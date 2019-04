Manuel Luis Pazos: «Barajamos la opción del Domingo de Resurrección»

La hermandad del Carmen Doloroso vivió un Miércoles Santo peculiar, después de suspender momentáneamente su estación de penitencia. La corporación se quedó en la Catedral, según relata Manuel Luis Pazos, porque los partes que daban lluvia para las diez u once de la noche cambiaron y adelantaron las precipitaciones para las siete u ocho de la tarde.

«Desde Protección Civil nos dicen que la lluvia se adelantó a las 19.30 o las 20.00h. No nos dijeron la intensidad, solo que un frente que venía por Huelva y no sabía en qué grado iba a llegar. El resultado de una lluvia débil puede ser 20 minutos chorreando, o bien una lluvia débil que te permite volver. Pero realmente no nos aclararon qué tipo de lluvia era», decía Manuel Luis Pazos, hermano mayor del Carmen.

La posibilidad de salir rápidamente y acelerar la vuelta tal y como hicieron San Bernardo o la Sed, o bien optar por habilitar el Salvador, tal y como hizo la hermandad de la Lanzada. En el Carmen consideraron que esa opción no era viable. «Teníamos que decidir en dos minutos. Era imposible porque en esos momentos teníamos que esperar a que el Cristo de Burgos se pronunciase sobre su salida. Si el Cristo de Burgos no sale a su hora y retrasa su decisión, no podíamos estar en la calle Dormitorio esperando. Cuna era inviable por los Panaderos, la Lanzada o el Buen Fin. Si tomábamos la decisión de salir, no podíamos ralentizar el ritmo porque la Sed viene detrás y tenían que salir salida por la calle Águila. Por otro lado, para llegar al Salvador teníamos que tomar calles estrechas por lo que el ritmo no es elevado. Sin saber la duración de ese frente, barajamos la opción del Domingo de Resurrección. Salir de la Catedral para meternos en el Salvador no lo veíamos mucha salida. Creo que hubiéramos ganado poco. No veíamos una ventaja adicional», reconoce Manuel Luis Pazos.

Por último, otro de las cuestiones que ha sorprendido en la estación de penitencia del Carmen fue el repertorio del paso de misterio. Reconociendo que la calidad de Virgen de los Reyes es muy alta, sobre todo cuando toca marchas clásicas, no es menos cierto que en algunos momentos de la estación de penitencia del Señor de la Paz, la agrupación musical tocó algunas marchas un tanto extrañas que no sonaban a composiciones con rasgos cofrades. Como todo, Manuel Luis Pazos reconoce todo se evaluará en estos días posteriores a la Semana Santa. «La comisión musical decide las marchas que se tocan. Había algunas que no conocía, no he podido escuchar nada porque iba en la presidencia del palio. El repertorio de Virgen de los Reyes se ha modificado bastante en los últimos tiempos. En la hermandad escogemos la mayor parte de las marchas clásicas de Virgen de los Reyes. Alguna marcha de la que me hablas lo desconozco pero se valorará. Lo evaluamos todo. Si hay marchas que no nos parezcan oportunas no se tocarán lógicamente», concluía el hermano mayor del Carmen.