La Esperanza de Triana genera más de 140 millones de impactos en redes sociales

Que la Esperanza de Triana haya sido una de las procesiones más multitudinarias que se recuerdan en las últimas décadas nadie lo duda, pero que encima haya sido uno de los eventos digitales más importantes de la ciudad en 2018 tampoco. Así lo afirman los datos tras un estudio realizado por la empresa Grupo Blogosur Comunicación en el que se ha monitorizado el seguimiento en redes sociales de estos días históricos para la ciudad, utilizando únicamente el HT oficial promovido por la hermandad y los resultados han sido asombrosos: un impacto de más de 140 millones y 27.000 tuits publicados.

Así lo asegura uno de los promotores de este estudio, el periodista y experto en redes sociales Pepe Santos. Comparado con la Semana Santa, «el evento de Sevilla con mayor repercusión en Redes Sociales durante 2018 que alcanzó cifras descomunales»: 887 Millones de impactos potenciales y cerca de 100.000 tuits/retuits; «bien es cierto que se trató de algo más de siete días y con una repercusión mediática inigualable (prensa, radio, televisiones locales, regionales y hasta nacionales). Esto también ha sido asombroso». Porque «si nos abruma leer en prensa que alrededor de 500.000 personas arroparon a la Virgen de la Esperanza de Triana, no menos importante son las cifras exploradas en las Redes Sociales: Más de 140 Millones de impactos potenciales con el hashtag oficial». Lo que quiere decir que «estamos ante la salida extraordinaria en Sevilla con mayor repercusión en Redes Sociales hasta el momento», destaca Santos.

El estudio se ha desarrollado en las siguientes franjas temporales: desde las 17:24 horas del miércoles 31 de octubre hasta las 8:00 horas del lunes 6 de noviembre.

Los datos resultantes son los siguientes:

-Más de 140 millones de impactos potenciales. (Número de veces que se ha podido ver el hashtag).

-Más de 7 Millones de audiencia global.

-Más de 5.600 usuarios que han utilizado el hashtag.

-Más de 26.400 tuits/retuits.

-Cerca de 4.000 publicaciones con imágenes/vídeo/link.

-Más de 296.000 dólares: valor económico del hashtag en el mercado.

–Trending Topic en Sevilla con numerosos hashtag además del oficial.

–Trending Topic en España en varias jornadas y durante largas horas, por encima, en ocasiones, de grandes eventos/programas televisados a nivel nacional que presumen de altas audiencias.

El HT monitorizado, #1418Esperanza2018 generó numerosos picos de audiencia en el que destaco el pasado 3 de noviembre a las 23:55:59 (hora exacta) con 1.650 tuits totales. En ese momento, la Virgen recorría la calle Pelay Correa y la cruz de guía efectuaba su entrada en la capilla. El segundo pico más alto se logró el 1 de noviembre a las 20:53:32 horas con 1.418 tuits totales, cuando en el traslado de ida, la imagen pasaba por el Ayuntamiento.

Por otro lado, el HT promovido por Pasión en Sevilla #ETrianaPS fue utilizado en cerca de 5.000 tuits.

Por otro lado, según Pepe Santos, «estos datos hubieran sido mayores si se hubiera utilizado otro HT», que considera «poco acertado». El motivo es que «debe de cumplir una serie de requisitos que faciliten su viralización. El más importante es que resulte fácil de memorizar, algo que en este caso no ha sido así y ha traído a muchos usuarios cierta molestia, sumado a críticas». Aún así, «nadie pone en duda la buena fe del equipo de redes sociales de la hermandad, queriendo unificar en dicha etiqueta la efeméride en sí, pero sin lugar a dudas tantos números y caracteres no son lo más adecuado para el hashtag». Ante esto recalca que «puede ser la única crítica constructiva que podemos hacer del buen hacer del equipo de #RRSS de la Hermandad de la Esperanza de Triana».

Perfiles de mayor impacto

Así, de esta lista, los perfiles que más han multiplicado el hashtag en Twitter o dicho de otro modo, los que mayor impacto han registrado son, por el siguiente orden:

@pasionensevilla (Pasión en Sevilla) ha liderado esta lista con más de casi 46 millones de impactos. «Cifras muy por encima del resto de cuentas y una vez más a la altura de un evento de tal trascendencia para la ciudad», comenta Santos. La lista la sigue @abcdesevilla con más de 12.300.000 de impactos, @Elllamador (El Llamador de Canal Sur Radio), con más de 11 Millones de impactos (11.400.000), la @Espdetriana (Perfil oficial de la Esperanza de Triana), con más de 8 Millones de impactos y @Emergenciassev (Canal oficial de Emergencias de Sevilla), con cerca de 7 Millones de impactos.

De todos estos datos, @Pasionensevilla ha sido el perfil más activo con (Pasión en Sevilla, de ABC de Sevilla), con 288 tuits originales, «algo insólito» según comenta Santos y el segundo con más contenido multimedia publicado.

Los perfiles más influyentes

En este particular ranking también se articulan los perfiles más influyentes que han participado en este evento, teniendo en cuenta varios factores como: número de publicaciones, más mencionados/compartidos y «de mayor calidad al informar han sido @pasionensevilla en primer lugar, @Emergenciassev (Canal oficial de Emergencias de Sevilla), en segundo, «los cuales una vez más no solo han informado de todo al segundo, sino que han vuelto a coordinarse, desde el punto de vista digital, con otros equipos Redes Sociales implicados en la jornada cofrade, como la Hermandad de la Esperanza de Triana, las bandas de música que han intervenido, Influencers y cuentas varias de la ciudad con un gran número de seguidores» y la @EspdeTriana (Perfil oficial de la Esperanza de Triana), «con un grandísimo trabajo que han desplegado en RRSS. desde el minuto cero hasta el final, narrando en todo momento el discurrir del cortejo procesional. Han estado a la altura de su hermandad, que como hemos visto en estos días, traspasa fronteras».

Mayor engagement

Este evento también han sacado al descubierto las cuentas con más «engagement». «Esta palabra tan poco amigable para el público en general viene a significar el grado de influencia que un perfil puede tener sobre sus seguidores. Dicho de otra forma, aquellas cuentas que publican algo en las Redes Sociales y generan mucha interacción, comentarios, retuits, Me Gusta, etc. No por tener más seguidores tienes más engagement, ni mucho menos. Es más, soy de los que piensa que a veces tiene mayor fuerza un micro-influencer con pocos miles de seguidores que un Influencer con muchísimos ‘followers’ más», comenta Santos.

En este particular ranking se pone a la cabeza, de manera curiosa, la @Hdad_Macarena (Perfil oficial de la Hermandad de la Macarena). De los multitud de tuits dirigidos a la Esperanza de Triana, el lanzado por la hermandad de San Gil, minutos antes de la salida de la Catedral, provocó el mayor «engagement» de esta celebración. Un tuit que se ha llegado a compartir hasta la fecha más de 600 veces.

Hermanos de nuestra querida @EspDeTriana, os deseamos una triunfal procesión de regreso; que llevéis la Esperanza a quienes tanto la necesitan como venís haciendo desde hace seis siglos. Sentidnos a vuestro lado en cada momento de esta hermosa jornada. pic.twitter.com/qCHUBvIKYm — Hermandad Macarena (@Hdad_Macarena) 3 de noviembre de 2018

La más compartida

Pero si se habla de la foto más compartida, esta del fotoperiodista Manu Gómez encabeza el ranking con más de 500 RT. Una imponente estampa tomada desde la planta 37 de la Torre Sevilla con una vista aérea imponente del Puente de Triana. Todo ello sin salir reflejada en esta monitorización del HT oficial ya que no fue empleado en este tuit que se ha hecho viral.

Con este dato final de 140 millones, solo se bareman los datos referentes al HT #1418Esperanza2018, haciendo una idea al espectador de como serían los números totales de esta salida extraordinaria histórica al monitorizarse el ratio completo de tuiter.

Todo comenzó con el Gran Poder

Aunque en octubre de 2016, la #CoronaciónPazSevilla alcanzó los 40 millones de impactos, la salida del Gran Poder generó cerca de 75 millones. «Es la mejor comparación con lo vivido en estos días», precisamente el 3 de noviembre de 2016, cuando el Señor de Sevilla salió a las calles por el Jubileo de la Misericordia.

«Una salida extraordinaria del Gran Poder en la era de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que también pasó a la historia por ser la primera que se haya monitorizado en Redes Socialesmidiendo su alcance. (realizado igualmente por un servidor a través de @Blogosur y @TweetBinder)», comenta Pepe Santos.

Así, recalca que «el acierto unánime (usuarios, medios de comunicación, hermandades, Ayuntamiento…) de usar un mismo hashtag logró que se viralizara aún más el acontecimiento histórico. Unanimidad de criterios: esa es sin duda la línea que debemos seguir si queremos que Sevilla resuene por el mundo y no batallar cada uno por su cuenta. En esa fecha la marca Sevilla unida al Señor del Gran Poder dieron la vuelta a España bajo la etiqueta: #GranPoderSevilla16».

Junto a este HT, fueron tendencia ‘Señor de Sevilla’, ‘El Señor’ y ‘Gran Poder’. Todas estas palabras junto al hashtag oficial registraron en la red del pajarito azul cerca de 9.000 tuits/retuits. Una cifra muy cercana a la que se consiguió semanas atrás con la coronación de la Virgen de la Paz. No obstante, la procesión del Gran Poder superó en alcance potencial (número de usuarios que vieron los hashtags): más de 4 millones en pocas horas.

Por último, Pepe Santos finaliza, tras comparar todos los datos y teniendo como referencias las últimas salidas extraordinarias en Sevilla, «lo vivido en estos días con la Virgen de la Esperanza de Triana ha sido único hasta la fecha en términos de repercusión en Redes Sociales».