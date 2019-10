A lo largo de esta última semana ha visto la luz una réplica de la Esperanza Macarena realizada en el taller Juan Manuel Parra, un imaginero de Rociana del Condado que plasma un estilo diferente.

Afincado en el corazón de Triana, desde la calle Alfarería Juan Manuel Parra es uno de los grandes imagineros del momento. Con un estilo hiperrealista en algunas de sus obras, el onubense apuesta por una tendencia poco vista y entendida en la Semana Santa hispalense. Parra estudió en la Escuela de Artes y Oficios y, compaginando trabajos con estudio, en la Facultad de Bellas Artes. El rocianero discípulo de Lourdes Hernández y él mismo reconoce que el estilo hiperrealista no tiene por qué estar presente en todo. «Hiperrealismo o naturalismo, no es el estilo con el que me siento identificado. Ese tipo de imágenes bajadas a la tierra se le quita el aura divina para que el devoto le rece. Son obras de arte muy válidas como piezas expositivas. Pero hay otro tipo de tallas que no están preparadas para el carácter religioso», reconocía a Pasión en Sevilla Juan Manuel Parra.

El onubense siempre ha tenido claras sus referencias. No quiere encasillarse en un estilo. «Siempre me he basado en las referencias de toda la vida. Escuela sevillana, granadina, italiana…En la imaginería no hay norma establecida y se sigue haciendo y funciona esos parámetros. No los he cambiado. Eso fue un punto y aparte que marqué en estas obras. Me gusta el realismo o el hiperrealismo y lo seguiré haciendo, pero siendo consciente que son alejadas del mundo de la Semana Santa», reflexiona el artista.

En cuanto al estilo de los imagineros de hoy día, Parra cree que siempre se dan pasos adelante y que existen artista que plasman las tendencias del siglo XXI. «Tenemos que estar en una evolución constante, por eso pienso que mi estilo sale solo o saldré solo. Se verá mi manera de trabajar. Lo que es la forma y la textura creo que lo tengo que pulir. Sí pienso que hay ya artistas con nuevas tendencias. Darío Fernández es clásico pero en algunas de tallas completa mete rasgos modernos y se ve que es suyo. Es contemporáneo para mí, por ejemplo en esos rasgo y esas texturas. Pero eso lo tiene que descubrir el artista solo. En Sevilla se puede innovar pero quizás no solo con el realismo», culminaba Juan Manuel Parra.