizo las veces de centro religioso, pero también administrativo, para unos vecinos que vivían separados del resto de Sevilla.

La frontera del Tamarguillo hizo que los vecinos desarrollaran su vida en el barrio, creando una idiosincrasia muy particular que se pone de manifiesto cada Martes Santo cuando sale la Virgen de los Dolores. Este sábado, si el tiempo lo permite, se vivirán las más hondas emociones cuando, pasadas las siete y media de la tarde, suenen los acordes de Himno de Andalucía mientras la dolorosa cruza las jambas de la parroquia que lleva su nombre.

Lloverán los pétalos al son de «Coronación», pero esta vez la Virgen irá en su paso pero sin el palio. Todo será simbólico. El manto que portará la imagen será el de la Virgen del Refugio de San Bernardo, parroquia de la que dependían los vecinos del Cerro cuando aún no tenían su parroquia. Y en su cortejo no irán nazarenos, ni siquiera estará limitado para los hermanos de la corporación. Será una procesión parroquial y, por ello, todos los feligreses que han sacado su papeleta acompañarán con cirio a la Virgen de los Dolores. Serán 300, divididos en tres tramos. La presidencia no la formará la junta de gobierno, sino los miembros del consejo parroquial. Y el recorrido la llevará a pasar por calles del barrio por donde no discurre en Semana Santa, y por las que volverá a pasar como ocurría en aquellas procesiones de gloria en blanco y negro.Por eso, tanto el grupo joven como los vecinos del Cerro llevan semanas preparando guirnaldas, banderas y colgaduras para engalanar el itinerario de la Virgen.

La misa solemne

El obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra, presidirá a las 13 horas una misa solemne con triple dedicación: el aniversario de la coronación canónica, la onomástica de la Virgen de los Dolores y el 75 aniversario de la consagración del templo. A la eucaristía, a iniciativa de un grupo de hermanas jóvenes, las mujeres irán vestidas con mantillas españolas.

Horarios e itinerarios

A las 19.30 horas se iniciará la procesión, recorriendo el siguiente itinerario: Afán de Ribera, Diamantino García Acosta, Párroco Antonio Gómez Villalobos, Juan Castillo Sánchez, Afán de Ribera, Galicia, Lisboa, Teruel, Tomás Pérez, Álvarez Benavides, Párroco Antonio Gómez Villalobos y Nuestra Señora de los Dolores, con entrada a las dos de la madrugada. El hermano mayor, José de Anca, que irá de fiscal del paso, aseguró a ABC que «seremos muy pulcros con el horario», como es habitual en esta hermandad.

La corporación ha informado que, para facilitar que los fieles puedan presenciar la entrada desde el interior, se podrá acceder desde las doce y media de la noche a través de la calle Afán de Ribera hasta completarse el aforo.

Juan Antonio Guillén, «que ha pasado un sustillo de salud», será el capataz de la cuadrilla que cada Martes Santo pase a la dolorosa del Cerro. La banda de música de las Nieves de Olivares pondrá sus sones al paso, mientras que la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol abrirá el cortejo.

«La devoción a la titular de la parroquia aglutina la fe de las gentes del barrio y, de una manera extraordinaria, ha contribuido a crear y fortalecer su identidad y su cohesión social». Así explicó el arzobispo de Sevilla las razones por las que la Autoridad Eclesíastica aprobó esta procesión. Aunque no se contempla en las Normas Diocesanas para la celebración de una salida extraordinaria, el prelado consideró que tiene la suficiente relevancia eclesial para autorizarla.