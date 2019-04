La Pandilla Morada lleva Hollywood a la salida de la Esperanza de Triana

Tras la entrega de los Nazarenos de caramelo en 2011 y 40 Cuentos de Semana Santa para 40 Noches de Cuaresma en 2015, Antonio Puente Mayor logró dar una vuelta de tuerca a las publicaciones cofrades en 2017 con La Pandilla Morada. Y es que esta saga infantil, inspirada en Los Cinco de Enid Blyton, pero con un sello inconfundiblemente sevillano, volvió a romper moldes ya desde su primera aventura, El misterio del nazareno sin sombra, dedicada a la hermandad de la Macarena. Al año siguiente, el autor finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil, trasladó a sus personajes hasta la basílica del Gran Poder, dando lugar a La maldición de San Lorenzo. Y ahora le toca el turno a la Esperanza de Triana, en un nuevo volumen que, de seguro, hará las delicias de los cofrades más pequeños.

-¿Qué enigma esconde El arca de las tres llaves?

Pues nada más y nada menos que el origen de la Esperanza de Triana. Es decir, la Titular primitiva con la que se fundaría la hermandad en 1418. Una imagen de la que no sabemos nada, pero que, casi con total seguridad, debió venerarse en Santa Ana con carácter de Gloria.

-¿Es por tanto un libro que va más allá de lo infantil?

Yo diría que sí, puesto que la Semana Santa es algo tan poderoso que trasciende edades y condiciones, y en el caso de hermandades como la Macarena, el Gran Poder y la Esperanza de Triana, el interés es aún mayor. O al menos eso me cuentan los padres y abuelos de mis lectores, e incluso sus maestros: que al echar un vistazo a los libros consiguen engancharse y disfrutar tanto como ellos. Imagínate mi satisfacción.

-Pero es que además de divertirse, los niños aprenden…

Esa fue intención desde que publiqué mi primer libro, enseñar divirtiendo. No cabe duda de que las cifras de lectura descienden cada año de un modo alarmante, y es nuestro deber como padres inculcar en nuestros hijos esta necesaria afición. Y digo ‘afición’ porque, al margen de los libros de texto y las lecturas obligatorias de la escuela, el buen lector se hace a partir de títulos atractivos y que despiertan su interés, no de un modo impositivo. De ahí que, con mis publicaciones, busque hallar el equilibrio entre lo lúdico y lo didáctico. Pero no sólo en el ámbito infantil, sino también en el adulto, tanto con mis novelas como con los ensayos, libros de viaje y artículos de prensa. En este sentido, la Semana Santa es un material de primera para enganchar al lector.

-¿Cómo han evolucionado los personajes desde la primera aventura?

Pues de manera natural, como los propios niños en que se inspiran. Como es lógico, los lectores que se embarcaron en la saga en 2017 tienen dos años más, y su madurez e intereses no son los mismos de entonces, por lo que debía ir un poquito más allá; sobre todo en las relaciones personales. Esto no quiere decir que El arca de las tres llaves deba leerse necesariamente como una continuación de La maldición de San Lorenzo. Ambos títulos son auto conclusivos e independientes, al igual que El misterio del nazareno sin sombra. Pero aquellos lectores que sepan leer entre líneas detectarán un mayor discernimiento en los personajes de Manu y Genio, más sentido de la responsabilidad en Tino, y una sensibilidad a flor de piel en Yin y María. En cuanto a Zaqueo, la mascota del grupo, sigue tan inquieto como siempre, jejejejeje.

-Uno de los atractivos de El arca de las tres llaves es el rodaje de una película con motivo del sexto centenario de la fundación de la hermandad.

¡Y nada menos que en Triana y con una productora de Hollywood! Hasta allí se desplaza la Pandilla Morada al completo, para participar como figurantes y disfrutar de la salida extraordinaria. El problema es que el rodaje es en pleno verano, y los pobres nazarenos, costaleros y demás miembros del cortejo lo pasan fatal con el calor. Eso por no hablar del capataz de las Tres Caídas, que por más que se esfuerza no logra entender al director de cine. Y en medio del rodaje, surge el misterio en las entrañas de la parroquia de Santa Ana, algo que obligará a los chicos a ponerse las pilas y bucear en la historia de la Esperanza de Triana.

-Al margen del misterio y la aventura, el libro incluye escenas de humor.

Al menos eso he pretendido, tanto en este como en los títulos anteriores. De igual modo hay escenas de acción, pistas que resolver y muchos guiños al barrio de Triana (tanto personajes célebres como bares y rincones populares). Al ser el lugar donde nací y me crie, no podía ser de otra forma. Por otro lado, para que la historia fuese más creíble, he visitado todos los escenarios y consultado con expertos como Ángel Vela o José Ramón Pizarro, a quienes menciono en el libro. Además de contar con una trama apasionante e incluir leyendas y apuntes curiosísimos, El arca de las tres llaves es mi particular homenaje a Triana.

-En los libros anteriores incluyó tablets, relojes inteligentes y drones. ¿Qué nuevo artilugio veremos esta vez?

Pues, al igual que James Bond estrenaba un invento en cada película, Genio se encarga de aportar esa faceta que tanto gusta a los niños. No olvidemos que estamos en el siglo XXI, y aunque la base de las investigaciones es el trabajo de campo, la búsqueda de información en los libros y las visitas a los templos, no debemos renunciar al componente tecnológico, que además le aporta dinamismo al argumento. En esta ocasión, y al tratarse de una aventura casi ‘subterránea’, los lectores conocerán a un robot con forma de roedor que ayudará a los chicos a descubrir los secretos que se esconden bajo tierra.

-¿Dónde podemos encontrar la obra?

-Desde primeros de marzo puede adquirirse en las principales librerías de Sevilla y provincia, además de los centros comerciales y las plataformas de venta online. Asimismo, este viernes 5 estaré firmando ejemplares en la Feria del Libro de Tomares, de 20 a 21 horas, mientras que el sábado 6, a las 12.30, presentaré la obra en FNAC de Torre Sevilla y jugaremos a un Trivial Cofrade en familia.