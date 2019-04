Las cofradías suprimen los callejones en las horas centrales del día

San Isidoro ha sido la última en incorporarse a esta tendencia de las cofradías en los últimos años. Las horas centrales, las de más público de las jornadas y las más supervisadas por la seguridad, que han impuesto aforamientos, han provocado que las cofradías opten por utilizar vías con mayor amplitud para sus recorridos, menos vueltas y un camino más expedito para que sus nazarenos avancen. En el caso de la del Viernes Santo, elimina su paso por la Alfalfa y la estrecha Alcaicería para bajar directamente al Salvador por la Cuesta del Rosario.

La Semana Santa, sus cortejos, su organización, su público y la forma de ver cofradías han cambiado y así se viene demostrando desde las últimas décadas. Las cofradías buscan andar, adaptarse a estos cambios, ganar fluidez y evitar parones en horas complicadas. Este problema se traslada a su conjunto con días constreñidos como el Domingo de Ramos, Lunes, Martes, Miércoles Santo o Madrugada que en algunos casos están en vías de solucionarse. Hay poco espacio y la gente evita la noche. De las 17:00 a las 23:00 horas son las horas calientes y ahí no hay sitio para calles estrechas, al menos así se demuestra.

Ejemplos

En 2016, las Aguas andaba en búsqueda de su itinerario perfecto a la ida. Un casco histórico colapsado en las horas centrales del Lunes Santo que hacían del entorno de Carlos Cañal y Méndez Núñez una ratonera. ¿La solución? Optar por Zaragoza y la amplitud de la Magdalena: la solución ha sido un éxito. El nuevo Martes Santo ha obligado a algunas hermandades a tomar soluciones similares. La Candelaria bajará por la Cuesta del Rosario y evitar lo obligatorio hasta 2017: el revés de Alcaicería y Córdoba. Los Estudiantes busca andar y evitar el parón en la plaza Nueva, tomará por Zaragoza y alargará más de 300 metros su recorrido hasta la alcanzar San Pablo. San Esteban, la nueva primera del día, llegará a la Carrera Oficial por vías abiertas como Entrecárceles, Granada y Tetuán. Por otro lado, Los Javieres evitará Santa Ángela para alcanzar su templo en línea recta desde Orfila y Amor de Dios.

El Jueves Santo de 2015, Montesión decidió que debía regresar en una línea recta y amplia por Puente y Pellón y la Encarnación, en vez de la Alfalfa, para no acercarse a las horas de la Madrugada que ya ha comenzado en ese momento. La Macarena buscaba andar y no estar parada. Fue la gran llave para la Madrugada de 2017: suprimió su histórico paso por Cuna y la Encarnación para tomar la Alfalfa como alternativa que ha resultado ser un éxito: al menos para el nazareno del Arco. Por otro lado, quiere alcanzar el objetivo de entrar a las 13:00 horas, evitando antiguos regresos por estrecheces del barrio de la Feria. Los Gitanos prefiere dar un rodeo a la ida para no salir muy tarde -cuando hay menos público- y así no hacerlo al regreso, cuando pesan las horas en la cofradía. Un regreso multitudinario por zonas amplias como la Encarnación, Imagen o Almirante Apodaca es la prueba de ello.

En 2015, La Estrella tomo como solución, para una vuelta rápida a Triana, salir al Paseo de Colón desde Adriano sin pasar por Pastor y Landero. Aunque algunos hermanos lo ven desangelado, la cofradía de momento lo mantiene para 2019. En 2018, el Beso de Judas suprimió su paso por mitad de la plaza de Alfalfa en busca de fluidez para su cortejo de nazarenos.

A horas más tardías, recorridos más recogidos

El caso contrario se encuentra en las horas tardías y en cofradías que buscan un regreso fluido pero algo más estético. En el Museo y los Panaderos se hallan los ejemplos más destacados. En 2010, la cofradía de Orfila buscaba un regreso más estético que el que realizaba hasta entonces por Tetuán y Campana. El entorno del Salvador se ha convertido en santo y seña del paso de esta cofradía desde hace diez años. Una de las claves está en que el Jueves Santo es fiesta y el público se mantiene en la calle en mayor número que en otros días. El caso del Museo también es destacado. En 2016, suprimió su vuelta por la Plaza Nueva y Tetuán para tomar un regreso más largo y estético -aunque aumentando el ritmo- para buscar el recogimiento en su vuelta por el Arenal. Lo mismo hace La O desde el Viernes Santo de 2014 tras prescindir del puente de San Telmo y la calle Betis tomo el Puente de Triana como referente en su regreso. Así, para evitar ir en tren tras el Cachorro, recorre desde entonces la zona de la Carretería en busca del recogimiento de la noche en el casco histórico. En 2011, la Mortaja hizo lo parecido con su ida: eliminó la Encarnación y buscó el entorno de Feria, más adecuado al formato de su cofradía y al ambiente de Viernes Santo. Algo idéntico a lo que hizo Los Negritos ese año eliminando el colapso de la Encarnación junto a la Exaltación para tomar la vía más directa y estética de la Cuesta del Rosario, Salvador y Tetuán. También, en 2014, Las Penas de San Vicente cambió su vuelta en línea tras Vera Cruz por Cuna y Orfila para regresar por Sagasta, Jovellanos y Tetuán: más directo y que otorga independencia a la cofradía.

Los retos

Ante estos cambios aún existen retos pendientes en la Semana Santa de Sevilla que serán propuestos a debate de cara a 2019. Un Domingo de Ramos que en las horas centrales ve pasar por la Alfalfa a tres cofradías seguidas: La Cena, La Hiniesta y San Roque. Sumado a un Miércoles Santo que vive en la calle Orfila uno de los mayores colapsos de la Semana Santa que ve pasar seis de las nueve cofradías, en algunos casos a modo de tren como el del Cristo de Burgos, Los Panaderos, el Buen Fin y la Lanzada. Para revisar eso habrá que esperar a 2020.

Los tiempos cambian y las cofradías lo tienen claro: la tarde no está hecha para el colapso; la madrugada, con menos público, quiere evitarse y se busca el recogimiento cuando el público flaquea.