La agenda cofrade del primer viernes de marzo

La agenda cofrade del segundo fin de semana de marzo viene marcada por la propia Cuaresma, donde habrá numerosos actos y cultos que nos acercan aún más a la Semana Santa 2020.

Para este día tendremos además de las exposiciones que detalladamente se da cuenta, el via crucis con carácter extraordinario de la hermandad del Carmen, con su titular cristífero, el Señor de la Paz, que recorrerá las calles de la feligresía. Mención especial al via crucis de la hermandad de Santa Cruz, por la judería sevillana con el Cristo de las Misericordias, toda una delicia de acercamiento a Dios crucificado por estas reconditas calles y plazas.

En besamanos y besapiés, al ser el primer viernes del mes de marzo, estarán en este culto el Señor Cautivo de la hermandad de Santa Genoveva y el Nazareno del Silencio, tradicionales en la Sevilla cofrade a los que hay que añadir el Señor del Soberano Poder de los Panaderos, el Cautivo del Juncal, el Señor de la Sentencia, el Señor de la Esperanza de la Milagrosa, el Cautivo de Torreblanca, el Señor de la Salud y Buen Viaje de San Esteban y la imagen de Jesús ante Anás del Dulce Nombre.

Esta es la extensa agenda que te ofrece detalladamente Pasión en Sevilla, para el primer viernes de Cuaresma.

Consulta aquí todos los eventos de la Cuaresma en Sevilla (enlace a la agenda general)

Exposiciones

– Consejo: Exposición fotográfica de Cuaresma en la Oficina Store Sierpes de Caixabank, sito en la calle Sierpes nº 85, con instantáneas del cofrade Manuel Agüera Ostos, en horario de 08:30 a 14:30 horas.

– El Carmen: Exposición bajo el título «XXV Aniversario» en el salón de actos del Colegio SAFA-Ntra. Sra. de los Reyes (antigua parroquia de Ntra. Sra. de Belén), sito en la calle Calatrava nº 38, en horario de 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

– Cajasol: Exposición bajo el nombre nombre «Mesa te esculpió, Sevilla te hizo su Señor. Cuatro siglos de devoción», tanto a nivel material como simbólico la trascendencia devocional del Gran Poder a lo largo de estos 400 años, en la sede de la «Fundación Cajasol» sita en la plaza de San Francisco. La entrada será por la puerta de la calle Entrecárceles. El horario será de 11 a 18 horas.

– Estudiantes: El Ateneo de Sevilla albergará una muestra pictórica compuesta por una selección de aquellas pinturas de la serie de carteles del Pregón Universitario que tienen al Crucificado de Juan de Mesa como protagonista, en horario de 11 a 13:30 horas y de 18 a 21 horas.

– Santo Ángel: Exposición «La devoción en la intimidad» en el museo del Santo Ángel, donde se podrán contemplar la Dolorosa en devociones particulares, en horario de 17 a 19 horas.

Besamanos/Besapies

– Juncal: Besamanos del Señor Cautivo en su Soledad, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. (Excepto misa).

– Macarena: Besapiés del Señor de la Sentencia, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

– Dulce Nombre: Besamanos de Jesús ante Anás, en horario de 9 a 14 horas y de 18:30 a 21 horas.

– Milagrosa: Besamanos del Señor de la Esperanza, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

– Santa Genoveva: Besamanos de Jesús Cautivo en horario de 10 a 22 horas. (Excepto misa).

– Silencio: Besapies de Jesús Nazareno en horario de 10 a 21 horas.

– Torreblanca: Besamanos de Jesús Cautivo ante Pilato, en horario de 10 a 19:30 horas.

– San Esteban: Besapiés del Señor de la Salud y Buen Viaje, en horario de 10 a 21 horas.

– Los Panaderos: Besapiés del Señor del Soberano Poder en su Prendimiento, en horario de 11 a 13:30 horas y de 17:30 a 21 horas.

Via Crucis

– Antigua: A las 18 horas, via crucis en los conventos de Sevilla. En esta ocasión el piadoso acto se realizará en el Convento de San Leandro, de la Orden Agustina, sito en la Plaza de San Ildefonso. Tras el via crucis se realizará una visita artística del Convento.

– El Carmen: A las 19 horas, via crucis, de carácter extraordinario por el XXV aniversario fundacional de la hermandad, con la imagen del Señor de la Paz, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Peris Mencheta, Pasaje González Quijano, Relator, Alameda de Hércules, Calatrava, Pasaje Marqués de Esquivel, Pacheco y Núñez del Prado, Bécquer, Peral, Escoberos, Parras, Talavera, Pozo, Relator, Virgen del Carmen Dolorosa, Plaza del Cronista, Divina Pastora, González Cuadrado y Peris Mencheta, entrando a las 22:20 horas.

– San Pablo: A las 19 horas, via crucis con la imagen del Señor Cautivo y Rescatado, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Avda. Pedro Romero, Espartero, Jerusalén, Ninive, Miletos, Jerusalén, Damasco, Cara Ancha, Plaza del Gallo, Antonio Momplet, Gabriel Blanco, José Val de Omar y Señora del Rosario.

– Pia Unión: A las 19 horas, Eucaristía y posterior via crucis de la Pía Unión, en la Casa de Pilatos, estando sita en la Plaza de Pilatos, presidido por Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.

– Padre Pío: A las 20 horas, via crucis con la imagen del Señor de la Salud y Clemencia, discurriendo por el siguiente itinerario: Ronda de Padre Pío, La Pañoleta, Villaverde, Castilblanco de los Arroyos, Villamanrique, Castillo de las Guardas y Ronda de Padre Pío.

– Sevilla Este: A las 20 horas, via crucis con la imagen del Señor de la Humildad, desde la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, sita en la calle Cueva de la Pileta, recorriendo las calles de la feligresía.

– Anunciación: A las 20 horas, via crucis con la imagen del Señor del Poder, discurriendo por las calles de la feligresía.

– Santa Cruz: A las 20:30 horas, via crucis con la imagen del Cristo de las Misericordias, con el siguiente itinerario: Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénez de Enciso, Santa Teresa, Plaza de Santa Cruz, Plaza Alfaro, Callejón del Agua, Vida, Judería, Patio de Banderas, Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, Pasaje de Andreu, Ximénez de Enciso, Mesón del Moro y Mateos Gago.

Exaltaciones/ Meditaciones

– Jesús Despojado: A las 21 horas, vigésima segunda exaltación del Domingo de Ramos, a cargo de Enrique Durán Martínez. En el mismo intervendrá también la saetera Laly Guerrero Alonso.

– La O: A las 21 horas, primera meditación ante la imagen de Jesús Nazareno, a cargo del cofrade Ignacio José Pérez Franco.

Conciertos

– La Hiniesta: A las 21 horas, segundo concierto del VIII ciclo de conciertos «Manolo Pardo… In Memoriam» que llevará por nombre «En tu Buena Muerte», a cargo de la banda de cornetas y tambores «Ntra. Sra. de la Victoria» de la hermandad de las Cigarreras.

– La Cena: A las 21 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical «María Inmaculada» de Castilleja de la Cuesta.

– Triana: A las 21 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de cornetas y tambores «Stmo. Cristo de las Tres Caídas» de la hermandad de la Esperanza de Triana.

– Macarena: A las 21 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de cornetas y tambores «Centuria Romana Macarena». (Repertorio a interpretar).

– Divino Perdón: A las 21 horas, aproximadamente, concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de cornetas y tambores «Stmo. Cristo de la Resurrección».

– Resurrección: A las 21 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical «Virgen de los Reyes».

– El Cerro: A las 21:30 horas, dentro del programa conmemorativo del LXXV aniversario fundacional de la Hermandad se incluye un ciclo de conciertos. Así, la banda de cornetas y tambores «Nuestra Señora de Sol», será la que inaugure dicho ciclo con un concierto conmemorativo que tendrá lugar en la parroquia de San Diego de Alcalá.

– San Roque: A las 21:30 horas, concierto de marchas procesionales a cargo de la banda de cornetas y tambores «Esencia» y la banda de música de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla. (Repertorios a interpretar).

Conferencias/Mesas redondas

– Calvario: A las 21 horas, mesa redonda con antiguos pregoneros, participando en la misma: Charo Padilla, José Ignacio del Rey, Carlos Colón, Juan Carlos Heras y José Luis Garrido.

– Cachorro: Conferencia a cargo del profesor titular de la Universidad de Sevilla, Francisco Javier Rodríguez Barberán, que versará sobre «El instante decisivo: Francisco Antonio Gijón en su centenario».