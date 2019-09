Los grandes restauradores de las cofradías opinan: «Esas imágenes deben ser para los expertos»

Los restauradores opinan sobre el tema de la semana: la publicación del IPCE del Ministerio de Cultura de los informes de restauración llevados a cabo entre los años 70 y 90 sobre imágenes como el Gran Poder, el Cachorro, Pasión, la Quinta Angustia, los Negritos, el Museo o la Macarena, entre otros; y que han sido retirados en su mayoría por petición de las hermandades que no han considerado adecuadas para la visualización del público en general.

Pedro Manzano: «Son documentos que deben moverse en el ámbito profesional»

Pedro Manzano Beltrán es uno de los restauradores más acreditados en la actualidad. Junto con sus trabajos en el IAPH, Manzano lleva décadas desarrollando su labor en hermandades, entidades públicas y privadas; interviniendo en la primera de ellas tallas como el Gran Poder, el Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana o el Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes, entre otros.

Manzano opina «que son documentos que deben moverse en el ámbito profesional; deben estar vinculado a profesores, investigadores o futuras intervenciones. La mayoría de las fotos que he podido ver de las subidas no deben tener interés al común de los neófitos. Con eso, lo único que vamos a crear es un malestar en las hermandades». Un criterio divulgativo que hay que compaginar con el ámbito devocional de la talla. Por ello, Manzano recalca que «una imagen ya trasciende a un plano distinto al de una obra de arte pura y dura, que es el devocional. Ahí jugamos con sentimientos y con formas de entender la imaginería que hay que respetar». Por ello, «no divulgar al público en general fotos como las del Gran Poder que se han digitalizado es cuestión de respeto. Un punto de vista de alguien que no entienda esto, puede parecerle una tontería, pero lógicamente no lo es. El ejemplo es claro: Frecuentemente no vemos imágenes de intervenciones a turno abierto, por algo será. Por ello pienso que personas que no estén vinculadas con la profesión no deben tener acceso fácil a ellas».

Enrique G. Carrasquilla: «Es importante que se sepa qué hay detrás de esos archivos»

Por su parte, Enrique Gutiérrez Carrasquilla, experto en la materia, profesional vinculado al IAPH, «médico de cabecera» de los titulares de Pasión o la Amargura y restaurador de obras de arte; destacando su trabajo en imágenes devocionales como la Virgen de la Victoria de las Cigarreras, el Cristo de las Aguas o el Cristo de Burgos, entre muchas otras; señala que los informes «deben ser para expertos», señalando que este suceso «es el condicionante de trabajar con organismos públicos que, sin mala intención, cualquiera que trabaje allí piensa que debe lanzar estos documentos al público en general, sin saber si hay acuerdo o no con la hermandad».

Por ello, «es importante que se sepa qué hay detrás de esos archivos. De todos modos si el trabajo lo ha hecho una entidad pública, lo ideal es que se haga público; siempre pensando que imágenes tenemos entre manos. Eso sí, si existen unos acuerdos con hermandades, se deben cumplir. Pero, al retirarse, puede llegar el día que entre alguien nuevo en el organismo que lo ha publicado y vea extraño que no estén subidos esos informes; pidiendo su subida de nuevo. Aunque lo haga sin mala intención».

Miñarro: «En ningún momento deberían haber salido al público en general»

Por último, Juan Manuel Miñarro López, profesor en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, imaginero y restaurador destacado, donde ha intervenido imágenes como las de la Mortaja, San Benito o la Paz, entre muchas otras; es más duro aún al respecto: «Los archivos no deberían estar abierto ni para expertos, porque no sabes ni los amigos que tienen. Habría que estar muy acreditado para tener esos permisos. Tienes que tener una declaración jurada para que eso no lo debas compartir con nadie. Hay que tener mucho cuidado a qué manos llegan».

En este debate, Miñarro comenta que «hay cosas que se diferencian: están las obra de arte en las que solo se pueden proyectar sentimientos estéticos y después están otras, que además tienen el devocional. Es una vertiente más que hay que considerar. Eso despierta sentimientos de otro tipo, tiene algo que ver con algo mucho más profundo. Por ello, no se debe compartir ese material, a no ser que sea divulgativos; tipo detalles o radiografías nada explicitas».

Las imágenes «son sagrados pacientes y tienen su intimidad». Ante las fotografías publicadas, Miñarro recalca como ejemplo las del Gran Poder: «En ningún momento deberían haber salido al público en general. Hay que tener un respeto. Esto no es un pilar gótico o una tabla flamenca; es el Gran Poder, es el Cachorro…, eso hay que cuidarlo de una manera extraordinaria. Otra cosa es que la hermandad publiquen por decisión propia las cosas de manera consciente, seleccionando el material». Y es que el restaurador señala que «imágenes que todos puedan ver desmontadas es un atentado contra la intimidad de la propia pieza y sobre las personas que han proyectado sus propias devociones. Pongo otro ejemplo: Cada vez es más llamativo que se haga un ‘selfie’ con un cristo en un hospital. ¿Eso qué interés tiene? Eso es una exhibición vana; es señal de la sociedad actual que lo quiere ver y contar todo».

Del mismo modo, la línea de opinión de Juan Manuel Miñarro comenta que «nadie se va a rasgar las vestiduras por ver las tripas del Giraldillo, pero si del Gran Poder. Sabemos que la publicación del IPCE no es mal intencionada porque en el Ministerio de Cultura no saben lo que tienen entre manos con estas imágenes. No es una pieza del patrimonio artístico, es mucho más».

En la trayectoria de Miñarro se suman observaciones, seguimientos e investigaciones de anteriores intervenciones realizadas por otros restauradores; estudios que aplica a sus clases en la Facultad de Bellas Artes. Así, Miñarro recuerda «una conferencia que dieron los Cruz Solís en un congreso de restauración en Galicia, enseñaron fotos como las de la cabeza del Gran Poder metida en un barreño de xylamón. Era una reunión de expertos y nos sirvió para conocer lo bueno y lo malo de algunas actuaciones; pero menos mal que no había gente con móviles en la sala en aquellos años… Ese es el cuidado que tengo yo en las conferencias. Por ello, la diferencia esta en una conferencia divulgativa para el público en general y en otra para expertos».

Con todo ello finaliza diciendo que «claro que es interesante mostrar lo divulgativo para que todos sean conscientes del patrimonio, pero no todos están preparados para ser explícitos. Por eso, en las conferencias que hago en hermandades, no enseño algo que pueda herir la sensibilidad, eso se queda en el ámbito científico».