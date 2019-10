Julio Cuesta, pregonero de la Semana Santa 2020: Â«Esta tarea no entraba en mis escenariosÂ»

El cofrade y antiguo miembro del Consejo de Cofradías, Julio Cuesta Domínguez, ya es pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2020. Su designación ha seguido los cánones de personalidad y figura que la institución solicitaba para esta edición: un miembro con peso en la sociedad sevillana, experiencia en la vida de las hermandades y en los atriles, además de una profunda base cristiana. Con estas claves, el nombre de este doctor en Sociología y presidente de honor de la Fundación Cruzcampo, cayó rotundo en la decisión final de la junta superior de San Gregorio.

Poco antes de las 20 horas de este sábado 5 de octubre, Cuesta llegaba a la sede del Consejo acompañado de su mujer, dos de sus hijos y tres de sus nietos. En la puerta lo esperaban todos los consejeros y algunos ex pregoneros que lo quisieron acompañar en este día, como el cura Ignacio Sánchez-Dalp o Francisco Berjano. Tras las fotografías de rigor, comenzó la rueda de prensa inaugurada por un Paco Vélez que no oculto su emoción tras elegir a «su amigo» como responsable de pregonar la próxima Semana Santa. Y es que han sido muchos años de vivencias en común en estas paredes que ahora lucen con reformadas. Porque Cuesta «ha sido hombre de la casa, una figura en la ciudad y uno de los personajes de nuestra época en Sevilla», así lo definía el presidente mientras esbozaba algún sollozo; destacando que a él «se le pueden atribuir grandes cosas como el cambio de la adjudicación de sillas y palcos o la reorganización de la carrera oficial», cuando fue tesorero con Manuel Román. Del mismo modo, Vélez confirmó que la decisión fue de forma «unánime» y asegurando que será un pregonero «extraordinario».

«No soy de esos pregoneros que lo tienen escrito»

Y es que Cuesta le respondió con «el mismo cariño que él me tiene a mi, porque hemos compartido momentos muy importantes y decisivos en la Semana santa de Sevilla». Respecto a su vida, Cuesta se considera «un sevillano afortunado para el que el tiempo es el reloj de la Giralda».

Una de las claves de su pregón estará en su experiencia de vida «fuera de la ciudad»: «Cuando me ausenté de Sevilla algunos años, la flecha del amor a esta ciudad llegó mucho más lejos. Supe quererla en la distancia, incluso ver su lado amable. Eso sí, estoy seguro que necesitamos siempre áreas de mejora». Por ello, aseguró: «No creo que haya una ciudad en el mundo que tenga una retícula tan extensa y variada como tiene la Semana Santa de Sevilla. Es una forma de manifestación popular, sí, pero también es una manera de llegar hacia arriba. Porque todo lo que va hacia arriba, vuelve para abajo. Hay mucha gente que sin saber lo que es la fe, vuelve a la fe gracias a esto. Eso no lo tiene ninguna otra ciudad». Así, el pregonero señaló una de las claves que tendrá su pregón: «Con estos sentimientos abordaré esta tarea que no entraba en mis escenarios. No soy de esos pregoneros que tienen el pregón escrito, pero si alguien me pregunta por qué líneas va mi pregón le diré: Sevilla, su Semana Santa y la obligación que tenemos de quererla y respetarla.

Eso sí, a la hora de la designación, Cuesta fue claro: «Lo he dudado, me ha cogido descolocado, tan descolocado que he tenido una sensación de nervios que no recordaba tenerlos desde que tuve el examen de Preu».

¿Tendrá algún aditivo externo el texto el pregón 2020?

Por otro lado, en la línea de los últimos pregones que han añadido algo distinto al texto, Cuesta se sinceró: «Tengo una cierta confusión que, por mi experiencia profesional, se que eso comercializa bien, pero no estoy seguro si lo que voy a contar lo necesita. Si tengo que meter un pantallazo, una diapositiva o una música, a lo mejor lo contemplo. Lo seguro, es que la la fuente de inspiración serán mis devociones y mi familia».