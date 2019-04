Con otros ojos: el sumo recogimiento

Donde el silencio resulta incluso más penetrante que la oscuridad. A años luz de la efervescencia lumínica y sonora de Resolana y de Pureza. Allí, entre las imponentes columnas de la Catedral de Santa María disfruta Francisco Bonilla del cénit del cénit, así de redundante, de la Semana Santa sevillana. Es el responsable de todo el dispositivo sanitario desde hace catorce primaveras y sigue las estaciones de penitencia de las hermandades de la Madrugada en el punto médico del interior del templo metropolitano. Puede escoger lugar para contemplar los cortejos, pero por norma elige siempre ese, el gran santuario hispalense de la mudez, el sigilo y el misterio. La oración y la quietud hechas edificio. Si a su oficio une su gran sentimiento cofrade y la devoción por el Gran Poder, no extraña que la particular mirada del galeno hacia las cofradías conlleve que incluso se sobrecoja al rememorar. «He sido costalero 25 años —explica—. Y lo he sido en Santa Genoveva, que es mi hermandad, pero también en otras como la Amargura, los Panaderos, la Carretería o la Candelaria. Lo vivo con mucha fe y mucha pasión porque soy muy cofrade, con lo que esa noche de trabajo es mucho más que una noche de trabajo». En 2005 se estrenó siguiendo la Madrugada bajo bóvedas y ojivas, en pleno reino de la arquitectura vertical, y desde entonces esos momentos le dejan marcado. «Aquel primer año en la Catedral esperaba con mucha expectación al Señor de Sevilla, que es una imagen que me impresiona mucho. Pero allí dentro es incluso más sobrecogedor. Sin gente, sin sonido alguno, sin apenas luz y con un ambiente tan íntimo… Impacta. Cuando el paso se plantó a mi altura, me quedé callado. Iba a avisar a mi hermano, que iba de contraguía con los Villanueva, pero ni me salía la voz. Lo intenté incluso, pero apenas salía un hilo que no lograba convertirse en sonido. Ni me vio. Me quedé como petrificado ante la imagen del Señor y desde entonces esa es mi Semana Santa y, sobre todo, mi Madrugada. Íntima, de mucho recogimiento y fervor, diferente pero para mí preciosa por su estética y la soledad que me genera». Bonilla subraya cómo en ese lugar y en esa noche larga de Sevilla «se unen y concentran todos los sentidos. La vista, que se sublima. Y el olor, el sonido de fondo de la calle mezclado con el silencio brutal dentro, con los nazarenos completamente callados… Todo unido provoca una sensación inigualable y difícil de describir». Recuerda el responsable de la atención médica y uno de los padres del 061 en la ciudad cómo hace dos años ese silencio se quebró con los tristemente famosos tumultos «precisamente cuando iba a entrar el palio del Gran Poder en la Catedral y hubo que salir a toda prisa de allí a atender gente, pero ha sido una raya en el agua dentro de un mar que, para quienes creemos, es una maravilla». Y cruza los dedos «para que siga siendo así y la masificación no supere la puerta. Al menos esta puerta, no».