Con otros ojos: el primero del Cerro

La cruz de guía del Cerro del Águila tiene propietario. Ángel lleva desde el 2000 abriendo el camino para la hermandad con uno de los trayectos más grandes de la semana, por lo largo de la distancia y por lo ancho de las avenidas. Mezcla suficientemente tortuosa como para causarle una sensación del todo contradictoria. «Es paradójico porque estás todo el año esperando y deseando salir, pero luego, cuando ya estás en la estación, en realidad echas de menos ver a los titulares, los pasos, la música… lo que es una cofradía. Cuando llego a la parroquia, de hecho, salgo rápido a la calle para ver la entrada del Cristo y luego de la Virgen con la gente y no desde dentro, aunque allí tenemos sitio reservado. Me gusta vivirlo como lo hace el barrio y en cuanto acabo mi estación, voy a ver la entrada a la puerta. Me he pasado antes más de doce horas viendo solamente cortes de tráfico, avenidas, policías abriendo paso, la seguridad…». Criado en la calle Tarragona y vinculadísimo al Cerro, Ángel ha vivido experiencias de todo tipo a la cabeza del cortejo, desde los años de «calores insoportables por Ramón y Cajal mirando ese horizonte del asfalto con el efecto mojado de pegarle el sol» hasta varias «mojadas enormes al poco de salir y darnos la vuelta entera como un calcetín mientras la cruz volvía rápido entre las filas de nazarenos». Ensalza, eso sí, «la maravillosa percepción de llevar justo detrás a los chiquillos del primer tramo, siendo para ellos como un guía y un ejemplo al que siguen y en el que se fijan con la admiración propia de los niños. Oyen al que va delante y las instrucciones muy atentos y con ganas de estar el mayor tiempo posible, algo que a uno le deja un sabor entrañable». A pesar de la posición en la cofradía y la gran distancia con los pasos, el tiempo ha ido moldeando soluciones para que Ángel mantenga su ilusión y fervor. La principal, las dos estampitas de la Virgen de los Dolores y del Señor del Desamparo que siempre encaja entre la tornillería que sujeta las placas metálicas de la cruz que lleva, de forma que, cada vez que la levanta, las imágenes quedan ante sus ojos. «Así voy todo el tiempo con la vista puesta en ellos y concentrado, con una sensación muy bonita que además me ayuda a ir hacia delante sin despistarme». Sentido práctico y disciplina. Por algo es militar. Además, va acompañado por dos de sus hermanos, que llevan los faroles a su lado. «Los otros dos son también muy amigos y me ayudan mucho con la capa al levantar la cruz». Todos se llevaron el susto de sus vidas cuando hace cuatro años Ángel sufrió una potente taquicardia a la altura de Económicas que obligó a asistirle en un banco. «Como no bajaba pulsaciones, inyectaron algo que me paró el corazón diez segundos. Creí que me quedaba allí. Afortunadamente reaccioné. Luego me operaron». Y a llevar la cruz.