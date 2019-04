El recuerdo de Francisco Robles a Fernando Carrasco al recibir su premio

El periodista, escritor y columnista de ABC de Sevilla Francisco Robles Rodríguez recogió ayer el premio de periodismo «Fernando Carrasco» que entrega el Consejo de Hermandades y Cofradías cada año. En su tercera edición, Robles se llevó el galardón por un artículo publicado en la revista Pasión en Sevilla del pasado mes de noviembre dedicado a la Soledad de San Lorenzo.

En su intervención, el periodista leyó una carta que le había escrito a su amigo Fernando Carrasco, compañero de esta Casa que tantos años cubrió la información de cofradías y que falleció repentinamente hace ahora tres años. «Te fuiste en la víspera del primer viernes de marzo. No me explico tu ausencia. Cuando me dieron la noticia tuve que sentarme en la mesa de camilla para escribir un artículo que nunca olvidaré. Tuve que encender el radiador porque estaba helado». Desde entonces, Robles dice que «la ciudad es la misma pero no es la misma» y recordó el primer Miércoles Santo sin Fernando, cuando vio marcharse al Cristo de la Salud: «Vi su cuerpo de espaldas, era un signo de interrogación. ¿Por qué se fue mi amigo?». Dijo que, «por tu culpa, Fernando, la he ido recuperando, la fe, que ahora necesito más que nunca. A tu lado Dios es amor y es humor. Sevilla te sacó del mundo por la Puerta del Príncipe después de haber esculpido a Dios con tu palabra».

Francisco Robles emocionó al auditorio del Caixafórum donde se estaba celebrando la gala. Precisamente, fue la esposa de Fernando Carrasco, Libia, quien le hizo entrega del galardón, un pequeño nazareno de metal rescatado de aquellos que entregaba el Consejo a las personas e instituciones que promocionaban los valores de la Semana Santa en las décadas de los 70 y 80.

El acto lo presentó Moisés Ruz, y tuvo un invitado de excepción: Carlos Herrera que, en un vídeo, presentó a Francisco Robles, de quien dijo que «es un ilustrado, cargado de conocimiento y con una envidiable capacidad para transmitirlo». Herrera, que comparte con Robles los micrófonos de la Cadena Cope, dijo que el periodista de ABC «le da hondura, profundidad, respeto y lectura irónica a algunos comportamientos humanos de la Semana Santa que algunos criticamos como rancios. Aquí, Canal Rancio».

El artículo premiado, titulado «Soledad», lo escribió Robles después de visitar la exposición organizada por la hermandad el año pasado, junto a su amigo Álvaro Pastor Torres.

En la gala, además, entregaron también el premio de fotoperiodismo «Jesús Martín Cartaya» a Carlos Delgado Soto, por una foto titulada «El Salvador» y que salió publicada en El Correo de Andalucía en abril de 2018. Por su parte, en esta edición de los premios, se ha creado una nueva categoría, la de investigación, que lleva el nombre de «Jorge Bernales Ballesteros». El primer galardón se le entregó a Francisco Manuel Delgado Aboza por su artículo titulado «La hermandad de la Vera Cruz entre 1851 y 1853», publicado en el Boletín de las Cofradías en marzo de 2018.