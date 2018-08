Mendigos de la Virgen de los Reyes

La franja de fuego que pinta de naranja el horizonte por Carmona se despereza. La mañana despunta cuando la Virgen se va a echar a dormir para siempre. Hora tercia. Aguardiente. La mata de romero que lleva el Niño en su manita izquierda se ofrece a la brisa por la voluntad. «Qué fresquito más bueno», le dice una señora a su marido en la Puerta de los Palos. «No despertadme del sueño, campanas de la Giralda», cantaba Manuel con la barba apuntando a la Giganta. Un mendigo cumple esta letanía en un soportal de la acera izquierda de la Avenida, justo por donde paseaba Montesinos para descubrir el rito y la regla de este confín. El limosnero duerme a la hora en que el limonero asperja su perfume cítrico boreal. No lo despiertan ni el bronce, ni la banda, ni la bulla. Ni la Virgen. Porque a veces los sueños pasan por delante de los sueños. «Voy soñando con tus besos por el callejón del Agua…». Y a veces amanece a oscuras. Ese sintecho dormido entre cartones vive siempre de noche. Ha pasado la luz por su vera, pero él tenía los ojos cerrados. La aurora de niebla que ha traído la Asunción de María al rezo de nardos de la ciudad es un cuadro costumbrista con pobres al fondo. Un atavismo entre brumas del alba. Un triunfo. Sevilla en los huesos. Los justos. Los puros. Todos los aparcamientos llenos. Algunos jóvenes libando, desaliñados por fuera, aliñados por dentro, los vapores de una noche larga. Huele a orín en algunos callejones en los que la oscuridad sigue remoloneando entre las sábanas. Ventanas abiertas. El sol agujereando las persianas. Música de platos en los bares madrugadores. Abanicos aireando bambitos de flores, esos jardines de tela que llevan sembrados las ancianas en el mantillo de su cuerpo en el verano, como si los claveles brotaran de las grietas agostadas de su piel siempre fértil. Abundan las frentes morenas de rompeolas. Devotos de ida y vuelta. Dos curas debajo de un naranjo haciendo fotos con sus móviles. Una china asomada al balcón de su habitación en un hotel de la calle Alemanes con el albornoz de cortesía mientras pasa el cortejo. El de los cupones vendiendo el trece. ¡El trece! ¿No había otro numerito? Una limpiadora fregando la fachada de un apartamento turístico en la judería. Una chica con mallas y auriculares intentado hacer deporte entre la bulla. Las gitanas de la buenaventura… Y los fieles. Muchos. Por todas partes. Llegando silenciosamente por las callejuelas hasta la Catedral. La banda civil más antigua de Europa. Los carráncanos de la Sacramental del Sagrario, en una de cuyas columnas que flanquean su puerta hay sentado un chiquillo con pantalón corto que mece sus manos como si fuera bajo palio al ritmo de los tambores. La Patrona está escuchando la antífona de la coral en su posa de la Punta del Diamante. En ese instante, el cielo se ha puesto el manto de la Virgen: blanco de nubes con bordados de sol. Una niña de dos añitos sentada en la mejor tribuna de todo el recorrido, los hombros de su padre, la contempla ojiplática. Y cuando la tiene de frente, entronizada entre las espigas blancas que aromarán para siempre su infancia, le dice a su madre: «Mami, la Virgen va contenta porque lleva a su Niño». Acostumbrada al dolor de la Pasión y Muerte, la pequeña acaba de descubrir que María es alegría precisamente el día de su eterna dormidera.

El mendigo sigue adormecido. Ella se ha parado delante cuando está rayando la mañana. Tienen las horas cambiadas. Pero con ese mismo porte mayestático con el que alumbró la conquista de Sevilla y dio de beber a las tropas sedientas del Rey Santo, lo ha mirado. Seguro. Cuando la Virgen de los Reyes se queda a solas con las hermanas de la Cruz que la visten, habla con ellas de esos indigentes. Y aunque ellos no la miren, tal vez porque andan a la gresca con el destino, Ella los alumbra. Al de la Avenida le ha proyectado un destello cegador que ha dejado a oscuras el resto de la ciudad. En la Catedral se ha ido la luz. Literalmente. No hay suministro eléctrico. La luz es Ella. Que va de camino de la Luz definitiva. Justo antes de entrar, cuando la ovación truena ante el Ejército, el durmiente bosteza. Hay una cola grande en la capillita de San José para la misa de las diez y en la Casa de Soria para los calentitos. Un hormigueo en la puerta del Baratillo, donde recibe la Caridad. La Piedad, a un lado, aguanta a su Hijo muerto a unos metros de donde la Virgen de los Reyes lleva a su Niño chico por los derroteros de su propio tránsito. El mendigo acaba de despertarse. Y la Virgen Sedente ya duerme. La rutina de la fe sevillana es siempre paradójica. La gente se va por donde vino, un año más o uno menos, y en el último volteo de las campanas vuelve el eco de Manuel, como si le estuviera intentando explicar al viento lo que le ha ocurrido al mendigo mientras soñaba: «Voy soñando con tus besos / por el callejón del Agua. / No despertadme del sueño, / campanas de la Giralda, / porque en amores / las caricias soñadas / son las mejores». Todos hemos soñado alguna vez esas caricias de la Virgen que nos reina. Porque todos somos sus mendigos. Todos vamos a pedirle en la aurora de agosto una limosna de claridad. Y luego regresamos a nuestras cosas.

Hora sexta. Ya pega el lorenzo. Rezo sevillano: por favor, una muy fría.