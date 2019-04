¿Cómo será la Semana Santa del año 2036? Un tal Señor Gañán lanzaba la pregunta al aire en el más heterodoxo de los pregones heterodoxos, en tarde histórica de domingo, en teatro que fue de Loco y que será hotel, la plaga bíblica que amenaza a la ciudad que rimaba con maravilla y que ahora lo hace con sombrilla (de chino o de guía turístico) o con ruedecilla, de troley que repiquetea por los chinos (lavados en esta ocasión) de los suelos que perderemos, como los cielos que perdimos. También tendrán su pregón. Y su cartel de agencia de viajes. Y su triduo de pague dos y quédese tres.

Calle Cuna. Tarde de domingo de 2019, un tiempo en el que los sevillanos resistentes, que no residentes, todavía conjeturaban cada tarde de domingo cuaresmal qué habría pasado si ese domingo hubiera sido de Ramos. La de aquel fin de marzo, tan cercano y tan lejano, habría sido de chaparrón temprano para las primeras del día, con algún regreso apresurado y recomposición de la jornada tras reajuste horario. Son los problemas de salir a primera hora de la tarde, un horario que no sienta bien ni al fútbol, que el Sevilla acababa perdiendo en la hora de la siesta por sus propias deficiencias y por una mano diabólica vestida de árbitro. Pero los domingos, ya seas de la Amargura o del Amor, se recomponen. Y salen triunfantes a media tarde. Ya llegaba la noche cuando abría el teatro que derribará la plaga del siglo XXI para acoger la tercera edición de un heterodoxo pregón creado por la revista La Muy y con el apoyo de la editorial El Paseo. Publicados y hasta muy vendidos están los dos pregones precedentes, el de Manu Sánchez y el Julio Muñoz Gijón. Al tercero se llegaba, como en vía anteriores, con algo tan heterodoxo como el pago de una entrada, algo absolutamente inusual en una Muy Noble y muy Cicatera ciudad que no paga pregones, pero sí sermones; que no paga carteles pero sí caireles, que no paga artículos ni reportajes y que suele repetir traje, por más señas marengo, que es el único que tengo.

En las puertas del pregón había abrazos sin puñaladas, entre fotos históricas en blanco y negro, con escasea de marengos aunque apareciera un sacerdote adicto al tuiter, decorado con fotos de Vietnam a Grecia, que la Semana Santa es ecuménica, en un decorado de Bar Garlochí, el mítico lugar donde vistieron a Uma Thurman de Dolorosa y donde ya le podían haber propuesto a la famosa actriz que volviera a Sevilla para rodar una nueva versión de Kil Bill en lucha contra la heterodoxia de aquellos señores tan serios que acabarán vendiendo la ciudad y su Semana Santa a un turista de chanclas que acabará viendo el Bayern por Alemanes… Pregonero dixit. Que venga la vengadora vestida de amarillo y nos proteja.

¿Se puede hacer humor con la Semana Santa? Fue la pregunta lanzada al aire de un teatro sentenciado por los Herodes de nuestro tiempo, los que impedirán, el Señor no lo quiera, que un día no haya niños disfrutando la Semana Santa. Ya se sabe que no hay nada más molesto que un niño (los niños y los locos dicen la verdad), especialmente para un turista que busca silencio y hoteles para adultos donde todo es decorado y tramoya. Sevilla se postula para ello. Eviten la rima. El presentador del pregonero, trufado con la ortodoxia del adobo, presentó al pregonero, Pablo Gañán Álvarez, más conocido como Señor Gañán, en una tierra donde el Señor habita en san Lorenzo y los señores escasean frente a los nuevos señoritos de la especulación. Sevilla del silencio. Sonaron las saetillas del Silencio en un trío ortodoxo y apareció la heterodoxia cuando la batería y la guitarra eléctrica acompañaron la música del Nazareno que abraza la Cruz. Nadie se rasgó las vestiduras. Más heterodoxo debió ser la aparición del verde en el palio de la Macarena hace casi 120 años y hoy no se entiende la Esperanza de otra manera.

Bebe el pregonero de un jarrillo de lata, la modernidad era esto, y llama a la cuadrilla “¿Estáis puestos?” Los días del gozo del maestro Burgos como referente y una nueva letanía de costaleros apócrifos de la Semana Santa en el inicio del pregón: las gominas de los acólitos, las sillitas de playa, las estrecheces de Angostillo, los carritos de bebés, los besos de los costaleros, los silbadores de marchas, los comedores de pipas, los alérgicos al incienso, el perragorda de san Esteban las medias horas del Consejo y hasta los meterrabos (sic) de las bullas… Todos forman parte de la realidad Semana Santa, que nada tiene que ver con la teoría que muchas veces se dicta desde la Sevilla oficial. Oficial es el programa y realidad es la calle. Oficial es la carrera y triste realidad son las carreritas.

Fe, Esperanza y Caridad. El señor Gañán los señaló como pilares de la Semana Santa, ¿habrá pregón más ortodoxo?, reivindicando que hoy el heterodoxo es el verdadero ortodoxo, que hoy los ortodoxos se han vendido a la novelería turística y han creado una semana Santa de cartón piedra y acartonada que nada tienen que ver con su sentir popular. “Creer es crear y crear es creer”. Se podría bordar en algún banderín. Y aquí recordó la anécdota de Pascual González cuando Peret, año de los fastos del 92, le cantaba aquello de “Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder”. No había respuesta con más grandeza: “Sí, Barcelona tendrá poder, pero Sevilla tiene al Gran Poder…”

Y el pregonero cantó. Y las cornetas de las Cigarreras acompañaron. “Llevamos el sol en nuestras venas”. Nadie lo duda, que en Semana Santa sólo sobra la lluvia, el único invitado no admitido. “Somos Pasión”. Que se lo cuenten al cronista, que baja la rampla del Salvador con el escudo mercedario al pecho. Algo muy serio para una fiesta religiosa que admite el humor. Así lo reivindicó Gañán, pidiendo la coronación de la Canina del Santo Entierro y con el desglose de una letanía de noticias que hacen dudar entre la realidad y la ficción. Pura Pasión Today, la web en broma que más en serio se toma a la Semana Santa o que más se parece a las pretendidas informaciones oficiales: ¿Una placa para un aspirante a costalero para celebrar que lleva 25 años en las igualás sin salir? ¿Pedro Sánchez cantando saetas desde un Falcon? ¿Una petición de Vox para que Francos sustituya a la Constitución? ¿Carlos Herrera saludando en un paso? ¿Una protesta del PACMA por el trato que reciben los caballos del paso? ¿Aplicar el 155 a las hermandades del Martes Santo por ir en sentido contrario en la Avenida de la Constitución? Cosas más sur-realistas se han visto publicadas en la llamada prensa seria, algo tan difícil de clasificar como esas cofradías a las que se le coloca el adjetivo de serias. ¿Acaso las demás no lo son? ¿Acaso no es el humor una cosa muy seria?

Muy serio se puso el pregonero con una visión distópica de la Semana Santa del año 2036. La Semana Santa de la corrección política y de la invasión bárbara. Año en el que puede salir una cofradía de un templo con el miedo “a que se haya convertido en un apartamento turístico cuando vuelva la cruz de guía”. ¿Pregonero exagerado? La imagen del Domingo distópico fue todavía pero. Existirá la hermandad de la Amargura, pero ya no pasará por la calle Santa Ángela de la Cruz… A los clientes del hotel de cinco estrellas “Convento de Santa Ángela” le molestan los tambores a ciertas horas de la madrugada… Un futuro de pesadilla.

El remate final de Gañán tuvo la ortodoxia de moverse por los días de la semana que es una vida y meter su vida en ellas. “Soy de Sevilla”, como la Virgen de la Hiniesta, que es de origen catalán, pero ya se sabe que los sevillanos nacemos donde nos da la gana y tenemos un pregón dentro de cada uno de nosotros. El heterodoxo de este año tuvo algo de ortodoxo y, esperemos, que poco de profético. Se pronunció en un teatro que fue cine, y que ya es carne de hotel. Cornetas y tambores para cantar el Rezaré de Silvio, himno apócrifo de la Semana Santa. Dios nos coja confesados.