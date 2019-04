Con otros ojos: los ojos del puente

El puente de Triana tiene ojos. Muchos, además. Algunos pasan inadvertidos para los que se agolpan justo encima de él para ver pasar una de las cofradía del histórico arrabal. Nada tienen que ver esos ojos con la arquitectura de esta estructura construida con el hierro de Constantina. Están abajo, sobre el agua, y vigilan los movimientos de la muchedumbre para que nada altere el orden natural de un Viernes Santo. Mario Arcos es sargento de los Bomberos de Sevilla y responsable del equipo de rescate subacuático, que monta un dispositivo especial tanto estos días como durante la Feria de Abril para custodiar desde el mismo caudal del Guadalquivir. También desde ahí se puede ver y disfrutar el paso de una cofradía, como hace el propio Arcos cuando pasan de un lado al otro de la ciudad, por dos veces, las hermandades del Cachorro y La O. Entre el plano contrapicado y el plano Nadir, la barca de salvamento resulta una plataforma idílica para contemplar los cortejos, especialmente de noche. «El sitio es maravilloso, sin lugar a dudas —narra el sargento—. Por la luz, por el color, por el agua, por el olor que mezcla el toque salado del agua con el incienso, que llega desde arriba… Es el olor de Sevilla, en mi opinión. Y estar en ese lugar me parece un privilegio. Primero, por ser bombero; llevo siéndolo desde hace 30 años y me encanta. Pero también por el lugar». La experiencia le hace no sólo adorar el hábitat de trabajo sin conocerlo de manera tan perfecta y usual que lo denomina «la calle principal de la ciudad, una calle de 15 kilómetros de la que este cuerpo cuida muy bien cada día». Pero por si le faltaban pocos elementos para ser feliz entre las dos orillas, este bombero es también muy cofrade, con lo que la ocasión se antoja inmejorable. Arcos ha sido costalero de las Mercedes y no tarda en rememorar los orígenes portuarios del costal. «El río y las cofradías tienen muchos vínculos y ese es un grandísimo ejemplo, el de los costaleros que antiguamente sacaban los pasos después de su trabajo cargando en los muelles», explica para abundar en su deleite. «Lo que se vive ahí abajo es un verdadero espectáculo visual, esa es la verdad. Con el Cachorro y La O disfruto muchísimo, pero también cuando he presenciado otras cofradías». Destaca de esa experiencia, además, el «impactante y sorprendente silencio que se produce en los bajos del puente, por mucho que arriba haya un bullicio enorme. Ese silencio impresiona de la misma forma en que lo hace la oscuridad, aunque nadie piense que tan cerca, bajo sus propios pies, pueda vivirse una sensación así. Pero lo es, llama la atención la quietud y lo poco que llega el ruido hasta abajo». Este bombero, que dirige un grupo de 25 hombres, recuerda que, pese a lo duro de su labor, «compensa siempre por esas sensaciones». Los ríos más hondos corren siempre en silencio.