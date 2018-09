Las Cigarreras presenta el cartel de la coronación de la Virgen de la Victoria

La hermandad de las Cigarreras ya tiene cartel que anuncie la cercana coronación de la Virgen de la Victoria. Una obra del pintor Jonathan Sánchez Aguilera que tiene como claro protagonista el rostro de la dolorosa del Jueves Santo. Todo esto a menos de un mes para este evento histórico para la corporación de los Remedios.

El acto se ha celebrado en la sede central del Círculo Mercantil e Industrial, al que han acudido Ángela Balbuena Caravaca, vicepresidenta primera de la entidad anfitriona, el hermano mayor de la hermandad Claudio Espejo o el delegado de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera. Allí también se han presentado la papeleta de sitio conmemorativa, obra de Ignacio Pizarro, la exposición de estrenos de la coronación, la corona y el nuevo llamador del paso de palio.

El cartel

Como ya lo calificara en su momento el profesor Andrés Luque Teruel, Sánchez Aguilera ha vuelto a afianzar en este cartel «un naturalismo muy avanzado que alcanza las cotas de hiperrealismo». Pintor que en sus propias palabras «ha sido fiel a su estilo».

En este caso, la imagen se presenta en un óleo sobre tabla, donde aparece con rotundidad en primer plano su rostro. Para esta ocasión, Sánchez Aguilera aseguró «haber querido ser bastante escueto a la hora de representar con poco, lo que para mi, es esta dolorosa y lo que se celebra». Y es que en esta pintura «se refleja lo más importante: el rostro y la corona, símbolos de lo que pasará».

La obra pictórica resalta por la representación de la presea, que se sale de la pintura y que se rodea por un margen. «Eso hace que una obra de estilo hiperrealista pueda servir al mismo tiempo de cartel». La Virgen de la Victoria aparece ataviada con los elementos característicos de su vestimenta de la época regionalista y se representa con el clásico tocado recuperado por la hermandad y el manto bordado por Ojeda. Para ello, «la he querido desposeer de cualquier atributo que no fuese la corona, ni puñal y joyas», recalca el pintor. Para esta obra «la hermandad en ningún momento me condicionó pero sí me pidieron que la obra tuviesen la esencia o la elegancia de la hermandad y de la Virgen», finaliza Aguilera.

Hacia el esperado 13 de octubre

Las Cigarreras continúa dando los pasos hacia el esperado 13 de octubre, día en que será coronada en la Catedral. Antes, en la amanecida del domingo 7, la imagen partirá desde su capilla de la Antigua Fábrica de Tabacos en rosario de la aurora hasta el Templo Metropolitano.

Asimismo, los días 7, 8 y 9 estará en besamanos en la parroquia del Sagrario siguiendo el modelo de las anteriores coronaciones. Los días 10, 11 y 12 de octubre se celebrará el triduo preparatorio en la misma parroquia del Sagrario. La misa estacional será el sábado 13 a las 11 de la mañana. La Virgen de la Victoria estará sobre el altar del jubileo de plata de Laureano de Pina y no sobre su paso de palio. El regreso comenzará a las 16:00 horas desde la Puerta de los Palos de la Catedral con el itinerario y la hora de entrada a las 0:30 horas.