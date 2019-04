Con otros ojos: un costalero en el Bronx

Cambió Sevilla por Nueva York y la Gran Plaza por la Gran Manzana. A sus 42 años, no hay mayor reciclaje para un «capillita» como él que marcharse a vivir al centro del mundo, aunque siga pensando que ese centro esté a los pies de la Giralda. Juan Luis dejó su tierra después de que su mujer, Carolina, fuera destinada a la ciudad que nunca duerme. Más de 5.700 kilómetros, seis horas de diferencia en el huso horario y un océano de por medio no pueden más que generar, entre otras muchas cosas, un rascacielos de nostalgia cuando en el lugar de las raíces florece la primavera o se echa encima la Semana Santa. Y eso que las cosas van bien por Estados Unidos. Está dando clases de historia y de español en el Bronx Lighthouse College Academy, en pleno barrio de películas de acción. «Es todo muy auténtico, sí. Soy profesor en el Bronx, soy también entrenador de fútbol, vivo en Harlem… Muy neoyorquino todo, esa es la verdad. Y también muy intenso y entretenido, un reto muy motivador. Pero cuando llega esta época del año…». Los matices, claro. Los inevitables matices. Que se agrandan en primavera para un verdadero cofrade. Juan Luis es de la Macarena desde que cumplió los diez años y también de El Buen Fin, hermandad donde ha sido hasta aguador y, de forma muy especial, costalero del paso de palio. Por cuestiones laborales, sólo puede volver a su ciudad natal algunos días en el tórrido julio, con lo que es necesario adaptarse incluso para poder seguir las cofradías. Afortunadamente para él, la era de internet ya impera. «Mis amigos y la familia no paran de mandarme vídeos de momentos destacados de cofradías en años anteriores, sobre todo de mi Virgen de la Palma, y a uno se le pone un nudo en el estómago y otro en el corazón. Entra una melancolía enorme y al menos con los vídeos se calma uno». Este año, por tanto, va a ver «todo lo que pueda y que se emita a través de internet, que sin duda va a ser mi salvación para que me duela menos perderme todo lo que me voy a perder». El margen horario le va a permitir «disfrutar de alguna hermandad que tiene horarios muy tardíos y que resultan perfectas para las horas de Nueva York», donde «apenas hay vestigio alguno de que entramos en Semana Santa, al menos como se entiende en nuestra tierra; nada que ver». «Se echa mucho de menos —destaca— el ambiente de las semanas previas y el hecho de estar con nuestros amigos, la familia, los sobrinos, que tenemos dos que van de monaguillos en El Buen Fin». El choque de sensaciones está siendo bestial, como es lógico. «He decorado mi despacho del instituto con todo lo que me recuerda a Sevilla, me mandan vídeos y voy a poder seguir las retransmisiones por internet, pero para quien lo vive como yo, esta forma de ver las cofradías se hace muy dura».