Las cofradías tienen los derechos «en exclusiva» de la publicación de las fotografías

La actualidad de los últimos días viene marcada por la publicación, por parte del IPCE del Ministerio de Cultura, de los informes de restauración de algunas de las imágenes devocionales más importantes de la ciudad. Intervenciones que se realizaron entre los años 70 y 90 y que contienen fotografías realizadas en los partes más comprometidas del proceso de restauración de estas tallas. La queja de estas hermandades ha provocado que el propio Ministerio haya retirado estos informes digitalizados de imágenes como la Macarena, el Gran Poder, Pasión, el Cachorro o la Quinta Angustia, entre otros. Pero, ¿está el organismo público en el pleno derecho de publicación de estas imágenes? La respuesta es «no, en algunos de los casos».

Esto lo asegura Rafael Jiménez Díaz, abogado y miembro del bufete Fernández-Palacios, especializado en patentes y marcas, y que es el encargado de controlar el derecho de imagen de hermandades como la Macarena, el Gran Poder o San Bernardo, entre otras. El propio abogado comenta que «una vez que se retiren ya no es necesario hacer nada, pero en el caso contrario, podrían tomarse hasta cuatro o cinco acciones legales distintas», en referencia al uso que el Ministerio de Cultura ha hecho de estos informes.

Antes de que fueran retiradas, «le hemos llegado a preparar a la Macarena un documento con las acciones oportunas a tomar. Me parece que hay argumentos de sobra para poder prohibir que se haga uso de fotografías inapropiadas, entre otras cosas porque las marcas son los derechos de imagen de una Imagen».

En el registro de marca está la clave de esta defensa que han podido desarrollar algunas de estas hermandades que han pedido la retirada inmediata para el público en general de estos informes publicados. Jiménez argumenta que «lo que conseguimos con las marcas es atribuirle legalmente un derecho de imagen a la Imagen. ¿Y quién tiene el derecho? La hermandad, que es propietaria de ella. La hermandad siempre es la que debe decidir cuándo y cómo se debe hacer uso de su imagen, sin dar explicaciones», en el caso de que esté totalmente registrada.

Por otro lado, el abogado certifica que «los derechos de imagen de una Imagen religiosa nacen con la Propiedad Industrial. La Macarena tiene marca de la Virgen de frente, de perfil y desde todos los puntos de vista. Así que, si a mí me sacas una fotografía donde es reconocible la cara de la Virgen, estás violando derechos de imagen y esos pertenecen a la hermandad». Este hecho puede tener más vías, ya que «a parte de por Propiedad Industrial, se podría ir por temas civiles; por publicidad y lesión de derechos; o por penal, por delito de escarnio a la religión. No sabríamos cual sería el resultado, pero hay cuatro o cinco caminos. Ya decimos, que una vez retiradas, no cabría acción alguna». Por ello, Jiménez señala que «lo que está claro es, si no se llegan a retirar, habría que haber hecho un requerimiento al Ministerio de Cultura, poniendo todos los derechos que tiene la hermandad y sobre esa base actuar. En el momento en el que se retiren, ya no es necesario».

Los documentos han sido abierto al público en general y no solo para especialistas en la materia. Por ello, sugiere a modo personal que «una intranet podría haber sido una buena solución, lo que desde luego no se debería haber tenido fácil acceso al público en general, fuera del marco de especialistas en la materia acreditados».

Diferencia entre la Propiedad Industrial y la Intelectual

«La intelectual es un derecho sobre la obra durante la vida del autor y setenta años después de su muerte». Para ello, plantea un ejemplo, «la Gioconda ya puede reproducirse sin problema, sin embargo el Guernica aún no. Los derechos pertenecen a la familia, salvo que Picasso o la familia los hayan cedido». Por ello, «en el caso de la Macarena, que tiene varios siglos, no tiene los derechos en exclusiva, pero aparece otra disciplina que es la Propiedad Industrial que cristaliza la imagen de la Virgen en una marca y los tiene la hermandad en exclusiva, por lo que ya no se aplicaría la propiedad intelectual sino la industrial: la Ley de Marca. Esta ley dice que si un titular no consiente el uso a un tercero, ese tercero no puede usar esa marca, no puede reproducir la imagen devocional que esté registrada». Este hecho «sería un delito que puede llevar a una persona a la cárcel, da igual si sea una entidad pública o privada la que lo reproduzca, yo no te he autorizado».

Por otro lado, Jiménez plantea una última vía, como en otros casos, pero más improbable en ejemplos como el citado. «Hay un artículo en el Código Penal, el 525, que es la ofensa a los sentimientos religiosos». Este camino tiene dos problemas: «Lo que a mí me puede ofender, puede que a ti no. Segundo, ese artículo pugna con otro artículo constitucional que es el Derecho a la Libertad de Expresión. Generalmente los jueces suelen darle más importancia a lo segundo. ¿Cómo se soluciona eso? Con el tema de las marcas», puntualiza el abogado.