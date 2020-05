La Junta tumba la denuncia de Facua: «Las procesiones no son un espectáculo público»

Un escrito formal de la Dirección General de Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía ha rechazado la denuncia presentada por la asociación de consumidores Facua contra el Consejo de Cofradías en la que reclamaba que la institución devolviera de forma íntegra el dinero de los abonos de las sillas y palcos de la Carrera Oficial. El departamento perteneciente a la Consejería de Presidencia determina claramente que las procesiones de Semana Santa «no son un espectáculo público», con lo cual no se pueden regir por la ley correspondiente. Se trata de una respuesta formal -no una resolución- en la que se afirma que la Consejería no tiene competencias ya que se trata de un «evento religioso» y no entra de la Ley 13/1999.

Esto desmonta la argumentación de Facua contra el Consejo de Cofradías y da la razón a la institución cofradiera que siempre ha defendido que la Semana Santa no se puede considerar como espectáculo público. Según ha podido saber ABC, la asociación de consumidores utilizará otra estrategia como es la de presentar un recurso ante la Dirección de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud.

Cabe recordar que el Consejo de Cofradías dispone de una normativa específica de Sillas y Palcos que firman los abonados de la Carrera Oficial cada año al recoger los documentos de acceso para la Semana Santa y que deja claro que el dinero no se devuelve ni en caso de lluvia ni por cualquier otro motivo de fuerza mayor. No obstante, la junta superior es consciente de la situación en la que se encuentran algunos abonados y se mostrará sensible a la hora de devolver el dinero a quienes lo soliciten, según declaró el propio presidente del Consejo en distintas intervenciones en medios de comunicación. De hecho, ha elaborado una hoja de ruta a seguir que presentará a los hermanos y en la que se establecerá un mecanismo para beneficiar a ambas partes (hermandades y abonados).

El escrito de la Junta

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, se recuerda que en dicha normativa se hace referencia a que «quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las celebraciones de carácter estrictamente privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente». Además, en el Reglamento General de Admisión se reitera que «quedan excluidas» esas mismas actividades. Además, el escrito especifica claramente que «las procesiones de Semana Santa, así como las romerías o cualquier manifestación religiosa similar no se consideran, por tanto, ni un espectáculo público ni una actividad recreativa, por lo que entran dentro de las exclusiones previstas en la ley 13/1999 y su reclamento y funcionamiento no se rigen ni por dicha ley ni por el Reglamento General de Admisión».

Fuentes de la Consejería han señalado a ABC que la pregunta de Facua se ha hecho de forma recurrente en otras ocasiones cuando ha habido lluvia y que «siempre se ha contestado lo mismo».

El IVA

Por otro lado, este escrito da la razón al Consejo de Cofradías en su reclamación a Hacienda para no pagar el IVA del 21% que le ha obligado el Gobierno central este año. La institución ha tenido que cobrar esas cantidades para evitar una sanción de Hacienda y, ahora, reclamará la exoneración del pago o, subsidiariamente, la aplicación del tipo reducido del 10%, que le será devuelto a los abonados.