Sevilla despierta con su patrona

Ya lo adelantaba Juan Manuel Labrador en el pregón de las Glorias que pronunció en abril cuando decía:«Es 15 de agosto al fin, /y en la Puerta de los Palos / va desprendiendo sus halos, / de uno a otro confín, / Aquella que con fajín / de intenso color burdeos / recorre entre tintineos/ esta ciudad cuyas leyes / la hacen Reina de los Reyes / al cumplir nuestros deseos». Pocos nombres de mujer hay tan sevillanos como el de Reyes, transmitido entre generaciones de mujeres que hoy celebran su santo. Y es que en Sevilla el día de la Asunción de la Virgen María tiene nombre de Reyes.

A las ocho de la mañana la patrona de Sevilla y de su Archidiócesis hizo su aparición por la Puerta de los Palos para rodear el perímetro del templo metropolitano acompañada por el cariño de su pueblo y, como marcan los cánones, la imagen en esta ocasión no recibió el rayo de sol en la Punta del Diamante. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy es el día más fresco de la semana, registrando un descenso de temperaturas de hasta ocho grados respecto a la semana pasada. Cuando la Virgen asomó a la plaza que lleva su nombre, se registraban 20 grados de máxima. La entrada a la Catedral tendrá lugar en torno a las 09.30 horas, momento en el que se prevén 21 grados.

El cielo nuboso ha acompañado a la patrona de Sevilla durante su recorrido, al igual que un sustancioso número de devotos que no han querido perder la oportunidad de acoger a la Virgen de los Reyes este miércoles. Las temperaturas frescas han propiciado este aumento de público que desde primera hora de la mañana ya se encontraba en las inmediaciones de la catedral.

La talla de la Virgen

Se trata de una figura sedente que dataría del siglo XIII. El Niño Jesús, que acaba de ser sometido a labores de restauración y mantenimiento por el profesor Francisco Artillo y su hijo, es también de autor desconocido y posiblemente del XVII.

La procesión

El cortejo procesional, en el que participan unas 300 personas, estará compuesto por la Banda Sinfónica Municipal, niños carráncanos, Cruz Patriarcal y dos ciriales, hermanos de la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, Consejo General de Hermandad y Cofradías de Sevilla (por estar bajo el patronazgo de la Virgen de los Reyes), Archicofradía Sacramental del Sagrario de la Catedral, clero secular, coral y representación del Cabildo Catedral. Tras el paso de la Santísima Virgen se sitúa la presidencia eclesiástica, formada por el arzobispo de Sevilla, el obispo auxiliar y el Vicario General. Tras ellos, las autoridades civiles y militares. Por último, cierra el cortejo con la compañía de honores del Ejército con banda de música.

Itinerario

El recorrido de la procesión se inicia en la Plaza de la Virgen de los Reyes, Placentines, Alemanes, avenida de la Constitución , Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo y Puerta de los Palos. Antiguamente la procesión de la Virgen, comenzaba por la puerta de Palos y terminaba por la Puerta de San Miguel. Fue en 1958 el Cardenal Bueno Monreal, a petición del ex alcalde de Sevilla, Antonio de Halcón y Vinent, y con el parecer favorable del Cabildo Catedral, quien determinó que se prolongara el recorrido por todo el perímetro de la Catedral, hasta entrar por la puerta de Palos. Recorrido que se conserva hasta la actualidad.

Banda Sinfónica Municipal

Este año, la Banda Sinfónica Municipal rendirá homenaje al compositor jerezano Germán Álvarez Beigbeder, músico Mayor de la Armada y fundador de la Banda Municipal de Jerez, al celebrarse el cincuenta aniversario de su muerte. Por ello interpretará durante la procesión la marcha de gloria «Virgen del Rosario», que compusiera en 1906 en honor de la patrona de Cádiz. Durante el recorrido también se realizará el estreno absoluto de «Santa María de los Reyes», compuesta por Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros.

Música procesional

Como es tradicional, la Banda Sinfónica Municipal interpretará además durante la procesión las marchas: «Virgen de los Reyes Coronada» (J. Albero), «Himno a la Virgen de los Reyes» (A. Urcelay), «Regina Regum» (López Gandara), «Virgen de los Reyes» (A. Moreno), «Santísimo Sacramento (A. Moreno Pozo), «Dulce Nombre de Jesús» (P. Morales Muñoz), «Rey de Reyes», «Gloria» y «Gloria in Excelsis» (Mariano San Miguel), «Glorias de Sevilla» (M. Marvizón), «Triunfal» (J. Blanco), «Corpus Christi» (B. Uralde), «Pescador de hombres» (Gabaráin. Adaptación de J. Lillo), «Gloria» (M. San Miguel), y la marcha «Hiniesta Coronada» (J. Albero).

Segundo besamanos

Concluidos los actos de la festividad de la Asunción comenzará la octava de la Virgen que se celebrará en la iglesia del Sagrario a partir de mañana y hasta el 21 de agosto a las ocho y media de la mañana. El segundo besamanos se celebrará los días 20 (de seis a diez de la noche) y 21 de agosto (de nueve a dos de la tarde) en la parroquia del Sagrario. El día 22 concluirán los cultos con la apertura de la urna de San Fernando en la Capilla Real.

Otros cultos de la jornada

Tras la procesión son muchos los sevillanos que mantienen la tradición de visitar las Vírgenes dormidas veneradas hoy también en iglesias y conventos de la ciudad. A partir de las nueve de la mañana se podrá visitar la Virgen del Tránsito del Hospital del Pozo Santo (plaza del Pozo Santo, 1), la Dormición de la Virgen del Convento de Santa Rosalía (c/ Cardenal Spínola, 8) y la de la iglesia del Santo Ángel (c/ Rioja, 23). Durante esta mañana también continúa el solemne besamanos de la Virgen de los Reyes, patrona de los Sastres, que este año estrena saya y toca. Desde las diez y hasta las dos de la tarde en la Iglesia de San Ildefonso (c/ Rodríguez Marín, 2).

Dispositivo especial

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores y de las empresas municipales Tussam y Lipasam, ha puesto en marcha un operativo especial para atender los actos conmemorativos con motivo del día de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad, que incluyen la tradicional procesión. Por parte del Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas, se ha previsto un dispositivo en el que participan efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Movilidad y CECOP, y que trabajará de forma coordinada con la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y la Junta de Andalucía a través de Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y Epes-061 y 112, con el objetivo de garantizar la seguridad de fieles y participantes en el cortejo.

La mañana de la Virgen de los Reyes

5.00

Apertura de las puertas del templo metropolitano para acoger a los fieles llegados desde distintos puntos de la provincia desde primeras horas de la madrugada.

5.30

Primera de las tres misas que se celebrarán en el interior de la Catedral por la solemnidad de la Asunción antes de la procesión. También se celebrarán otras dos a las seis y seis y media de la mañana.

7.30

Comienza a prepararse el cortejo procesional encabezado por la Banda Sinfónica Municipal, niños carráncanos, Asociación de Fieles, Consejo de Hermandades, Sacramental, Sagrario y Cabildo Catedral.

8.00

Nuestra Señora de los Reyes se asoma a la Puerta de los Palos cuando suenan las campanas de la Giralda. Le siguen el arzobispo y las representaciones de la ciudad.

9.30

Concluida la procesión de la Virgen de los Reyes se celebra en el altar del jubileo la misa estacional presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.