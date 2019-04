La lluvia y el granizo han sido los protagonistas en las primeras horas de este Jueves Santo en Sevilla capital. Hoy, siete hermandades tenían prevista hacer su estación de penitencia hasta la Catedral, pero de momento tres de ellas, Los Negritos, Las Cigarreras y la Exaltación, se han quedado en sus respectivos templos por las adversas condiciones meteorológicas.

La primera de ellas, la Hermandad de Los Negritos tenía prevista una emotiva salida ya que se producía un mes antes de los actos organizados con motivo de la Coronación canónica de la Virgen de los Ángeles en la Catedral el próximo 13 de mayo. Pidieron prórroga pero no la agotaron: «Una vez actualizada la previsión meteorológica, los datos no garantizan realizar una Estación de Penitencia sin riesgos, por lo que la Junta de Gobierno de la Hermandad de Los Negritos ha tomado la decisión de no realizar Estación de Penitencia».

Para Las Cigarreras también iba a ser un Jueves Santo especial, ya que iba a ser su primera estación de penitencia tras la coronación de la Virgen de la Victoria, el pasado 13 de octubre. «La Junta de Gobierno, ante los pronósticos meteorológicos, ha decidido en cabildo de oficiales no realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral», decían en su cuenta de Twitter tras cumplir la prórroga.

Y, la última, en pronunciarse por el momento, ha sido la Exaltación por «motivos evidentes».

Instituto Nacional de Meteorología indica que la climatología va a seguir la misma tónica hasta dentro de dos horas y media aproximadamente. Siguen llegando tormentas desde el oeste que van a seguir dejando chubascos intensos. Según se vaya desarrollando la tarde, comenzará a haber algunos claros y las precipitaciones irán perdiendo intensidad. De forma preventiva, CECOP anuncia que se cierran los parques de la ciudad.

Para la madrugada habría una tregua que permitiría a las cofradías de La Macarena, Gran Poder, El Silencio, La Esperanza de Triana, Los Gitanos y El Calvario hacer su estación de penitencia. Ya para el Viernes Santo, a partir del mediodía, volverían las precipitaciones, lo que obligaría a regresar más rápido a las cofradías con el recorrido más amplio, caso de las dos Esperanzas.