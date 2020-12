El robo en la Sed: la cronología de los hechos

El hermano mayor de la Sed, José Cataluña, ha explicado hoy a los medios de comunicación cómo se produjo el robo de las joyas el pasado viernes y ha adelantado algunos detalles de la investigación. La corporación está «desolada» por la sustracción de unas piezas que, más allá del valor patrimonial -más de 100.000 euros según ha calculado la hermandad-, tenían un enorme valor sentimental ya que muchas fueron donadas por feligreses de zonas muy humildes del barrio y que el dinero que había en la caja fuerte procedente de la venta de la Lotería de Navidad iba a ir destinado a la bolsa asistencial que atiende en las cercanas barriadas de Los Pajaritos o Las Candelarias.

La junta de gobierno no entiende cómo, teniendo un sistema de más de 20 puntos de videocámaras y sensores de movimiento, además de una alarma conectada con una conocida empresa de seguridad privada, no funcionó atendiendo a la cronología de los hechos. Según las primeras pesquisas policiales, al menos dos individuos encapuchados accedieron a la casa hermandad ubicada en la calle Alejandro Collantes rompiendo los barrotes de una puerta ubicada en el balcón de la primera planta sobre la una de la madrugada del viernes. Al acceder, intentaron desactivar la alarma pero no lo consiguieron. Saltó y eso les ahuyentó. Las cámaras grabaron pero, sin embargo, algo falló ya que nadie de la central respondió. Salieron y esperaron durante varias horas a la espera de que llegara alguien. No ocurrió. Y eso les invitó a volver a entrar alrededor de las cinco de la mañana.

Según el hermano mayor, «debían conocer la casa hermandad porque la caja fuerte estaba escondida bajo la mesa en el despacho del hermano mayor». Se trata de un elemento que pesa entre 80 y 100 kilos y que, una vez terminados de romper los barrotes de la puerta, lanzaron por el balcón hacia la calle. El impacto fue de tal calibre que destrozó parte del pavimento de la acera y rompió la caja y pudieron llevarse las joyas que había dentro y el dinero.

Los vecinos, que no salieron a la calle por el toque de queda, sí escucharon que estaba ocurriendo algo pero no sospecharon en ningún momento que se tratase de un robo en la moderna casa hermandad. Por eso, no fue hasta las dos de la tarde cuando se percataron del robo. Fue una limpiadora de la empresa que tiene contratada la hermandad la que, al acceder al inmueble, comprobó el revuelo y el desorden que había dentro. Llamó a un miembro de la junta de gobierno para advertir de que algo había pasado y se le indicó que no tocara nada. Rápidamente, personal de la hermandad se desplazó hasta la casa y comprobaron que, fuera, se encontraba la puerta de la caja fuerte y, curiosamente, el pedestal del barco de oro y cristal de roca que suele llevar en su mano la Virgen de Consolación. En esa peana aparece una frase en recuerdo de los donantes que hicieron posible la ejecución de la pieza.

La Policía Nacional, cuya Jefatura se encuentra a dos minutos en La Ranilla, se presentó en el lugar de los hechos pocos minutos después y comenzaron las primeras pesquisas. Según informó el hermano mayor, «la cosa está encaminada» según les aseguran los agentes ya que hay grabaciones aunque no se les identifica. Por otro lado, la rápida actuación de la hermandad al difundir las imágenes de las piezas inventariadas ayudará a que el mercado se cierre para los ladrones, ya que por toda España se conocen las fotos de las joyas de cara a que joyeros o negocios de fundición de oro puedan dar la voz de alarma.

La empresa de seguridad

La hermandad no entiende qué ha fallado con la empresa de seguridad. «Esto tenía la seguridad de una sucursal bancaria -indicaron desde la corporación- y estábamos tranquilos de que con las medidas de seguridad que teníamos no tendríamos este problema». Además, según indicó el teniente de hermano mayor, Juan de las Cuevas, «el mismo viernes por la tarde solicitamos a la empresa el informe de incidencias y sólo hemos recibido un correo en respuesta a la solicitud, pero no nos han ofrecido ni apoyo ni asesoramiento».

Cuestionado por la posibilidad de que haya sido alguien relacionado con la vida diaria de la corporación, el hermano mayor lo descarta, ya que la casa hermandad suele estar abierta para trámites y, en estos días, para atender la bolsa de caridad y la venta de lotería. José Cataluña, por su parte, indicó que en el robo han sido sustraídas más de 30 piezas, de las que muchas están catalogadas en un libro gracias al trabajo del anterior hermano mayor, Javier Escudero. Así, han desaparecido el citado barco, el puñal de la Virgen y las potencias del Cristo que son de oro, las cruces pectorales de los cardenales Bueno Monreal (el fundador) y Amigo Vallejo y donaciones de devotos como pulseras, anillos o collares que no están catalogados.

«Muchos de esos donantes son gente humilde del barrio, que en agradecimiento a las imágenes por los favores recibidos, dieron a la hermandad lo mejor que tenían», explicó Cataluña, que añadió que el dinero «iba para los comedores sociales del barrio más pobre de Europa, que está aquí enfrente».