La guía imprescindible de los besamanos y otros actos del Domingo de Pasión

La agenda cofrade del quinto domingo de Cuaresma viene marcado por el calendario de besamanos y besapiés que se desarrollarán en nuestras hermandades y cofradías, a saber: La Sed, el Buen Fin, el Cristo de Burgos, la Sagrada Lanzada, los Javieres, la Sagrada Cena, la Redención, la Mortaja, Santa Marta, las Penas de San Vicente, la Resurrección, la Amargura, el Museo, el Santo Entierro, San Isidoro, el Cachorro, Montserrat y los Estudiantes. También habrá este culto en la agrupación parroquial de Paz y Misericordia de Rochelambert y en los grupos parroquiales de la Humildad de Sevilla Este y el Cristo del Perdón.

No pueden olvidar el via crucis que realizará la hermandad de Jesús Despojado con su imagen cristífera siendo un clásico dentro del domingo de Pregón, un pregón que realizará por primera vez una mujer, la periodista de Canal Sur Radio, Charo Padilla, que no dejará indiferente a nadie.

Esta es la agenda cofrade para el quinto domingo de Cuaresma que te ofrece Pasión en Sevilla.

* Besamanos/Besapiés

– La Sed: Besapiés al Cristo de la Sed, en horario de 9 a 21 horas.

– La Corza: Besamanos de la Virgen del Reposo, en horario de 10 a 14 horas.

– Sevilla Este: Besamanos del Señor de la Humildad, en horario de 10 a 14:30 horas y 17 a 21:30 horas.

– Buen Fin: Besamanos a la Virgen de la Palma y besapiés al Cristo del Buen Fin, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

– San Pedro: Besapiés al Cristo de Burgos, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

– Lanzada: Besapiés al Cristo de la Sagrada Lanzada y besamanos a la Virgen del Buen Fin, en horario de 10 a 21 horas.

– Javieres: Besapiés al Cristo de las Almas, en horario de 10 a 20:30 horas.

– Cena: Besapiés al Señor de la Sagrada Cena, en horario de 10 a 12:30 horas y de 13 a 20:30 horas.

– Redención: Besapiés al Señor de la Redención, en horario de 10 a 20 horas.

– Rochelambert: Besapiés al Cristo de la Paz, en horario de 10 a 15 horas y de 17 a 20 horas.

– El Carmen: Besamanos de la Virgen del Carmen, en horario de 10 a 20:30 horas.

– Las Penas: Besapiés al Señor de las Penas, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

– Mortaja: Besamanos a la Virgen de la Piedad, en horario de 10:30 a 21 horas.

– Santa Marta: Besapiés al Cristo de la Caridad, en horario de 10:30 a 21 horas.

– Resurrección: Besamanos de la Virgen de la Aurora, en horario de 10:30 a 12 horas y de 13 a 20:30 horas.

– Amargura: Besamanos al Señor del Silencio, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

– El Museo: Besamanos a la Virgen de las Aguas y besapiés al Cristo de la Expiración, en horario aproximado de 11 a 11:30 horas, de 12 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

– Santo Entierro: Besamanos a la Virgen de Villaviciosa y besapiés al Cristo Yacente, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 18 a 21 horas.

– San Isidoro: Besamanos al Señor de las Tres Caídas, en horario de 11 a 13:30 horas y de 17 a 21 horas.

– Cachorro: Besamanos a la Virgen del Patrocinio, en horario de 11 a 21 horas.

– Montserrat: Besamanos a la Virgen de Montserrat y besapiés al Cristo de la Conversión, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 20:45 horas.

– Santa Isabel: Besapiés al Cristo del Perdón, en horario de 12:30 a 20 horas.

– Los Estudiantes: Besapiés al Cristo de la Buena Muerte, en horario de 13 a 20:30 horas.

* Meditación

– Buen Fin: A las 21 horas, meditación ante la imagen del Cristo del Buen Fin, a cargo de Juan Manuel Labrador Jiménez. Durante la misma, traslado de la imagen desde el altar de besapiés hasta su paso procesional.

* Conciertos

– San Román: A las 17 horas, presentación del nuevo trabajo discográfico titulado «Y por nombre Salud» a cargo de la agrupación musical «Ntra. Sra. de la Salud» de Castro del Río (Córdoba).

– Santa Ana: A las 18 horas, homenaje a Jesús Basterra Ayesa, a cargo de la banda de música «Ciudad de Dos Hermanas». Habrá recogida de alimentos y productos de higiene y aseo.

* Via Crucis/ Traslado

– Molviedro: A las 20 horas, con la imagen de Jesús Despojado de sus Vestiduras, por las calles de la feligresía, por el siguiente itinerario: Doña Guiomar, Castelar, Gamazo, Padre Marchena y Doña Guiomar.

– Trinidad: A las 20:45 horas, traslado del Cristo de las Cinco Llagas, desde su capilla hasta su paso procesional.

* Exposición

– Mercantil: «Redención, por y para Sevilla» es el título que le da nombre a la exposición, que conmemorará el 40º aniversario de la formación musical. El horario será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.