Cuando en 2016 Enrique Esquivias y Joaquín Sainz de la Maza pugnaban por la presidencia del Consejo de Cofradías, lo hacían con el reto principal de recuperar el prestigio que la institución había ido perdiendo con el paso de los años por los conflictos internos y la incapacidad para resolver los problemas enquistados de la Semana Santa. Dos años después, son Francisco Vélez y Antonio Piñero quienes se marcan como primera línea de actuación eso mismo: recuperar la confianza de los hermanos mayores y la sociedad civil en el órgano representativo de las hermandades de Sevilla. Piñero y Vélez se someten este jueves a la votación de 124 hermanos mayores que deberán decidir qué modelo gestionará al Consejo de Cofradías en los próximos cuatro años, después de que la dimisión de Sainz de la Maza por motivos personales propiciara un adelanto electoral. Ambos candidatos forman parte de la actual junta superior, que a lo largo de estos dos años, pese a concurrir con una lista cerrada en los pasados comicios, se ha desgastado tanto que ha terminado por dividirse por la mitad.

Los 21 miembros del gobierno actual van en una de las dos listas: 12 acompañan al presidente, Antonio Piñero, y siete al tesorero, Francisco Vélez. Sin embargo, aunque ambos candidatos han mostrado a lo largo de estos últimos meses sus diferencias en cuanto a la gestión del Consejo y sobre cuáles deben ser los retos en los próximos años, ha sido una campaña limpia y tranquila.

Ambos candidatos a la presidencia han intentado convencer en numerosas reuniones a los 124 hermanos mayores para que les apoyen en estas decisivas elecciones. Por un lado, Vélez, contrario desde dentro a las formas y proyectos planteados por Sainz de la Maza, como la reforma integral de la Carrera Oficial. Por otro, Piñero, delfín de este último, que si bien ha moderado el discurso del anterior presidente, considera importante seguir estudiando «sin temor» un posible cambio.

Otra de las «patatas calientes» que hereda el nuevo Consejo es resolver si se repetirá o no el Martes Santo a la inversa. Los ocho hermanos mayores de la jornada, tras la prueba «excepcional» de 2018, volverán a solicitar que esta reorganización continúe en 2019. Si bien Sainz de la Maza anunció semanas antes de su dimisión que el Martes Santo de 2019 recuperaría su tradicional sentido, Piñero se ha mostrado abierto y ha indicado que «se estudiará» por la sección de penitencia. Vélez, por su parte, ya ha apuntado que su junta no lo aprobaría, en caso de resultar elegido, ya que considera que «hay alternativas» que no tienen por qué alterar el sentido de la Carrera Oficial.

Entre los próximos retos que debe acometer la nueva junta superior está la reorganización de jornadas problemáticas como el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo o la Madrugada. En el caso de Piñero, repiten en sus puestos la mayoría de los delegados de penitencia, salvo en el Miércoles, el Jueves y el Sábado Santo. Por otro lado, Vélez presenta una lista en la que todos los delegados de Semana Santa se estrenarían en el cargo. Si los votos de las hermandades de penitencia son determinantes, también lo son los de las hermandades de gloria, que es tradición que voten casi al unísono, tanto como para determinar si gana un candidato u otro. Con Piñero repiten dos en la lista y, con Vélez, tres, uno de ellos como delegado de penitencia. Respecto a las sacramentales, los dos que están actualmente en el cargo van en la lista de Vélez, aunque uno de ellos pasaría a ser también delegado de penitencia.

El sistema de voto

Los hermanos mayores están citados a las ocho. Entrarán por la capilla, pasando por la sacristía, donde se les acreditará. A continuación, pasarán a la portería, donde estarán las cabinas con las papeletas. Una vez con el sobre en la mano, pasarán a la sala en la que el secretario, Carlos López Bravo —candidato a la vicepresidencia con Piñero— irá nombrando una a una a las hermandades: primero a las sacramentales, luego a las de penitencia y, por último, a las de gloria. La mesa estará presidida por el hermano mayor de más edad, que es Juan García, de Guadalupe de San Buenaventura. Le acompañarán el delegado diocesano de Hermandades, Marcelino Manzano, y un interventor por cada candidatura: el exhermano mayor del Cerro del Águila, José de Anca, por Piñero; y el actual delegado del Jueves Santo y candidato a la secretaría, José Carretero, por Vélez.

Cuando concluyan las votaciones, se reabrirán las urnas y se producirá el escrutinio que, a veces, se revisa hasta en dos ocasiones. En torno a las diez de la noche se proclamarán los resultados y se conocerá quién habrá ganado las elecciones. Habrá una rueda de prensa de la lista ganadora y, varios días después, se celebrará la toma de posesión. Todo está abierto.

Candidatura de Antonio Piñero

Cargos Generales

Antonio Piñero Piñero (presidente), Carlos López Bravo (vicepresidente), Luis Alfonso Aparcero Bernet (secretario) y Enrique Durán Martínez (tesorero).

Delegados de penitencia

José Manuel Albiac Rossi (Domingo de Ramos), Francisco Javier Escudero Morales (Lunes Santo), Juan José Morillas Rodríguez (Martes Santo), Francisco Javier González-Serna Piñero (Miércoles Santo), José Antonio Moncayo Travé (Jueves Santo), José María Cuadro Macías (Madrugada), Manuel Vicente Durán (Viernes Santo), Francisco de Paula Comas González (Sábado Santo y Domingo de Resurrección) y José Carlos Campos Jiménez (vísperas).

Delegados de glorias

Miguel Ángel Martín López, Juan Herrera García, Flora Rodríguez Babío, Pascual Nieto Fernández, Abel González Canalejo y Silvestre Prado Domínguez (Rocío).

Delegados de sacramentales

María Victoria Jiménez Buiza y Juan Carlos Gallardo Ruiz.

Candidatura de Francisco Vélez

Cargos generales

Francisco Vélez de Luna (presidente), José Roda Peña (vicepresidente), José Carretero Guerra (secretario) y Alejandro Marchena Blanco (tesorero).

Delegados de penitencia

Francisco Javier Bonilla García (Domingo de Ramos), Manuel Martínez de Pinillos Morales (Lunes Santo), Daniel Perera Pavo (Martes Santo), Eduardo Carrera Sualís (Miércoles Santo),José Francisco Haldón Reina (Jueves Santo), Antonio Luis Soto Benavente (Madrugada), Diego Milán Fernández (Viernes Santo), Miguel Cuevas Pérez (Sábado Santo y Domingo de Resurrección) y Serafín Pineda Vázquez (vísperas).

Delegados de glorias

Antonio Rodríguez González, Hugo Gentil Carmona, Manuel Vales Palma, Milagros Ciudad Suárez, Míriam Olga de Frutos Rodríguez y José María Ruiz Ojeda (Rocío).

Delegados de sacramentales

Antonio J. de la Fuente Mateos y Ernesto Martín Fernández.