La última atribución que cambiaría la autoría de la Esperanza de Triana

La Esperanza de Triana podría ser de Juan Bautista Petroni. Así la empiezan a atribuir en las últimas fechas algunos historiadores del arte que vienen estudiando a la dolorosa desde hace décadas. Su gran parecido con algunas obras de este escultor y sus rasgos morfológicos primitivos que aún se conservan en la talla comienzan a separarla de la gubia de Astorga.

Entre estos expertos destacan los nombres de Jesús Romanov, Álvaro Recio del Moral o el propio Ignacio Sánchez Rico, museólogo y director del tesoro de la Esperanza de Triana, personas que ponen en órbita la autoría barroca de la imagen y no del periodo neoclásico como hasta ahora se presuponía. El nombre de Petroni aparece por primera vez en una gran imagen de la Semana Santa de Sevilla, autor que ya posee numerosas tallas en hermandades de gloria de la capital o en templos de la geografía local.

En el blanco y negro está la clave

Las fotografías en blanco y negro dan la clave a esta atribución. Son el único documento que se conserva del aspecto anterior al siglo XX de la imagen, ya que no se conoce ningún papel al respecto. Se conoce que la intervención que Ordóñez realiza a la Virgen en 1912 otorga el aspecto más parecido al actual que ya se conoce con sus particulares rasgos castizo, pero ¿de quién es la Esperanza de Triana?

Siempre se ha dado por válido que el origen de la actual imagen se encuentra en la que realiza Juan de Astorga en 1816 pero esto empieza a ser discutido, entre otros, por el historiador Romanov, «donde no podemos apreciar en la fotografía 2, grafismos de Astorga». Esta autoría al círculo de Astorga la realiza en pleno siglo XIX Félix González de León y ha sido seguida por muchos expertos en arte como el historiador Bermejo, que incluso se aventuró en ponerle fecha de autoría.

Las comparaciones la llevan a estas últimas atribuciones, donde «curiosamente sí encontramos más semejanzas con obras de Petroni como la Magdalena de la hermandad del Valle (1805) o la Virgen del Rosario del Convento de Madre de Dios de Sevilla. Con la primera comparte la composición del cuello y cabeza ligeramente ladeada a la izquierda del contemplador, rostro de facciones redondeadas, boca carnosa con las comisuras ligeramente hacia abajo, ojos almendrados y ligera papada».

Ante esto, Romanov se plantea los siguientes interrogantes. «¿Juan de Astorga intervino en un original anterior? ¿Se sustituyó posteriormente la obra de este escultor por otra de Petroni y no ha llegado la noticia por pérdida de la documentación?».

Otro de los parecidos en fotografías anteriores se encuentra en la Virgen del Rosario de San Vicente. «La titular de las Siete Palabras guarda un extraordinario parecido a la Esperanza de Triana anterior al siglo XX. Cuando esta imagen de gloria se atribuyó a Juan Bautista Petroni, no tuve dudas».

Lo que conserva la Esperanza de Triana anterior al siglo XX

Las innumerables restauraciones que ha sufrido la dolorosa trianera han desvirtuado el origen de esta talla otorgando el aspecto tan personal que hoy se le reconoce, pero esto hace aún más difícil sacar conclusiones de una imagen «que fuera tallada posiblemente en el siglo XVII y no en el XVIII como así se creía», señala Sánchez Rico.

De la primitiva imagen se conserva el cuello, la boca, el mentón y el cuerpo. Este último «es de un tamaño mayor a las que realizaba Astorga, por ello pensamos que la Virgen puede ser barroca y no neoclásica. Como detalle, la imagen sigue usando aquella saya negra que aparece en las fotos en blanco y negro», recalca Rico. Estos detalles también los esboza el restaurador Álvaro Recio en el catálogo de la exposición que la hermandad realizó en el Círculo mercantil en un completo estudio de las intervenciones que ha sufrido la imagen a lo largo de su historia.

Otros de los grandes parecidos se encuentra en la Virgen de los Dolores de la localidad de Arahal. Así lo aseguran estos autores que sitúan por Triana a este escultor de orígenes genoveses afincado en Sevilla. La autoría del Cristo de la Humildad y Paciencia, conocido como «El Miarma», que recibe culto en la propia capilla de los Marineros y que ha estado ligado a la hermandad desde San Jacinto y de Madre de Dios del Rosario de Santa Ana, sitúan a este artista desde hace siglos en el viejo arrabal.

La atribución a Astorga

Sánchez Rico comenta que «Hemos de ser cautos con esta antigua atribución, ya que no se fundamenta en documentos y muchas veces en aquellos años lo que pudo ser una simple intervención, como la que se le hace al Señor, puede adjudicarse como una autoría, cuando realmente no lo es. Algo que nos hace dudar de la autoría de Astorga, no es sólo el parecido con Petroni, sino también el tamaño. La Esperanza actual conserva aún el cuerpo de esa imagen incendiada en 1898, presenta aún restos carbonizados, y su morfología, aparte de que no es neoclásica sino barroca, es de un tamaño muy superior al del habitual de las obras de Astorga, que no solían medir más de 1.50 frente al 1.75 de la Esperanza».

Con estos datos avanza así el intenso proceso histórico y documental que está viviendo la hermandad en los últimos años, rodeada de un equipo de expertos que están trabajando en estos aspectos fundamentales para conocer la historia de una corporación que vive su Año Jubilar por el sexto centenario fundacional.

¿Quién era Juan Bautista Petroni?

Giovani Battista Patroni Quartín llegó a Sevilla con doce años procedente de Italia, según las investigaciones del profesor García de la Concha. Tras recibir formación de un escultor italiano desconocido, residió a caballo entre Sevilla, Cádiz y Málaga hasta que se asentó en Sevilla a los treinta años. Allí viviría hasta su muerte.

Su estilo reproducido entre finales del siglo XVII y principios del XVIII navega entre la escuela genovesa, de la que forma parte, el romanticismo y los grandes maestros del academicismo sevillano. De sus manos han salido las mujeres, la Magdalena y el San Juan de la hermandad del Valle, aunque también se atribuye a la propia Mujer Verónica.

Dentro y fuera de la provincia posee obras como el Cristo de la Humildad de Marchena, el Yacente del Carmen de Sanlúcar de Barrameda o el Nazareno de Arcos de la Frontera.