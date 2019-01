Podemos y Vox censuran a la consejera por sus palabras sobre la Semana Santa

El artículo escrito hace unos años por la nueva consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Cs), ha tenido un impacto tal que todos los grupos parlamentarios se han manifestado. Entre todas las reacciones, ha llamado la atención cómo Podemos ha salido al paso de estas palabras en las que la consejera calificaba a la Semana Santa como «un desfile de vanidad y rancio populismo», acusando a Ruiz de ser «clasista» y censurando que «desprecie lo que es ser pueblo».

La paradoja ha llegado a tal punto que Podemos y Vox compartan la misma opinión respecto del artículo de la consejera, donde llegó a decir que los costaleros eran «gente que se autoinflige castigos y se destroza la columna por cargar a cuestas enormes trozos de madera». La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha defendido que la Semana Santa es una de las tradiciones más importantes de la comunidad, «con independencia de lo que se sienta como creencia». En este sentido, la parlamentaria ha apuntado directamente hacia Rocío Ruiz y ha agregado que «alguien que habla de populismo rancio es sencillamente clasista», siendo la consejera de Igualdad la que «tendrá que poner encima de la mesa las políticas para los más débiles».

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado también sobre este asunto que su grupo pedirá la reprobación de la consejera, en el caso de que la misma no cese en el cargo por el artículo que escribió. «Basta ya de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos», ha apuntado en Twitter Abascal, en el que dice que «si no le gusta, que no vaya, pero búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces».

¡Basta de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos! Si no le gusta, que no vaya. Pero búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces. Si no es cesada, VOX pedirá su reprobación. Esperamos que el señor Moreno se tome en serio lo firmado https://t.co/ndsjxgo6p7 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 22 de enero de 2019

Moreno por cerrado el asunto

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado por «cerrado» el tema y, en una rueda de prensa en Fitur, el jefe del Ejecutivo ha argumentado que la propia consejera de Ciudadanos dijo este martes que ella «ya no se identificaba con el contenido del texto» que escribió hace varios años, por lo que «no tenemos por qué hacer un drama de una situación que es parte de una posición reflexiva de una persona». Para el presidente, Rocío Ruiz «tiene derecho a evolucionar en esa reflexión» por lo que de aquí, aclarado y cerrado ese tema».