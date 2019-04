El sonido de Charo Padilla, un pregón en la onda de los sentimientos de Sevilla

El Pregón de la Semana Santa de Charo Padilla va a recordarse no porque lo diera una mujer 80 años después y por vez primera, sino porque fue el de las cosas sencillas, y a la vez esenciales. Porque fue una auténtica retransmisión de cómo vive el pueblo la gran fiesta de Dios, de la familia, de los que están y los que no. Fue la crónica radiofónica de un Domingo de Ramos en una casa repleta de antifaces azules de la Hiniesta. O la del regreso de la Macarena, con sus silencios, su música, la bulla que empuja y los rostros de la Esperanza.

Fue un pregón popular, costumbrista, emocionante, inundado de sensibilidad. Un texto medido en tiempo y forma: una hora y venticuatro minutos y una dicción magistral. Conectó Charo Padilla con su autenticidad, siempre cuando se reconocía su voz, aquel sonido inconfundible que se ha colado durante más de treinta años en cada casa, en cada Semana Santa. No buscó la exhibición literaria, la perfección métrica o prosaica. Buscó y consiguió emocionar con su verdad.

Comenzó el pregón pidiendo la venia «con el corazón de mujer»: «Soy la primera mujer que tiene el privilegio de abrazar este atril para anunciar la Semana Santa, contar sentimientos y abrir su alma». Hizo desde el primer momento una declaración de intenciones: «Pido la venia y le pido a Dios que me lleve de la mano para que sea capaz de convertir en un pregón lo que tantas veces he contado a través de la radio».

Saludó a las autoridades y se retrotrajo a su infancia. Así empezó todo, con la enfermedad de su madre y el encuentro con la Macarena:«En la cara de la Macarena están las miradas de mi madre. Por eso hoy sigue viviendo en Ella». Esa conexión entre las imágenes y los recuerdos es a la que volvió a apelar en un pasaje cuando dijo que «la Semana Santa es el libro de nuestra vida con un capítulo importante en lugares como la iglesia de Santiago», adonde marchó más adelante.

Antes, muy al principio, proclamó la grandeza del Polígono Sur, de la agrupación parroquial Bendición y Esperanza y la banda del Proyecto Fraternitas. «A ellos, con orgullo, quiero darles su sitio en el Pregón —dijo—. Significan el amor desinteresado, la caridad, el no dar la espalda al prójimo, el ayudar a los demás, la ilusión de unos chiquillos que luchan por salir de su dura realidad». Por eso, pidió a Sevilla que aplaudieran a la banda que acompaña a tantas cruces de guía. «A Dios por la música».

La mujer nazarena

Continuó en Triana, y contó la historia de Carmen Medina Rodríguez, «La Maja», una «niña» que hoy tiene 85 años y que se estrenó de nazarena cuando le permitieron salir, cumpliendo el sueño de su madre. A ella se le murió un hijo el año pasado y contaba Padilla que «no tuvo fuerzas de asomarse al balcón cuando pasaba la Esperanza». Por eso, le pidió que este año se levantara, que su hijo le tiene preparada una petalada desde el cielo, y que está la Esperanza llegando a su casa.

Llegaba entonces un momento repleto de emoción cuando contó, desde un mismo lugar de siempre, la salida de la Redención, el paso de la vida. De cómo se estrenó en la radio cuando allí la única mujer que podía entrar era Angelita Yruela. De cómo ha crecido la cofradía. Y de cómo, allí, su marido, Manuel Marvizón, intentó pedir su mano al hermano de Charo, José Ángel, que iba de costalero. Despertó carcajadas cuando reconoció que el músico que tantas marchas compuso iba detrás suya toda esa Semana Santa hasta que logró el «sí quiero», ya en la salida de los Servitas.

El paso de la vida, y el regalo de una estampa. Abrió el cajón donde ella las guarda y habló del Cachorro: «Me la diste tú, y tú, y usted…». Y por eso, «a los que dudan, tal vez en esa estampa reciba consuelo en el dolor, luz en la tiniebla, certeza en la duda, compañía en la soledad, afecto ante la indiferencia, protección ante el rechazo o apoyo ante la incomprensión».

Angustias

En el Cerro, que no podía faltar, esperaba Angustias. Su amiga, aquella mujer a la que tantos años entrevistó a la salida de la Virgen de los Dolores y que falleció hace unos años. «¿Por qué hablo con las vecinas? Porque no les hace falta ser poetas, ni tener adjetivos selectos, ellas te regalan borbotones de verdad, expresiones únicas».

Recordó después cómo se vive el día de la salida en cada familia, el papel de una madre o el sonido del racheo del Gran Poder(sonó en el teatro). Pero, sobre todo, el momento álgido del pregón llegó cuando retransmitió la vuelta de la Esperanza. La banda tocó un popurrí de marchas de la Macarena hasta llegar al arco. Era Charo Padilla en estado puro. Música, la mejor era la que salía de su garganta:«Ahí llega, rodeada por el calor del pueblo que siempre arropa a la Esperanza. Me empujan, resisto. Me empujan, no importa. Me empujan, me dejo llevar». Y sentenció con una frase la mayor verdad posible:«La Macarena es el tiempo que nunca pasa, el tiempo que se detiene, el tiempo que vuelve».

Terminaba el pregón. Pero antes, al son del piano, se reivindicó, reivindicó su género y llenó de lágrimas con su voz. «Soy la mujer que…».