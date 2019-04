Se asoman desnudos a ver cofradías desde la casa del director del Banco de España

Las protestas del público no se hicieron esperar cuando el pasado Domingo de Ramos dos hombres se asomaron con el torso desnudo a una ventana de la primera planta del edificio de la Sucursal del Banco de España en Sevilla, cuando la hermandad de la Cena entraba en la Avenida de la Constitución, uno de los ejes principales de la Carrera Oficial. Según las fuentes consultadas, los dos hombres no mostraban ningún mensaje, ni reivindicaron nada en concreto. Casi en tiempo real, estos hechos fueron comentados a través de las redes sociales, y aunque los protagonistas no mostraron actitud indecorosa, sí provocaron las protestas de los abonados que se encontraban ocupando sus sillas de la Avenida para ver las cofradías a esa hora.

En la primera fila de las sillas que se encuentran junto a la antigua confitería Filella en la avenida de la Constitución, justo enfrente de dicha ventana, se encontraba Miguel García, ya que tiene contratadas varias sillas para ver los pasos con sus familiares desde hace años. El pasado Domingo de Ramos, «ante nuestra sorpresa se asomaron dos personas desde una ventana del Banco de España con el torso descubierto, completamente abiertas las ventanas, se empezaron a asomar y entraban y salían», dice.

Según el testigo, «intenté hacer una foto para colgarla en las redes sociales, pero la aplicación no la subió (ese día hubo un fallo general en Facebook, Twitter e Instagram). De hecho, mi perfil me publicó el mensaje, pero no me colgó la foto», afirma.

«Era desde la primera planta en el edificio del Banco de España, aunque no sabría decir si se trataba de las oficinas o de la vivienda de alguno de los empleados», añade. «Como se echaban para atrás y volvían a asomarse en repetidas ocasiones, con el torso completamente descubierto, la gente empezó a hacerles señas y demás, hasta que alguien los sacó del lugar para que posteriormente volvieran a aparecer, aunque ya vestidos. Fue temprano, creo que pasaba la Cena, a una hora en la que hay muchos niños y estaba la gente escandalizada», dice.

«Fue de vergüenza, además que no fue en un hotel o apartamento, sino en el mismo Banco de España, que es lo que llama la atención», dice.

«Familiares»

Según fuentes del Banco de España, «se trataba de familiares de empleados que viven en el Banco de España que estaban de visita en Sevilla». La sucursal del Banco en Sevilla se levanta en un lugar emblemático, ya que asoma sus fachadas a la plaza de San Francisco y a la Avenida de la Constitución, junto al Ayuntamiento. El edificio, obra del arquitecto Antonio Illanes de los Ríos, fue construido entre 1918 y 1928 con vistas a la Exposición Iberoamericana, año en el que el Banco de España trasladó su sede sevillana que se encontraba anteriormente en la calle Pajaritos. En su interior, las plantas superiores del edificio albergan las viviendas de sus directivos, (director y subdirector), sienlas ventanas de las vivienda del primero las que darían a la Avenida y desde las que se asomaron los protagonistas de estos hechos.