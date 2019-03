La Carrera Oficial en Andalucía: un problema de primer orden

En Sevilla es amplio el debate generado en cuanto a la Carrera Oficial, tanto desde el punto de vista de su ampliación, como de la seguridad. Muchas han sido son las propuestas de cambio que, hasta la fecha, se han planteado pero que no tienen visos de aplicarse a corto plazo. Las grandes capitales andaluzas viven un problema similar en la mayoría de los casos. Desde las que ya lo han hecho, hasta las que están en proyecto. Esta es la situación.

Cádiz

Cádiz modificó su Carrera Oficial en 2017. Tras un año de prueba con el nuevo recorrido que dejaba la Catedral en mitad del itinerario, el pleno lo aprobó definitivamente en 2018. Con algunos detractores, «la mayoría de los cofrades piensan que mejora lo anterior ya que se adelanta la hora de cierre y se venden más sillas: un reto de la Semana Santa gaditana», como comenta el periodista Pablo Durio.

Entre los inconvenientes, el gran rodeo que tienen que hacer de algunas cofradías u otras que tienen que pasar tres veces por un mismo punto. También se dan situaciones de hasta dos pasando a la vez por el mismo sitio. Existen voces que piden adelantar el final del trayecto en un recorrido todavía sujeto a cambios. Con 6.000 asientos, los precios oscilan desde una silla el Sábado Santo por 3 euros hasta un palco de doce plazas por 560 euros.

Huelva

En Huelva está «plenamente consolidada», como asegura el periodista José Ángel González. Hace una década, «hubo hermandades que quisieron cambiarle el sentido, pero no tuvieron éxito». Así, «el problema llega en 2019». Las obras del banco de España y el edificio de Hacienda, «conlleva, aparte de estética de la carrera, la pérdida del número de palcos». Por ello, el Consejo lo ha alargado en 200 metros. Por otro lado, «el pleno de las 25 hermandades ha quedado muy dividido, porque otros querían modificar el recorrido, vez de alargarlo. Actualmente mide 705 metros y cuenta con 1.250 palcos a 200 euros cada uno.

Jerez

En Jerez, «todos los consejos sin excepción la han tocado para ampliar», comenta el periodista José Vegazo. El actual, realizó una propuesta en 2017 que finalmente no salió adelante. Desde ese momento, «el asunto de la CO está parado». La reforma buscaba el aumento de palcos con el consiguiente beneficio económico, mejoras para la ordenación del transporte rodado y y menor tiempo de montaje. «Los hermanos mayores aprobaron un cambio que se venía estudiando desde 2017, pero lo hicieron por una mínima mayoría. Finalmente, fue el obispo quien recomendó que se abortara el cambio, ante el escaso respaldo. Tras eso, el presiente dijo que no se estudiaría nada más y que la CO se quedaría donde lleva años estando», finaliza Vegazo.

Jaén

Con una longitud de 250 metros, Jaén tiene 2.700 sillas en una Carrera Oficial que ha sufrido pocas modificaciones pero que si ha recibido las quejas de algunos usuarios . Destaca el hecho de que fuera del recorrido oficial, la Agrupación de Cofradías instala 1.000 sillas más. Estas calles fueron carrera oficial muchos años, hasta 2012, cuando «se suprimieron ante la queja de algunas hermandades por el paso desangelado por la plaza de la Constitución», comenta el periodista Juan Luis Plaza.

La trasera de los palcos tiene una altura de 1,5 metros, «lo que motivó en 2018 la queja de mucha gente», recalca Plaza. Pero lo más llamativo es que las cofradías no pueden entrar en la Catedral, salvo en caso de lluvia. «Se trata de una demanda histórica del cofrade jiennense que siempre ha encontrado la negativa del Cabildo Catedral». Las precios: entre 30 y 40 euros.

Córdoba

Córdoba estrenó su nueva Carrera Oficial en 2017, y «fue muy diferente de la anterior», comenta el periodista Luis Miranda. Durante el siglo XX, la CO estuvo en el centro comercial, con la excepción entre 1960 y 1962 que estuvo en la Mezquita-Catedral y entorno, «pero no como estación de penitencia, sino buscando la estética y monumentalidad del lugar».

Con la Catedral esquinada del Casco Histórico; desde los noventa, las cofradías comenzaron a recuperar la estación de penitencia en el interior, y lo compatibilizaban con la CO. «El cambio era inevitable y llegó en 2017 con la apertura de una segunda puerta de acceso a la SEO». La nueva Carrera Oficial «responde a un anhelo de las cofradías de hacer estación de penitencia a su Catedral», señala Miranda.

La actual tiene el doble de recorrido que la anterior. 402 palcos y 1.500 sillas. «Los palcos están con lista de espera». Cuestan 300 euros y 350 los del Patio de los Naranjos. Las sillas están abonadas a un 25 por ciento, pero casi todos los días se llenan. «No hay problemas de seguridad, porque ya se hizo con los nuevos estándares. Tuvo protestas desde la izquierda por interpretar que se “privatizaba” el espacio público, cuando la anterior también tenía sillas de pago. En las cofradías la satisfacción es casi general», señala el periodista de ABC de Córdoba.

Almería

En el caso almeriense, el periodista José Antonio García comenta que «hay intención de un 75% de los cofrades de cambiar la carrera al entorno de la Catedral, cosa que ahora no sucede. Todas, menos dos, ya pasan por su entorno».

Granada

En Granada, la Carrera Oficial lleva diez años funcionando. «Aunque se han hecho modificaciones, está bastante asentada. Si hay un proyecto de agrandar toda la calle Ganivet en un palco más, debido a la gran demanda. Hay lista de espera. Aquí no hay ningún debate abierto de cambio, convence a la gran mayoría y no se prevén obras que le afecten», comenta el periodista Fernando Argüelles.

Esta es la situación de Andalucía y su Semana Santa. La Carrera Oficial no es solo un problema de Sevilla aunque aquí aún no se haya dado el paso definitivo.

Málaga se estrena en 2019

Málaga estrenará en 2019 su nueva Carrera Oficial, no sin generar polémica entre sus abonados, donde algunos han hecho hasta escraches al presidente de la Agrupación de Cofradías. La ampliación ha obligado a reubicar sillas, mejorando la seguridad e incorporando a la Catedral al recorrido.

La tardanza en algunas entradas y la ampliación de abonos, fueron algunos de los motivos para su modificación. El presidente, Pablo Atienza, creó una comisión que analizó todos los proyectos con las hermandades, recibiendo el apoyo del 80% de ellas. Se ha buscado eliminar defectos como las dimensiones de la tribuna o la situación anómala de pedir la venia al final del recorrido. Así, se ha hecho coincidir con la semipeatonalización de la Alameda, que obliga a retirar 7.000 abonados.

Con este nuevo proyecto, el 75% de las cofradías han cambiado su puesto. Con la seguridad como elemento de peso, pero no definitivo y la estabilización de los precios como gran objetivo. Antes había hasta trece tarifas y ahora cuatro con precios entre 60 a 118 euros.